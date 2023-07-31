Газпром принял почти миллион заявлений граждан на социальную газификацию

За два года действия программы заключены 915 тыс. договоров (+21 тыс. в июле), бесплатно газ подведен к 642 тыс. участков (+36 тыс. в июле), сообщил Турчак в Telegram.

«Темп хороший, но есть куда ускоряться. Технические возможности по подключению заметно выше количества полученных заявок. Отчасти потому, что многие люди не знают о положенных им льготах», – добавил он.

С начала лета вместе с Газпромом депутаты «Единой России» проводят встречи в регионах, выезжают в сельские территории – рассказывают жителям о преимуществах перехода на газ, субсидиях и других мерах поддержки. Это дает результат – число заявок на соцгазификацию в таких районах растет.

«Параллельно работаем с законодательством. На прошлой неделе президент подписал закон о приватизации объектов газоснабжения газораспределительными компаниями – важный шаг, который поможет в реализации программы», – отметил Турчак.

Однако, добавил он, газораспределительные организации до сих пор не освобождены от уплаты НДС при подключении больниц, ФАПов, школ и детских садов по программе социальной догазификации, как это было сделано для физлиц.

«Отдельная тема – субсидирование газового оборудования для льготников. Им предусмотрена компенсация в размере до 100 тыс. рублей. Возмещение затрат ведется по утвержденному Минпромторгом списку отечественного оборудования. Но он пока не содержит полный перечень технических средств. В результате некоторые льготники не могут получить компенсацию. Этот вопрос решится в ближайшее время», – пояснил секретарь генсовета партии.