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Рар: фон дер Ляйен легко пересадят в кресло генсека НАТО
Германский политолог Рар: Последнее слово при выборе генсека НАТО будет за Байденом
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Согласование кандидатуры на должность генсека НАТО сопровождается подковерными играми. Однако последнее слово, вероятнее всего, останется за американским президентом Джо Байденом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что Байден лоббирует кандидатуру главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на должность руководителя альянса.
«Выборы генерального секретаря НАТО сопровождаются подковерными играми. Следуя либеральному духу времени, многие европейцы пророчили на этот пост женщину. Кандидаток нашлось много, например, премьер-министры Дании, Словакии и Эстонии. Но в итоге ни одна из них для этой должности не подошла по ряду критериев», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Не получили поддержку большинства стран и премьеры-мужчины Испании и Нидерландов. Кроме того, не удастся заполучить эту должность и британскому министру обороны Бену Уоллесу. Страны Евросоюза не хотят видеть в руководстве альянса представителя Brexit. В конечном итоге решение осталось за президентом США Джо Байденом», – отметил он.
«Он попросил норвежца Йенса Столтенберга остаться на должности генсека до следующих выборов в Европарламент летом 2024 года, где будет переназначено руководство Европейского союза. К этому моменту у Урсулы фон дер Ляйен истекут полномочия главы ЕК, и немку, пользующуюся поддержкой ведущих стран Европы, изберут генсеком НАТО», – уверен Рар.
Ранее стало известно, что лучшей кандидатурой на пост генсека НАТО президент США Джо Байден считает главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Об этом газете Daily Telegraph сообщили источники в альянсе. По их мнению, американский президент опасается, что за год не смогут найти подходящую замену нынешнему генсеку Столтенбергу.
Источники заявили, что в 2024 году «ситуация не станет лучше». Также сообщается, что между Байденом и фон дер Ляйен за последние годы возникла «прочная связь», которая способствовала трансатлантическому сотрудничеству в вопросах Китая, Украины и климата.
Издание пишет, что фон дер Ляйен «полагается на Вашингтон в вопросах разведданных», это свидетельствует об изменении ситуации – прежде предпочитали полагаться на европейскую разведку. Daily Telegraph считает, что владение французским языком может помочь фон дер Ляйен заручиться поддержкой со стороны президента Франции Эммануэля Макрона. Против нее при этом играет не слишком успешное руководство министерством обороны Германии.
Также Daily Telegraph отмечает, что США выступили против кандидатуры министра обороны Великобритании Бена Уоллеса из-за его слишком активной помощи Киеву – Уоллес пошел намного дальше в оказании военной помощи Украине, чем Вашингтон.
Напомним, Уоллес заявил, что не станет генсеком НАТО. По его словам, США хотят, чтобы во главе альянса остался Столтенберг. Уоллес также выступил против продвижения НАТО к Тихоокеанскому региону. Он поддержал Францию, которая считает, что НАТО не должно открывать офис связи в Токио. Как считает Уоллес, новый генсек НАТО должен будет угождать и президенту Франции Эммануэлю Макрону, и президенту США Джо Байдену.
Действующий руководитель альянса Столтенберг уже сообщил, что останется на своем посту после окончания нынешнего срока полномочий. Напомним, он должен был покинуть пост генсека 1 октября, но еще весной лидеры стран НАТО решили продлить его мандат до 30 сентября 2023 года. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась чего ожидать России, если Урсула фон дер Ляйен возглавит НАТО, и какова вероятность того, что она сделает с альянсом то же, что и ранее с бундесвером – лишит его обороноспособности.
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В МИД назвали соучастников Украины при атаке дронов на Москву
МИД заявил о причастности Вашингтона к атаке дронов на Москву
Атаки беспилотников на российскую столицу и область, проведенные киевским режимом, невозможно было осуществить без помощи Вашингтона и его помощников, заявил МИД России.
Украинскую территорию продолжают накачивать оружием, в том числе беспилотниками, проводится обучение пилотов дронов, заявили в министерстве, передает ТАСС.
Также для атаки используются полученные с помощью гражданских и военных спутников снимки земной поверхности. Такие нападения делают США и их сателлитов соучастниками подготовки и проведения терактов, проводимых Киевом.
Утром 4 июля в Москве сбили четыре беспилотника, еще один беспилотник самолетного типа упал в Подмосковье, в районе Кубинки. После этого Минобороны отчиталось о пресечении попытки Киева атаковать дронами Новую Москву.
БПЛА западной коалиции нарушили договоренности с Россией по Сирии
Контр-адмирал Гуринов сообщил о 14 нарушениях западной коалицией договоренностей с Россией о полетах над Сирией
Беспилотники возглавляемой США коалиции за сутки 14 раз нарушили меморандум о взаимопонимании между военными России и США, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
Гуринов пояснил, что речь идет о полетах беспилотников коалиции, не согласованных с российскими военными. Кроме того, он сообщил, что за сутки в Идлибской зоне деэскалации произошло два обстрела со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», передает РИА «Новости».
Напомним, Гуринов указывал, что коалиция, возглавляемая США, «целенаправленно и систематически» нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии.
В США допустили исчезновение НАТО из-за конфликта на Украине
Экс-советник Пентагона Макгрегор: НАТО может не пережить опосредованного конфликта с Россией на Украине
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Североатлантический альянс может не пережить опосредованного конфликта с Россией на Украине, как и правительства некоторых стран в Европе, выразил мнение экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в беседе с журналистом Джеймсом Патриком.
По словам американского офицера, в нынешних условиях развития украинского кризиса ему сложно разглядеть какие-либо позитивные последствия для самого Запада. Он выразил сомнения, что НАТО переживет это, передает РИА «Новости».
Кроме того, Макгрегор предположил, что европейцы выйдут из этого кризиса с новыми правительствами. По словам бывшего советника Пентагона, он не знает, произойдет ли это на следующей неделе или через полгода, но он выразил уверенность, что правительства в Европе сменятся, появятся новые лидеры, которые уже не будут слушать американцев.
Накануне экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен допустил возможность ускоренного вступления Украины в альянс по примеру Швеции и Финляндии. В прошлую субботу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о необходимости взять Украину в НАТО ради безопасности Европы.
Посла США заметили за странными сигналами Кремлю
Посла США Трейси сфотографировали подающей знаки Кремлю из резиденции британского посла
Москвич сфотографировал посла США в России Линн Трейси на балконе дома посла Британии в России на Софийской набережной, она подавала какие-то знаки в сторону Кремля.
Автор снимков рассказал РИА «Новости», что в прошлый четверг ехал по Кремлевской набережной, когда в резиденции британского посла проходил прием по случаю празднования дня рождения короля.
Трейси, находясь на балконе, как рассказал житель Москвы, «периодически вытягивала руки с листом бумаги и текстом в сторону Кремля». Он сообщил, что успел сделать снимки, находясь в автомобиле.
Москвич добавил, что объяснений происходившему на балконе у него нет, со стороны Кремля никаких ответных сигналов он не заметил.
Трейси начала работать в России в начале апреля.
Американский экс-разведчик описал положение ВСУ в зоне СВО
Американский экс-разведчик Скотт Риттер описал положение ВСУ в зоне СВО
Американский экс-разведчик Скотт Риттер рассказал о положении украинских военных в зоне спецоперации словами «Украина спешит и проигрывает».
В своих соцсетях он написал, что российская сторона в украинском конфликте в большей степени «руководствуется объективностью», а киевское командование постоянно допускает ошибки – теперь Россия контролирует поле боя, а Украина проигрывает, передает «Царьград».
Риттер добавил, что Москва «начала спецоперацию, глядя на часы, пытаясь заставить Украину прийти к урегулированию путем переговоров».
«Это прекратилось 1 апреля прошлого года – с тех пор Россия руководствуется объективностью, а Украина спешит и проигрывает», – подчеркнул он.
Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил о преимуществе российских сил в воздухе, объяснив тем самым низкие темпы наступления вооруженных сил Украины.
В США предупреждали, что украинское наступление будет «очень сложным, очень долгим и очень-очень кровавым».
В США сочли вероятным вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке
Экс-генсек НАТО Расмуссен заявил, что Украина может получить ускоренное членство в НАТО
Украина может получить ускоренное членство в альянсе по примеру Швеции и Финляндии, выразил мнение экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
По его словам, Украина явно соответствует критериям для членства и могла бы в следующем году пойти по тому же короткому пути, что Швеция и Финляндия, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Times.
Как подчеркивает издание, украинская армия может стать одной из самых боеспособных в Европе, так как армия тоже «соответствуют всем критериям».
Также Расмуссен добавил, что без включения Украины в евроатлантические структуры не получится достичь долгосрочного мира и стабильности на Европейском континенте.
«Называйте это сдерживанием или как угодно», – сказал он.
Кроме того, экс-генсек НАТО заметил, что Украине нужны четкие заверения от ее западных союзников в готовности предоставить помощь, а также в реализации предложенного офисом Владимира Зеленского «мирного плана».
Тем временем в Германии предложили Киеву варианты гарантий безопасности без вступления в НАТО.
Финляндия решила модернизировать железную дорогу для быстрой переброски войск к России
Финляндия начала усовершенствовать железную дорогу, которая упростит сообщение между атлантическим побережьем НАТО в Норвегии и новой границей альянса с Россией, сообщает агентство Reuters.
Эксперты сообщили, что изменение стратегии НАТО и расширение границ дает альянсу возможность наблюдения за Москвой и сдерживания, а также дает беспрецедентный шанс рассматривать всю Северо-Западную Европу как один блок, передает Lenta.Ru.
Также подчеркивается, что работы на железной дороге Лаурила – Торнио – Хапаранда должны завершиться в 2024 году, это облегчит переброску подкреплений и техники в город Кемиярви, находящийся в часе езды от российской границы.
Напомним, ВМС НАТО в Арктическом регионе отстают от России на 10 лет в военно-технологическом плане, сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные Финского института международных отношений.
Медведев заявил о возможности ядерного Апокалипсиса
Медведев: Ядерный Апокалипсис не только возможен, но и вполне вероятен
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Тектонический разлом, образовавшийся в том, как понимают будущее в разных частях мира, будет лишь нарастать, и не надо быть провидцем, чтобы понять, что фаза противостояния будет очень долгой, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев в статье для «Российской газеты» прогнозирует, что противостояние в мире будет длиться десятилетиями, а одним из способов его завершения является третья мировая война.
При этом зампред СБ России признает, что этот способ «очевидно плох», поскольку процветание не гарантируется победителю, как это бывало после прежних мировых войн. Выигравших, считает Медведев, попросту не будет, поскольку рассматривать как победу мир, в котором наступила ядерная зима, а города-миллионники лежат в руинах, нельзя. В таком мире нет электричества, царствуют жуткие эпидемии и голод, а огромное множество людей погибло, добавляет он.
Между тем политики не любят признавать, что такой Апокалипсис не только возможен, но еще и вполне вероятен, продолжает Медведев.
Во-первых, это связано с тем, что нынешнее противостояние в мире куда хуже периода Карибского кризиса, поскольку противники нашей страны задумали разгромить крупнейшую ядерную державу. «Они, без сомнения, конченые придурки, но это именно так», – пишет Медведев.
А во-вторых, добавляет он, никакого табу на применение ядерного оружия нет, поскольку оно уже применялось ранее, напомнил зампред СБ РФ.
Кроме третьей мировой, есть еще один способ разрешить тотальные противоречия – искать труднейшие компромиссы, пишет Медведев. Это, по его словам, подразумевает формирование нового уважительного миропорядка, основанном на балансе интересов всех стран. На это уйдут годы и даже десятилетия, однако, по мнению Медведева, это точно лучше, чем «окочуриться всем вместе в день Апокалипсиса».
Ранее в США заявили, что политика, которую проводит действующий президент США Джо Байден и его администрация, приблизила мир к ядерной войне.
Появились данные об уничтожении в Краматорске ветерана морской пехоты США
CBS: Ветеран морской пехоты США Торторичи погиб в Краматорске
Ветеран корпуса морской пехоты США Ян Торторичи, участвовавший в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, погиб в зоне проведения российской спецоперации, сообщают американские СМИ.
По данным телеканала CBS, американский наемник был уничтожен во время ужина в ресторане Краматорска, пишет «Российская газета».
Сообщается, что американец прибыл на Украину 15 месяцев назад, в боях участвовал в составе интернационального легиона. Родственники Торторичи подтвердили сообщение о его гибели.
Ранее CNN сообщал, что в результате удара российской армии по Краматорску пострадали по меньшей двое иностранных наемников.
В Минобороны сообщали, что в ходе удара по Краматорску в ВС России уничтожили двоих украинских генералов.
Россия отказалась нести ответственность за безопасность западных БПЛА в Сирии
Контр-адмирал Гуринов указал на систематические нарушения договоренностей со стороны возглавляемой США коалиции в Сирии
Возглавляемая США коалиция в Сирии систематически нарушает протоколы деконфликтации в Сирии, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Гуринов.
Нарушения связаны с полетами западных беспилотников над северными районами Сирии. За сутки отмечено девять случаев нарушений. Увеличение числа недеконфликтованных полетов угрожает эскалацией напряженности и мешает конструктивному сотрудничеству, сказал Гуринов. Он подчеркнул, что Россия не несет ответственности за безопасность несогласованных полетов БПЛА, передает РИА «Новости».
Напомним, Гуринов указывал, что коалиция, возглавляемая США, «целенаправленно и систематически» нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии. Накануне беспилотники коалиции за сутки 14 раз нарушили меморандум о взаимопонимании между военными России и США.
Посол США встретилась с обвиняемым в шпионаже Гершковичем
WSJ: Посол США Трейси встретилась с обвиняемым в шпионаже Гершковичем
Американский посол Линн Трейси получила консульский доступ и в понедельник встретилась с журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, обвиняемым в России в шпионаже.
Как отмечает WSJ, это второй визит дипломата к журналисту. Издание напоминает также, что арест Гершковича продлен до 30 августа, передает РИА «Новости».
В американском посольстве подтвердили эту информацию.
Напомним, Гершкович был задержан ФСБ в Екатеринбурге, а затем арестован по подозрению в шпионаже. Он по заданию США осуществлял сбор сведений об одном из предприятий российского ВПК, составляющих гостайну.
Москва подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге «не имеет отношения к журналистике».
В Германии предложили Киеву варианты гарантий безопасности без вступления в НАТО
Экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Ишингер допустил переход НАТО на Украине к «защитной эскалации»
Экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в статье для Politico выразил мнение, что НАТО в рамках предоставления Киеву гарантий безопасности могло бы перейти к так называемой «защитной эскалации» в качестве возможного «ответа» на удары Вооруженных сил России по Украине.
По словам Ишингера, на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе (11-12 июля) альянс мог бы дать сигнал Москве, что, например, отныне любой обстрел украинских «гражданских» объектов со стороны ВС РФ приведет к конкретным мерам Запада. Он уточнил, что в этом случае Киев получит от альянса боеприпасы и оружие, а также более совершенные баллистические и дальнобойные ракеты, сообщила «Газета.Ру».
Ишингер в статье для Politico также высказал мнение, что альянс мог бы позволить Украине принять участие в закупках и программах вооружения, учениях, обмене разведданными, а также в заседаниях совета альянса в качестве постоянного гостя без права голоса.
Кроме того, по мнению Ишингера, Украина, по примеру Израиля, могла бы заключить двусторонние договоренности по безопасности со странами Запада, прежде всего с США.
Накануне бывшая конгрессвумен Тулси Габбард предупредила о последствиях возможного ввода войск НАТО на Украину.
В России призвали вернуть военный контингент на Кубу
Научный директор РВИО Мягков: Российских военных следует вернуть на Кубу, чтобы лучше «видеть» США
Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков высказался за возвращение российского военного контингента на Кубу, что, по его словам, было бы актуально для защиты интересов нашей страны.
Мягков заявил РИА «Новости», что благодаря российской станции радиоэлектронной разведки в Лурдесе, которая продолжала работать до 2002 года, Москва «видела» весь юго-восток США. Он назвал ошибкой то, что Россия «ушла оттуда», однако, отметил эксперт, тогда наша страна верила, что у нас нет врагов. Вашингтон при этом не переставал рассматривать Россию как потенциального противника, отметил научный директор РВИО.
«Вопрос возвращения российского военного контингента на Остров Свободы был бы актуален для защиты как российских, так и кубинских интересов, поэтому его стоило бы рассмотреть», – считает Мягков.
Он напомнил, что изначально численность советской военной группировки на Кубе составляла 50 тыс. человек, но после Карибского кризиса 1962 года была сокращена до 11 тыс. человек.
Комментируя сообщения американских СМИ о том, что на Кубе вскоре появится китайский радиоэлектронный центр, научный директор РВИО отметил, что, если информация достоверна, это стало бы закономерным результатом расширения китайского влияния в Латинской Америке. У США развернуто 800 военных баз по всему миру, так что они не вправе обвинять Россию или Китай в «экспансии», добавил Мягков.
Ровно 30 лет назад, 3 июля 1993 года, российские военнослужащие покинули Кубу.
На прошлой неделе министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе переговоров в Москве с кубинским министром Альваро Лопесом Мьерой назвал Кубу важнейшим союзником России в регионе Карибского бассейна.
Политик из Эстонии предупредил Москву о подготовке провокации
Лидер партии Koos Иванов предупредил Москву о готовящихся провокациях Эстонии из-за баз НАТО
России необходимо приготовиться к провокациям со стороны Эстонии из-за начала строительства базы НАТО неподалеку от Петербурга, сообщил изданию Baltnews руководитель эстонской партии Koos Олег Иванов.
По словам политика, военная база альянса появится примерно в 100 км от города, фактически под Петербургом, строительство закончится в ближайшие два года, передает телеканал «360».
«Ракета появится в городе уже через пару минут. Так что России нужно ждать провокационных действий со стороны Эстонии», – подчеркнул Иванов.
Между тем газета ВЗГЛЯД рассказывала, какую угрозу присоединившаяся к НАТО Финляндия представляет для России.
Си Цзиньпин призвал ШОС противостоять цветным революциям
Председатель Китая Си Цзиньпин призвал ШОС противостоять цветным революциям и вмешательству внешних сил
Шанхайская организация сотрудничества обязана противостоять цветным революциям и вмешательству внешних сил в дела стран региона, заявил председатель Китая Си Цзиньпин во время заседания Совета глав государств ШОС.
По его словам, необходимо самостоятельно выработать внешнюю политику на основе общих и долгосрочных интересов региона, а также сохранять бдительность к попыткам извне разжигать новую холодную войну и провоцировать блоковую конфронтацию, передает ТАСС.
Си Цзиньпин подчеркнул необходимость категорически выступать против попыток вмешательства извне и «инспирирования цветных революций под каким бы то ни было предлогом».
Китайский лидер также указал на то, что представители стран ШОС должны уважать коренные интересы и озабоченности друг друга, решая все разногласия только посредством диалога.
Кроме того, Си Цзиньпин призвал активно противостоять гегемонизму и силовой политике на международной арене.
«Необходимо совершенствовать глобальное управление, мы должны отстаивать общие ценности всего человечества, защищать ооноцентричную международную систему и миропорядок», – заключил председатель.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как китайская внешняя политика стала меняться на глазах и показывать зубы Западу.