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Медведев сыронизировал по поводу найденного в Белом доме кокаина
Медведев прокомментировал сообщения о найденном в Белом доме кокаине
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал новость о том, что в Белом доме обнаружили порошок, который, как выяснилось, оказался кокаином.
Медведев написал на своей англоязычной странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что, по всей видимости, вместо истребителей F-16, которые просит у Запада Украина, «киевскому малышу приготовили успокоительное», передает РИА «Новости».
Напомним, согласно результатам экспертизы, белый порошок, обнаруженный в кладовом помещении Белого дома в шкафу, где сотрудники и посетители оставляли на хранение мобильные телефоны, является кокаином. Сообщалось, что в данном помещении находился сын президента США Хантер Байден, который в прошлом признался в зависимости от кокаина.
Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, президенту США Джо Байдену доложили о расследовании про найденный кокаин.
Медведев предложил приостановить дипотношения с рядом стран
Медведев: Дипотношения с Финляндией, Польшей, Прибалтикой, Британией лучше приостановить
Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев считает, что России следовало бы временно приостановить дипломатические сношения с рядом государств.
В статье для «Российской газеты» он высказался за приостановку или понижение уровня дипотношений России с «Финляндией и ей подобными». Медведев уточнил, что речь идет о Польше, странах Балтии, а также Британии.
Зампред СБ РФ отметил, что после присоединения к НАТО Финляндия стала для России враждебной страной, созданной «когда-то по недомыслию Лениным».
Также в своей статье Медведев заявил о скором финале противостояния на Украине.
В МИД назвали соучастников Украины при атаке дронов на Москву
МИД заявил о причастности Вашингтона к атаке дронов на Москву
Атаки беспилотников на российскую столицу и область, проведенные киевским режимом, невозможно было осуществить без помощи Вашингтона и его помощников, заявил МИД России.
Украинскую территорию продолжают накачивать оружием, в том числе беспилотниками, проводится обучение пилотов дронов, заявили в министерстве, передает ТАСС.
Также для атаки используются полученные с помощью гражданских и военных спутников снимки земной поверхности. Такие нападения делают США и их сателлитов соучастниками подготовки и проведения терактов, проводимых Киевом.
Утром 4 июля в Москве сбили четыре беспилотника, еще один беспилотник самолетного типа упал в Подмосковье, в районе Кубинки. После этого Минобороны отчиталось о пресечении попытки Киева атаковать дронами Новую Москву.
БПЛА западной коалиции нарушили договоренности с Россией по Сирии
Контр-адмирал Гуринов сообщил о 14 нарушениях западной коалицией договоренностей с Россией о полетах над Сирией
Беспилотники возглавляемой США коалиции за сутки 14 раз нарушили меморандум о взаимопонимании между военными России и США, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
Гуринов пояснил, что речь идет о полетах беспилотников коалиции, не согласованных с российскими военными. Кроме того, он сообщил, что за сутки в Идлибской зоне деэскалации произошло два обстрела со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», передает РИА «Новости».
Напомним, Гуринов указывал, что коалиция, возглавляемая США, «целенаправленно и систематически» нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии.
Медведев назвал число принятых на контрактную службу в армию с начала 2023 года
Медведев: Попытка мятежа не изменила отношение к контрактной службе
С начала 2023 года в российские Вооруженные силы на службу по контракту поступило свыше 185 тыс. человек, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Из этих 185 тысяч около 109 тысяч – пребывающие в запасе и другие категории граждан, призванные по контракту, заявил Медведев, передает ТАСС.
Проводимая работа позволила нарастить темпы отбора по контракту до 1,4 тыс. человек в день.
Зампред Совбеза отметил, что попытка вооруженного мятежа никак не изменила отношение граждан к контрактной службе в специальной военной операции.
Он указал, что контрактники и добровольцы показывают высокий уровень поддержки президента и государства. «Только за последнюю неделю контракт с вооруженными силами подписали почти 10 тыс. человек», – заключил Медведев.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что россияне выступили единым фронтом против попытки вооруженного мятежа.
Посла США заметили за странными сигналами Кремлю
Посла США Трейси сфотографировали подающей знаки Кремлю из резиденции британского посла
Москвич сфотографировал посла США в России Линн Трейси на балконе дома посла Британии в России на Софийской набережной, она подавала какие-то знаки в сторону Кремля.
Автор снимков рассказал РИА «Новости», что в прошлый четверг ехал по Кремлевской набережной, когда в резиденции британского посла проходил прием по случаю празднования дня рождения короля.
Трейси, находясь на балконе, как рассказал житель Москвы, «периодически вытягивала руки с листом бумаги и текстом в сторону Кремля». Он сообщил, что успел сделать снимки, находясь в автомобиле.
Москвич добавил, что объяснений происходившему на балконе у него нет, со стороны Кремля никаких ответных сигналов он не заметил.
Трейси начала работать в России в начале апреля.
Американский экс-разведчик описал положение ВСУ в зоне СВО
Американский экс-разведчик Скотт Риттер описал положение ВСУ в зоне СВО
Американский экс-разведчик Скотт Риттер рассказал о положении украинских военных в зоне спецоперации словами «Украина спешит и проигрывает».
В своих соцсетях он написал, что российская сторона в украинском конфликте в большей степени «руководствуется объективностью», а киевское командование постоянно допускает ошибки – теперь Россия контролирует поле боя, а Украина проигрывает, передает «Царьград».
Риттер добавил, что Москва «начала спецоперацию, глядя на часы, пытаясь заставить Украину прийти к урегулированию путем переговоров».
«Это прекратилось 1 апреля прошлого года – с тех пор Россия руководствуется объективностью, а Украина спешит и проигрывает», – подчеркнул он.
Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил о преимуществе российских сил в воздухе, объяснив тем самым низкие темпы наступления вооруженных сил Украины.
В США предупреждали, что украинское наступление будет «очень сложным, очень долгим и очень-очень кровавым».
Рар: фон дер Ляйен легко пересадят в кресло генсека НАТО
Германский политолог Рар: Последнее слово при выборе генсека НАТО будет за Байденом
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Согласование кандидатуры на должность генсека НАТО сопровождается подковерными играми. Однако последнее слово, вероятнее всего, останется за американским президентом Джо Байденом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что Байден лоббирует кандидатуру главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на должность руководителя альянса.
«Выборы генерального секретаря НАТО сопровождаются подковерными играми. Следуя либеральному духу времени, многие европейцы пророчили на этот пост женщину. Кандидаток нашлось много, например, премьер-министры Дании, Словакии и Эстонии. Но в итоге ни одна из них для этой должности не подошла по ряду критериев», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Не получили поддержку большинства стран и премьеры-мужчины Испании и Нидерландов. Кроме того, не удастся заполучить эту должность и британскому министру обороны Бену Уоллесу. Страны Евросоюза не хотят видеть в руководстве альянса представителя Brexit. В конечном итоге решение осталось за президентом США Джо Байденом», – отметил он.
«Он попросил норвежца Йенса Столтенберга остаться на должности генсека до следующих выборов в Европарламент летом 2024 года, где будет переназначено руководство Европейского союза. К этому моменту у Урсулы фон дер Ляйен истекут полномочия главы ЕК, и немку, пользующуюся поддержкой ведущих стран Европы, изберут генсеком НАТО», – уверен Рар.
Ранее стало известно, что лучшей кандидатурой на пост генсека НАТО президент США Джо Байден считает главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Об этом газете Daily Telegraph сообщили источники в альянсе. По их мнению, американский президент опасается, что за год не смогут найти подходящую замену нынешнему генсеку Столтенбергу.
Источники заявили, что в 2024 году «ситуация не станет лучше». Также сообщается, что между Байденом и фон дер Ляйен за последние годы возникла «прочная связь», которая способствовала трансатлантическому сотрудничеству в вопросах Китая, Украины и климата.
Издание пишет, что фон дер Ляйен «полагается на Вашингтон в вопросах разведданных», это свидетельствует об изменении ситуации – прежде предпочитали полагаться на европейскую разведку. Daily Telegraph считает, что владение французским языком может помочь фон дер Ляйен заручиться поддержкой со стороны президента Франции Эммануэля Макрона. Против нее при этом играет не слишком успешное руководство министерством обороны Германии.
Также Daily Telegraph отмечает, что США выступили против кандидатуры министра обороны Великобритании Бена Уоллеса из-за его слишком активной помощи Киеву – Уоллес пошел намного дальше в оказании военной помощи Украине, чем Вашингтон.
Напомним, Уоллес заявил, что не станет генсеком НАТО. По его словам, США хотят, чтобы во главе альянса остался Столтенберг. Уоллес также выступил против продвижения НАТО к Тихоокеанскому региону. Он поддержал Францию, которая считает, что НАТО не должно открывать офис связи в Токио. Как считает Уоллес, новый генсек НАТО должен будет угождать и президенту Франции Эммануэлю Макрону, и президенту США Джо Байдену.
Действующий руководитель альянса Столтенберг уже сообщил, что останется на своем посту после окончания нынешнего срока полномочий. Напомним, он должен был покинуть пост генсека 1 октября, но еще весной лидеры стран НАТО решили продлить его мандат до 30 сентября 2023 года. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась чего ожидать России, если Урсула фон дер Ляйен возглавит НАТО, и какова вероятность того, что она сделает с альянсом то же, что и ранее с бундесвером – лишит его обороноспособности.
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СМИ раскрыли каналы предоставления секретной помощи США Украине
Newsweek: Секретная помощь от США Украине проводится через ЦРУ
Секретная помощь киевскому режиму проходит по линии Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, а не по линии американских военных, утверждает Newsweek.
Вашингтон обеспечивает Киев помощью, и многое держится в секрете, много из того, что входит в сферу компетенций военных, выполняется ЦРУ, утверждает Newsweek, передает РИА «Новости».
Вся помощь должна соответствовать ограничениям, которые установлены американским президентом Джо Байденом, указало издание.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что у Киева нет секретов от ЦРУ и что у него сложились хорошие отношения с руководителем ведомства Уильямом Бернсом.
Медведев призвал передать конфискованные у браконьеров катера в зону СВО
Зампредседателя Совбеза Медведев предложил принять меры по оперативной передаче конфискованной техники войскам РФ в СВО
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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил принять меры по оперативной передаче конфискованной техники российским войскам, участвующим в специальной военной операции (СВО).
На совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил России контрактниками Медведев рассказал, что по имеющейся у него информации, а также по свидетельству журналистов и военкоров, в различных регионах нашей страны находится довольно много конфиската у браконьеров, разных контрабандистов и других нарушителей. Зампред Совбеза отметил, что эта техника может быть использована в зоне СВО, передает РИА «Новости».
Медведев уточнил, что речь идет о быстроходных катерах, автомобилях, гусеничной и иной технике. Зампред Совбеза России подчеркнул, что в таких средствах безусловно нуждаются ВС РФ, несмотря на то, что государство существенно нарастило темпы поставок вооружений.
По словам Медведева, по различным причинам, вполне формальным, этот конфискат не передается на нужды спецоперации. Он напомнил, что за реализацию конфискованных объектов отвечают федеральные ведомства, поэтому решение здесь должно быть принято на федеральном уровне, хотя в отдельных регионах об этом уже было сказано. В связи с этим зампред Совбеза РФ предложил Генеральной прокуратуре, Федеральной службе безопасности (ФСБ), Федеральной таможенной службе (ФТС) в необходимых параметрах и Росимуществу совместно с региональными органами власти в самый кратчайший срок разобраться с этой ситуацией и при участии Министерства обороны принять меры по оперативной передаче такой техники российским войскам.
Ранее глава Астраханской области Игорь Бабушкин отреагировал на поступившее обращение военкоров продумать механизм передачи российской армии конфискованных браконьерских лодок для специальной военной операции на Украине. Днем ранее глава Дагестана Сергей Меликов предложил передать браконьерские лодки военным в зоне СВО.
Медведев: Ушедшие из России европейские компании теперь кусают локти
Медведев: Европейские компании, покинувшие российский рынок, кусают локти и молча глотают слезы
Европейские товары, в которых нуждалась Россия, замещены поставками из других стран, теперь компании, покинувшие российские рынок, подсчитывают убытки и кусают локти, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в статье для «Российской газеты» отметил, что связи с Европой существенно уменьшились, однако не исчезли. Европейцы потеряли российский рынок, причем надолго, а их инвестиции сгорели, при этом сами производства остались, отметил он.
«Спасибо им за бесплатные или сильно подешевевшие мощности, которые перешли в собственность российских компаний», – написал Медведев.
По словам зампреда Совбеза России, европейские компании теперь, после ухода с российского рынка, кусают «свои старческие локти», «чистят балансы от убытков», однако, «глотая слезы», молчат – из-за «пресловутой политкорректности» и «трусости перед заокеанским сюзереном».
Также Медведев опроверг утверждение, с которым выступают на Западе, о том, что российская экономика якобы разваливается. Он напомнил, что рост производства в России куда выше европейских показателей, и привел данные Reuters, согласно которым в апреле активность в производственном секторе России показала рост 12-й месяц подряд.
Кроме того, инфляция в России существенно меньше, чем во многих западных странах, и составляет 2,9% – показатель, близкий к историческому минимуму. К концу года, по словам Медведева, она не поднимется выше 5%. Между тем Европейская комиссия прогнозирует, что инфляция в еврозоне в 2023 году будет близка к 6%.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что замещение транснациональных корпораций, которые ушли с российского рынка, стало стимулом для российского бизнеса. Глава государства подчеркивал, что Россия «никого не выгоняла», у компаний был выбор.
Россия отказалась нести ответственность за безопасность западных БПЛА в Сирии
Контр-адмирал Гуринов указал на систематические нарушения договоренностей со стороны возглавляемой США коалиции в Сирии
Возглавляемая США коалиция в Сирии систематически нарушает протоколы деконфликтации в Сирии, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Гуринов.
Нарушения связаны с полетами западных беспилотников над северными районами Сирии. За сутки отмечено девять случаев нарушений. Увеличение числа недеконфликтованных полетов угрожает эскалацией напряженности и мешает конструктивному сотрудничеству, сказал Гуринов. Он подчеркнул, что Россия не несет ответственности за безопасность несогласованных полетов БПЛА, передает РИА «Новости».
Напомним, Гуринов указывал, что коалиция, возглавляемая США, «целенаправленно и систематически» нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии. Накануне беспилотники коалиции за сутки 14 раз нарушили меморандум о взаимопонимании между военными России и США.
Посол США встретилась с обвиняемым в шпионаже Гершковичем
WSJ: Посол США Трейси встретилась с обвиняемым в шпионаже Гершковичем
Американский посол Линн Трейси получила консульский доступ и в понедельник встретилась с журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, обвиняемым в России в шпионаже.
Как отмечает WSJ, это второй визит дипломата к журналисту. Издание напоминает также, что арест Гершковича продлен до 30 августа, передает РИА «Новости».
В американском посольстве подтвердили эту информацию.
Напомним, Гершкович был задержан ФСБ в Екатеринбурге, а затем арестован по подозрению в шпионаже. Он по заданию США осуществлял сбор сведений об одном из предприятий российского ВПК, составляющих гостайну.
Москва подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге «не имеет отношения к журналистике».
В России призвали вернуть военный контингент на Кубу
Научный директор РВИО Мягков: Российских военных следует вернуть на Кубу, чтобы лучше «видеть» США
Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков высказался за возвращение российского военного контингента на Кубу, что, по его словам, было бы актуально для защиты интересов нашей страны.
Мягков заявил РИА «Новости», что благодаря российской станции радиоэлектронной разведки в Лурдесе, которая продолжала работать до 2002 года, Москва «видела» весь юго-восток США. Он назвал ошибкой то, что Россия «ушла оттуда», однако, отметил эксперт, тогда наша страна верила, что у нас нет врагов. Вашингтон при этом не переставал рассматривать Россию как потенциального противника, отметил научный директор РВИО.
«Вопрос возвращения российского военного контингента на Остров Свободы был бы актуален для защиты как российских, так и кубинских интересов, поэтому его стоило бы рассмотреть», – считает Мягков.
Он напомнил, что изначально численность советской военной группировки на Кубе составляла 50 тыс. человек, но после Карибского кризиса 1962 года была сокращена до 11 тыс. человек.
Комментируя сообщения американских СМИ о том, что на Кубе вскоре появится китайский радиоэлектронный центр, научный директор РВИО отметил, что, если информация достоверна, это стало бы закономерным результатом расширения китайского влияния в Латинской Америке. У США развернуто 800 военных баз по всему миру, так что они не вправе обвинять Россию или Китай в «экспансии», добавил Мягков.
Ровно 30 лет назад, 3 июля 1993 года, российские военнослужащие покинули Кубу.
На прошлой неделе министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе переговоров в Москве с кубинским министром Альваро Лопесом Мьерой назвал Кубу важнейшим союзником России в регионе Карибского бассейна.
Си Цзиньпин призвал ШОС противостоять цветным революциям
Председатель Китая Си Цзиньпин призвал ШОС противостоять цветным революциям и вмешательству внешних сил
Шанхайская организация сотрудничества обязана противостоять цветным революциям и вмешательству внешних сил в дела стран региона, заявил председатель Китая Си Цзиньпин во время заседания Совета глав государств ШОС.
По его словам, необходимо самостоятельно выработать внешнюю политику на основе общих и долгосрочных интересов региона, а также сохранять бдительность к попыткам извне разжигать новую холодную войну и провоцировать блоковую конфронтацию, передает ТАСС.
Си Цзиньпин подчеркнул необходимость категорически выступать против попыток вмешательства извне и «инспирирования цветных революций под каким бы то ни было предлогом».
Китайский лидер также указал на то, что представители стран ШОС должны уважать коренные интересы и озабоченности друг друга, решая все разногласия только посредством диалога.
Кроме того, Си Цзиньпин призвал активно противостоять гегемонизму и силовой политике на международной арене.
«Необходимо совершенствовать глобальное управление, мы должны отстаивать общие ценности всего человечества, защищать ооноцентричную международную систему и миропорядок», – заключил председатель.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как китайская внешняя политика стала меняться на глазах и показывать зубы Западу.
Активисты в США не испугались давления властей из-за связей с Россией
Антиглобалист Ионов: Активисты в США не испугались давления властей и продолжили взаимодействие с коллегами из России
Активисты ряда американских общественных организаций не испугались давления властей США и продолжили взаимодействие с коллегами из России, заявил глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, за информацию о местонахождении которого Вашингтон объявил награду до 10 млн долларов.
«Организации, которые входили в наш клуб, всегда и везде нас поддерживали, продолжают это делать и по сей день. При том, что за любой контакт со мной – в широком понимании – у них могут быть последствия. Но они этих последствий не боятся, потому что они люди идейные», – сказал Ионов в интервью РИА «Новости».
Он подчеркнул, что для таких организаций идея выше, чем опасения и угрозы преследования со стороны американских властей. Ионов отметил, что многим организациям десятки лет, и давление со стороны ФБР для них не повод сложить руки и перестать бороться, потому что тогда их не поймут их собственные активисты и друзья.
Напомним, в начале июня помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что пока просвета в отношениях России с США не просматривается, состояние дел на российско-американском треке оптимизма не вызывает.