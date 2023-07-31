Россия может использовать открывшиеся возможности на Африканском континенте, но думать о возвращении к советским формам присутствия в Африке было бы совершенно не реалистично. Особенно если учитывать, что никто Россию там в таком качестве и не ждет.2649 комментариев
Путин подписал указ о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе говорится, что решение принято в свете «всемирно-исторического значения Победы советского народа в Великой Отечественной войне». Подготовку к празднованию будет корректировать оргкомитет «Победа», передает ТАСС.
Путин поручил правительству за три месяца разработать план празднований. Должны быть предусмотрены торжественные мероприятия, посвященные решающим сражениям Великой Отечественной войны, и «мероприятия с участием глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств».
Кроме того, глава государства поручил принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов.
Ранее Путин заявил, что наследники героев ВОВ стойко сражаются за правду во время СВО.