Германия захотела заблокировать «немедленное членство» Украины в НАТО

Daily Telegraph сообщила о желании Берлина заблокировать идею о «немедленном членстве» Украины в НАТО

На саммите НАТО в Вильнюсе Германия выступит против «немедленного членства» Украины в НАТО, так как опасается войны с Россией, сообщил источник в альянсе.

Источник заявил, что немецкая сторона «неприветливо относится к перспективе предложить немедленное членство» Украине. Германия выступает за то, чтобы «были процесс и время» на разработку гарантий безопасности. Как заявил источник, Берлин хочет «таким образом фактически заблокировать членство» Украины в НАТО, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

Издание указывает, что несколько стран, в том числе США и Великобритания, работают над двусторонними гарантиями безопасности для Украины без ее членства в НАТО. Некоторые из восточноевропейских стран призывают предоставить Киеву на саммите, который состоится 11–12 июля, дорожную карту по вступлению в НАТО.

Напомним, большинство немцев выступили за то, чтобы Украину приняли в НАТО. Еще в мае 2023 года 54% немцев выступали против вступления Киева в ряды членов НАТО. Германский политолог Александр Рар заявил, что свою роль в изменении позиции жителей Германии сыграла пропаганда в СМИ.