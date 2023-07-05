Власти Анапы отреагировали на видео с переполненными пляжами

Власти Анапы после видео с толпами на пляжах заявили о достаточном количестве мест на них

На пляжах Анапы нет никаких проблем с местами на пляжах, места хватит всем, заявили в администрации города-курорта в ответ на публикацию в Сети видео переполненных пляжей.

В горадминистрации заявили РИА «Новости», что где-то концентрация отдыхающих больше, где-то – меньше, а также есть дикие пляжи, они практически пусты.

Лишь на центральных пляжах города скапливается много отдыхающих, отметили в администрации Анапы, добавив, что в городе свыше 40 километров песчаных и галечных пляжей, это самые протяженные пляжные территории на побережье Черного моря.

Ранее в Сети появилось видео, автор которого сообщил, что отдыхающие в Анапе якобы вынуждены загорать стоя и на катамаранах, поскольку в городе «мест больше нет».

В настоящее время в Анапе работают более 1,5 тыс. объектов размещения. По данным на 3 июля, в городе отдыхали 155 тыс. человек, а средняя заполняемость средств размещения превышала 90%.

Ранее в АТОР сообщали, что спрос на автобусные билеты в Анапу стал ажиотажным, поскольку у многих уже забронированы гостиницы в Краснодарском крае, а найти железнодорожный билет в Анапу практически невозможно.