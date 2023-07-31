Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.10 комментариев
Песков сказал, когда состоится разговор Путина с Эрдоганом
Представитель Кремля Песков: Планов по посещению Путиным Анкары пока нет, планируется телефонный разговор с Эрдоганом
Точной даты визита российского лидера Владимира Путина в Анкару пока нет, однако лидеры двух стран переговорят по телефону 2 августа, сообщает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, ничего не изменилось в планах Путина с позавчерашнего дня, когда на этот вопрос отвечал сам президент, при этом телефонный разговор с Эрдоганом планируется в среду, передает ТАСС.
Ранее Песков заявил, что контакты президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пока не запланированы, но исключать их нельзя.