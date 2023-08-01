На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.22 комментария
Экс-сотрудника детсада в Австралии обвинили в насилии над 91 ребенком
Полиция в Австралии арестовала экс-сотрудника детсада за насилие над 91 ребенком
Бывшему работнику детского сада в Австралии предъявили обвинение в 1623 случаях сексуального насилия и жестокого обращения в отношении 91 ребенка, сообщил австралийский портал 9news.
Издание со ссылкой на федеральную полицию страны пишет, что мужчину отправили под стражу. Впервые он был задержан год назад за создание самодельных кадров жестокого обращения и сексуального насилия над детьми. Отмечается, что видео снималось в период с 2007 по 2022 год, передает РИА «Новости».
Помощник комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Майкл Фицджеральд заявил, что не видел таких ужасов за почти 40 лет работы в полиции. По его словам, то, что делал задержанный с детьми не укладывается в рамки человеческого воображения.
По данным властей, мужчина записывал насилие на телефоны и камеры, работая в 10 детских садах в Брисбене, в заграничном детском саде, а также в детском учреждении в Сиднее. Его обвинили в изнасиловании по 136 пунктам, в половых отношениях с ребенком младше 10 лет по 110 пунктам. Все жертвы – девочки, некоторым из которых сейчас больше 18 лет.
Ранее тренировавший детей москвич признался в съемках порно с несовершеннолетними.