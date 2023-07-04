Система ПВО сработала над Белгородом

Сенатор: Атаками на Москву Украина пытается создать видимость «перемоги»

Сенатор Долгов: Атаками на Москву Украина пытается создать видимость «перемоги»

У Украины нет почти никаких достижений в рамках контрнаступления, поэтому атаками на Москву они пытаются создать видимость «перемоги» для собственных граждан. России на международных площадках стоит остро поднять вопрос украинского террора, сказал газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее стало известно о пресечении новой попытки ВСУ ударить беспилотниками по объектам в Новой Москве и Московской области.

«Очередная попытка атаки дронов на Новую Москву и Московскую область – это акт терроризма. Аэропорт Внуково является гражданским объектом, который принимает и отправляет в том числе международные рейсы», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.

«Террористические акты уже стали излюбленной тактикой украинских властей. Так, они разрушили Каховскую ГЭС и наносят удары по Запорожской АЭС. Каждому очевидно, что это не решение каких-то политических или военных задач, а самые настоящие преступления», – отметил он.

«Однако все последние атаки показали – наша система ПВО хорошо справляется с угрозой. Мы учимся на прошлых инцидентах, и продолжает выполнение задач СВО, нанося удары по военным объектам на Украине», – добавил собеседник.

«Вместе с тем нашим дипломатам необходимо и дальше на международном уровне поднимать тему террористической угрозы, исходящей от украинской власти. Все действия ВСУ поддерживаются западными политиками. А слова о том, что США и ЕС якобы не поощряют атаки, наглая ложь», – убежден он.

«Совершенно очевидно, что украинские власти продолжают совершать теракты просто потому, что ничего другого не могут. На поле боя побед нет, заявленное контрнаступление оказалось неуспешным. Поэтому они повышают градус в российском обществе, пытаются раскачать ситуацию паникой и демонстрируют мнимую «перемогу» для своих граждан, разгоняя фейки о якобы результативных ударах по Москве», – добавил Долгов.

В свою очередь Алексей Рогозин, руководитель «Центра развития транспортных технологий», в своем Telegram-канале отметил, что «скорее всего, противник пытается бить по Внуково с одной целью – отвлечь с фронта дополнительные российские силы и средства на защиту этого комплекса». «Нельзя не заметить, что это не просто символический инфраструктурный объект – это правительственный аэропорт и база специального летного отряда «Россия». Это значит, что фактически предпринимаются попытки удара по стратегически важным объектам – к счастью, надежно защищенным», – написал он.

Ранее Минобороны России сообщило, что средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы пресечена попытка Киева ударить пятью беспилотниками по объектам в Новой Москве и Московской области. В ведомстве уточнили, что четыре украинских дрона уничтожены средствами ПВО на территории Новой Москвы, еще один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и рухнул на территории Одинцовского района Московской области.

Ранее утром во вторник сообщалось, что в Новой Москве сбиты четыре беспилотника, еще один аппарат самолетного типа упал в районе Кубинки Московской области. От обломков одного из дронов в Новой Москве загорелась хозяйственная постройка. Пострадавших в результате произошедшего нет, продолжается тушение.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы. Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах происшествий.

Спикер МИД Мария Захарова отреагировала на инцидент в своем Telegram-канале. Она написала, что «Украина совершила очередной акт терроризма, попытавшись атаковать район, где расположены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе аэропорт».

Напомним, в июне была пресечена попытка Украины осуществить террористическую атаку по объектам в Московской области с помощью трех беспилотников. В результате эффективной работы российской системы РЭБ все запущенные дроны потеряли управление и потерпели крушение. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какие цели преследовал противник и что еще может сделать столичный регион для противодействия замыслам противника.

Аналогичный инцидент был и в конце мая. Тогда несколько дронов были замечены в Москве и Подмосковье. Беспилотники «попали» в верхние этажи жилых домов на улицах Профсоюзной и Атласова. Как сообщили экстренные службы, в первом случае «разрушены фасад и остекление здания», во втором – «произошло разрушение фасада и остекления верхних этажей». Позднее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале подтвердил атаку БПЛА.

Все эти атаки выгодны противнику в преддверии саммита стран НАТО, который пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, на что способен пойти противник незадолго до судьбоносной встречи и какие риски эти шаги несут для России. Эксперты отмечают, что Украина осознанно встала на путь «беспилотного террора», который ближе к саммиту НАТО может приобрести качественно иную форму.