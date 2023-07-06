Минобороны сообщило о возвращении из плена на Украине российских военных

Венгрия выдвинула Украине ультиматум по поставкам вооружений

МИД Венгрии: Будапешт блокирует поставки оружия Киеву, пока банк ОТР находится в черном списке

Венгрия продолжит голосовать против поставок оружия Украине, пока крупнейший венгерский банк OTP находится в списке «международных спонсоров войны», составленном киевским режимом, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия продолжает требовать, чтобы банк был исключен из этого списка. Пока этого не произойдет, Венгрия не согласится на выплаты членам ЕС для поставок оружия Украине, передает РИА «Новости».

Министр напомнил, что раньше Венгрия «конструктивно воздерживалась» при голосовании по вопросу поставок Украине вооружений, поскольку республика считает, что такая политика лишь продлевает украинский конфликт. Будапешт считал, что «если другие хотят, то пусть так делают», отметил он. «Но мы и конструктивно воздерживаться не будем, пока банк ОТР в этом списке», – добавил глава МИД Венгрии.

Он добавил, что речь идет о венгерских национальных интересах, потому Венгрию не интересует, «что думают об этом в Москве, Вашингтоне и Брюсселе».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не одобрит выделение Украине нового транша помощи от ЕС в размере 50 млрд евро до тех пор, пока Киев не объяснит, на что были потрачены предыдущие 70 млрд евро.