Россия может использовать открывшиеся возможности на Африканском континенте, но думать о возвращении к советским формам присутствия в Африке было бы совершенно не реалистично. Особенно если учитывать, что никто Россию там в таком качестве и не ждет.2 комментария
Газпром принял почти миллион заявлений граждан на социальную газификацию
На конец июля Газпромом принято уже 985 тыс. заявлений граждан на социальную газификацию, ожидается, что миллионная заявка будет принята уже в августе, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
За два года действия программы заключены 915 тыс. договоров (+21 тыс. в июле), бесплатно газ подведен к 642 тыс. участков (+36 тыс. в июле), сообщил Турчак в Telegram.
«Темп хороший, но есть куда ускоряться. Технические возможности по подключению заметно выше количества полученных заявок. Отчасти потому, что многие люди не знают о положенных им льготах», – добавил он.
С начала лета вместе с Газпромом депутаты «Единой России» проводят встречи в регионах, выезжают в сельские территории – рассказывают жителям о преимуществах перехода на газ, субсидиях и других мерах поддержки. Это дает результат – число заявок на соцгазификацию в таких районах растет.
«Параллельно работаем с законодательством. На прошлой неделе президент подписал закон о приватизации объектов газоснабжения газораспределительными компаниями – важный шаг, который поможет в реализации программы», – отметил Турчак.
Однако, добавил он, газораспределительные организации до сих пор не освобождены от уплаты НДС при подключении больниц, ФАПов, школ и детских садов по программе социальной догазификации, как это было сделано для физлиц.
«Отдельная тема – субсидирование газового оборудования для льготников. Им предусмотрена компенсация в размере до 100 тыс. рублей. Возмещение затрат ведется по утвержденному Минпромторгом списку отечественного оборудования. Но он пока не содержит полный перечень технических средств. В результате некоторые льготники не могут получить компенсацию. Этот вопрос решится в ближайшее время», – пояснил секретарь генсовета партии.