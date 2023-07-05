Песков назвал вымыслом сообщение о предостережении Си Цзиньпина в адрес Путина

Заявления СМИ о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы просил президента России Владимира Путина не использовать ядерное оружие на Украине – это фейк, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что не может подтвердить сообщения о предостережении со стороны Си Цзиньпина в адрес Путина по поводу ядерного оружия, передает ТАСС.

«По итогам этого важного визита председателя [КНР] Си [Цзиньпина] в Москву было предоставлено достаточно много информации, были заявления для прессы. Суть переговоров была четко изложена в принятых по итогам [совместного] заявления документах. Поэтому информации очень много. А все остальное является вымыслами», – заключил он.

Ранее Financial Times писала, что Си Цзиньпин якобы лично предостерег Путина от использования ядерного оружия во время спецоперации.