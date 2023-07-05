Выпускник «школы губернаторов» Дьяконова рассказала о росте числа желающих поступить в вуз

Количество желающих обучаться по программе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС растет с каждым годом, заявила выпускник учреждения, глава клуба «Эльбрус» и депутат Госдумы Татьяна Дьяконова в комментарии газете ВЗГЛЯД.

В ходе встречи выпускников школы с президентом России Владимиром Путиным царила особая атмосфера, выпускники отмечали, что желают стать эффективными управленцами вне зависимости от должностей, на которых они могут оказаться, сказала Дьяконова.

Такой настрой подтверждает то, что программа обучения эффективно выполняет главные задачи: курс обучения не только дает необходимые компетенции, не только помогает участникам наработать контакты, которые будут полезны в работе, указала депутат.

«По сути, он заряжает всех на единый вектор деятельности – успешное развитие нашей страны, ее граждан. Сегодня в стране формируется новое поколение управленцев – грамотных, эффективных, для которых главной целью является служение стране, а не политические амбиции. И это в том числе заслуга президента России Владимира Путина», – сказала она.

Число желающих учиться по программе РАНХиГС, которую называют «школой губернаторов», с каждым годом становится все больше, все больше становится «неравнодушных, по-хорошему неуспокоенных молодых людей», которые желают работать на госслужбе.

«Расширение системы кадрового развития в стране, о чем президент также говорил с выпускниками пятого потока, несомненно, позволит привлечь в разные сферы профессионалов. И это, безусловно, сделает нашу страну еще крепче, еще сильней», – заключила Дьяконова.