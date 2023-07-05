Обнаруженный в Белом доме белый порошок оказался кокаином

ABC News: Экспертиза идентифицировала обнаруженный в кладовом помещении Белого дома белый порошок как кокаин

Экспертиза подтвердила, что белый порошок, обнаруженный в кладовом помещении Белого дома в шкафу, где сотрудники и посетители оставляли на хранение мобильные телефоны, является кокаином, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на представителя Секретной службы США.

По имеющимся у телеканала сведениям, наркотик был обнаружен в ходе обычной проверки в западном крыле Белого дома, где также расположены Овальный кабинет, офисы высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена и обслуживающего персонала, передает ТАСС.

Телеканал указывает, что, как правило, по выходным в этой части Белого дома проводятся туры для гостей, однако в Секретной службе не стали раскрывать информацию о том, проходили ли подобные мероприятия в прошедшие выходные. Представитель Секретной службы лишь подтвердил наличие деталей, имеющих отношение к расследованию.

В материале отмечается, что во время обнаружения наркотического вещества Байдена и членов его семьи в Белом доме не было, они находились в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд), где располагается загородная резиденция главы американской администрации.

Напомним, незадолго до того, как сотрудники Секретной службы США вечером минувшего воскресенья обнаружили в библиотеке Белого дома белый порошок, там находился сын президента США Хантер Байден, который в прошлом признался в зависимости от кокаина.