  • Военный эксперт рассказал об ожесточенных боях на Купянском направлении
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    Стало известно об отказе солдат ВСУ от наступления в Запорожской области
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    Владимир Можегов Владимир Можегов Война Маска с Цукербергом как отражение гражданской войны в США

    Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.

    8 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Помощь нашим ребятам – такая же естественная потребность, как дышать

    Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.

    6 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Выбитое окно в «Москва-Сити» никак не поможет украинцам в Запорожье

    Удар по небоскребам – это, конечно, такое себе. Салам Усама, салам «Аль-Каида». С другой стороны, это что первый теракт что ли, совершенный Украиной?

    20 комментариев
    Новости
    12:00ВС России уничтожили точку наблюдения ВСУ у Антоновского моста

    Российские военнослужащие посредством управляемой ракеты уничтожили наблюдательный пункт боевиков ВСУ близ Антоновского моста в Херсоне, сообщает Минобороны.

    12:00Военный эксперт рассказал об ожесточенных боях на Купянском направлении

    Активность российских подразделений вынуждает противника перебрасывать под Купянск резервы, которые готовились для контрнаступления на Запорожском направлении. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ситуацию на Купянском направлении.

    11:57Бабченко признался, что забросал яйцами посольство России в Таллине

    Журналист Аркадий Бабченко, включенный российским Минюстом в реестр иноагентов и известный работой на СБУ, признался, что забросал яйцами здание посольства России в Таллине.

    11:49ОАК передал Минобороны партию модернизированных МиГ-31

    Нижегородский авиационный завод «Сокол» передал Минобороны партию истребителей-перехватчиков МиГ-31, которые прошли ремонт и модернизацию, сообщили в ОАК.

    11:40Путин разрешил «Росвоенипотеке» гасить ипотечные долги погибших в спецоперации

    Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий «Росвоенипотеке» с 1 августа 2023 года погашать задолженность по ипотечным кредитам погибших участников спецоперации.

    11:37Стало известно об отказе солдат ВСУ от наступления в Запорожской области

    Украинские военные отказываются наступать на Запорожском направлении, опасаясь за свою жизнь, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    11:32В Нигере обвинили Францию в подготовке военной операции

    Свершившие в Нигере госпереворот военные обвиняют французских властей в попытке начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти президента страны Мохамеда Базума, заявил официальный представитель созданного мятежниками Национального совета спасения родины полковник Амаду Абдраман.

    11:20Heineken заявил об усложнении условий выхода из российских активов

    Пивоваренный концерн Heineken констатировал усложнение условий выхода из российских активов, следует из отчета за первое полугодие.

    11:11Эксперты ИРИ протестировали использование ChatGPT в юриспруденции

    Эксперты АНО «Институт развития интернета» в течение трех месяцев тестировали ChatGPT на предмет возможного применения в аналитических и юридико-прикладных целях, и пришли к выводу, что при применении нейросести есть некоторые риски.

    11:02CNN: ВСУ усилили натиск во время нового этапа контрнаступления

    Новые усиленные попытки Вооруженных сил Украины прорвать российскую оборону могут свидетельствовать о новом этапе контрнаступления, сообщает CNN.

    10:59Глава Буркина-Фасо назвал приоритетом военное сотрудничество с Россией

    Президент переходного периода Буркина-Фасо Ибраим Траоре счел приоритетом военное сотрудничество с Россией, высоко оценив его уровень.

    10:48Число жертв обстрела ВСУ центра Донецка выросло до двух человек

    Два человека погибли, четверо ранены в центре Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщили в экстренных службах ДНР.

    10:46Взрывы прогремели в Кривом Роге на Украине

    Взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщил мэр города Александр Вилкул.

    10:44В Киеве предложили сохранить снятый с «Родины-матери» герб СССР

    Украинский скульптор Алексей Пергаменщик, работавший над созданием украинского герба в виде трезубца, который установят на монумент «Родина-мать» в Киеве вместо советского, выступил с предложением сохранить герб Советского Союза и поместить его в зал под статую.

    10:36ВСУ ударили по водоканалу в Ясиноватой

    Украинские военные сбросили начиненную металлическими шариками взрывчатку на территорию водоканала в Ясиноватой, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.

    31 июля 2023, 11:37

    Стало известно об отказе солдат ВСУ от наступления в Запорожской области

    Балицкий рассказал об отказе украинских военных от наступления в Запорожской области

    Tекст: Алина Власенко

    Украинские военные отказываются наступать на Запорожском направлении, опасаясь за свою жизнь, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    По его словам, украинские военные отказываются идти в наступление, многие сдаются в плен. Балицкий написал в Telegram, что потери у ВСУ колоссальные, а действия противника неслаженные.

    Ранее Балицкий сообщил, что две штурмовые бригады Вооруженных сил Украины предприняли попытку атаковать российские позиции на Времевском направлении в районе населенного пункта Старомайорское, но потерпели неудачу.

    30 июля 2023, 14:12
    ВС России нанесли удар по прибывшим на поле боя военным ВСУ
    ВС России нанесли удар по прибывшим на поле боя военным ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Опубликованы кадры, на которых можно увидеть удары Вооруженных сил (ВС) России по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя.

    На видео, которое опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель», попала высадка бойцов ВСУ из M2 «Брэдли», сразу же после прибытия украинских боевиков по ним нанесли удар российские военные.

    Ранее в Сети появилось видео того, как российский танк остановил роту ВСУ на Запорожском направлении.

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    30 июля 2023, 19:46
    В США предрекли окружение российскими войсками Харькова

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Прорыв россиянами обороны ВСУ в ЛНР грозит окружением Харькова

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные прорвали оборону ВСУ, и приближаются к окружению Харькова после череды поражений украинских военных в зоне боевых действий, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Американский военный в своем блоге на YouTube предрек, что взятие ВС России под контроль дороги в направлении Купянска и Лимана, позволит им двигаться либо на запад, либо на северо-запад для окружения Харькова, передает РИА «Новости».

    Макгрегор считает, что ВСУ никогда не смогут прорваться сквозь российскую систему укреплений, а сложившуюся ситуацию назвал безнадежной для украинских военных.

    В середине июля бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил о своей уверенности в том, что ВС России смогут освободить Днепропетровск, Одессу и Харьков.

    Коментарии (29)
    30 июля 2023, 18:19
    На Украине предрекли социальный взрыв из-за мобилизации

    Экс-советник Кучмы Соскин: Украине из-за мобилизации угрожает социальный взрыв

    Tекст: Вера Басилая

    Продолжение мобилизации приведет к социальному взрыву на Украине, ситуация становится неконтролируемой, заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

    Он обратил внимание на растущее сопротивление людей против военкомов, которых «скоро будут отстреливать». Соскин заявил, что Зеленскому стоит задуматься, потому что напряжение и дальше будет нарастать, передает РИА «Новости».

    Как отметил бывший советник Кучмы, ВСУ не удастся пробить мощные оборонительные укрепления ВС России, а западное вооружение у Киева заканчивается.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес два законопроекта в Верховную раду, в которых предложил продлить действия военного положения и сроков всеобщей мобилизации.

    Как объяснил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, инициативы Зеленского направлены на отмену выборов президента Украины, поскольку он опасается поражения.

    Коментарии (48)
    30 июля 2023, 18:48
    Офицер ВСУ: Россия научилась глушить связь Starlink

    Украинский офицер пожаловался на то, что российские военные глушат связь Starlink на фронте

    Офицер ВСУ: Россия научилась глушить связь Starlink
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные получили технологию, которая вносит сбои в работу спутниковой сети Starlink, рассказал офицер ВСУ «Мадьяр».

    По его словам, ВС России уже глушат Starlink на «нуле», технология уже успешно используется на фронте. Украинский военный пожаловался, что без Starlink очень трудно, потому что ВСУ буквально «оглохли и ослепли», передает Ura.ru.

    Ранее СМИ писали, что американский предприниматель Илон Маск ответил отказом на запрос украинских военных о включении его сети спутниковой связи Starlink в районе Крыма.

    До этогов США заявили о секретном оружии России для нарушения работы Starlink на Украине.

    Коментарии (36)
    30 июля 2023, 21:29
    Al Mayadeen: Генералы ВСУ рассказали ЦРУ о краже денег Запада Зеленским

    Al Mayadeen: Генералы ВСУ передали ЦРУ данные о хищении Зеленским выделенных на помощь Украине денежных средств

    Tекст: Вера Басилая

    Генералы Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли передать Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США информацию о краже президентом страны Владимиром Зеленским финансовой помощи, предоставленной Вашингтоном Киеву, сообщил портал Al Mayadeen.

    Издание со ссылкой на статью журналиста Сеймура Херша предположило, что генералы ВСУ разозлились на Зеленского за то, что он не поделился с ними деньгами, и сдали его ЦРУ, передает РИА «Новости».

    Ранее журналиста Сеймур Херш заявил, что президента Украины заподозрили в незаконном присвоении 400 млн долларов из западных фондов помощи.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в Пентагоне сообщили о краже на Украине части поставляемого Западом вооружения.

    Коментарии (15)
    30 июля 2023, 17:32
    Власти ДНР решили наградить остановивший атаку роты ВСУ экипаж танка

    Пушилин поручил наградить остановивший атаку роты ВСУ экипаж российского танка

    Власти ДНР решили наградить остановивший атаку роты ВСУ экипаж танка
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российский экипаж танка, остановивший атаку противника из восьми единиц натовской техники, поручено представить к госнаградам Донецкой народной республики, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    Атака была отражена на Запорожском направлении, но командир данной дивизии имеет самое прямое отношение к освобождению населенных пунктов на севере ДНР, следует из сообщения Пушилина в Telegram.

    «С учетом героизма экипажа танка, считаю необходимым отметить их государственными наградами Донецкой Народной Республики. Дал поручение по этому поводу, работа уже ведется», – написал врио главы ДНР.

    Ранее блогеры опубликовали видео того, как один российский танк на Запорожском направлении остановил целую роту вооруженных сил Украины, в составе которой было восемь единиц техники.

    Коментарии (23)
    31 июля 2023, 01:35
    В Эстонии полиция задержала бывшего российского журналиста Бабченко
    В Эстонии полиция задержала бывшего российского журналиста Бабченко
    @ @babchenkoa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Полиция Эстонии задержала бывшего российского журналиста Аркадия Бабченко (признан в РФ иноагентом) после того, как он забросал яйцами стену посольства России в Таллине, пишут эстонские СМИ.

    Бабченко задержали на месте, сообщает Delfi со ссылкой на активиста организации «Мирное сопротивление» Михаила Баранова.

    В отношении бывшего журналиста заведено уголовное дело.

    Уточняется, что сам инцидент произошел в воскресенье, 30 июля.

    В апреле Минюст России включил Бабченко в реестр иностранных агентов. Ранее, в июле 2020 года, Бабченко был включен в список террористов и экстремистов Федеральной службой по финансовому мониторингу.

    Напомним, имевший российское гражданство Бабченко с 2017 года работал на украинском телевидении в Киеве. В 2018 году сначала СМИ, а затем и украинские власти объявили, что Бабченко «застрелили» на лестничной клетке его дома. В украинской и западной прессе развернули громкую антироссийскую кампанию. Почти сутки Бабченко считали мертвым, пока на следующий день журналист не пришел в СБУ. Украинские спецслужбы назвали произошедшее «спецоперацией» по предотвращению покушения на Бабченко. Осенью 2019 года Бабченко покинул Украину. Назвав свой отъезд «временной эвакуацией», он переехал в Израиль.

    Коментарии (33)
    31 июля 2023, 07:55
    В США заявили о «промышленных масштабах» потерь в ВСУ

    Полковник Макгрегор: ВСУ в промышленных масштабах теряют солдат из-за наступления России

    В США заявили о «промышленных масштабах» потерь в ВСУ
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим, надеясь заручиться политической поддержкой со стороны Запада, растрачивает жизни украинских военнослужащих «в промышленных масштабах», заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в интервью на YouТube-канале Douglas Macgregor Straight Calls заявил, что несмотря на усилия ВСУ, уже ясно, что политической поддержки Киев не получит, поскольку НАТО отправило Украине уже все, что могло, передает РИА «Новости».

    Как отметил бывший советник Пентагона, российское наступление под Купянском привело к бесчисленным потерям ВСУ, а также открыло путь для дальнейшего продвижения российских сил.

    По мнению Макгрегора, единственное, на что могут надеяться ВСУ, это поставки истребителей F-16. Он напомнил, что Запад обещал эти самолеты Украине, однако никому не известно, когда это произойдет и удастся ли этим поставкам переломить ситуацию.

    Украинская инфраструктура так и не была подготовлена к обслуживанию армии, а Россия тем временем с каждым днем все больше наращивает свой потенциал, подчеркнул полковник ВС США.

    По его словам, Россия выпускает совершенно новые вооружения, ракеты, реактивные снаряды и артиллерийские боеприпасы, причем российские запасы, по оценке Макгрегора, «огромны». Заводы в России, отметил он, работают по семь дней в неделю 24 часа в сутки и производят все необходимое.

    Россия, подчеркнул Макгрегор, является столь грозной военной державой, какой она не была в феврале 2022 года.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России продвинулись в глубину обороны ВСУ на Купянском направлении.

    Коментарии (17)
    30 июля 2023, 21:01
    На Украине анонсировали переговоры по гарантиям безопасности с США

    Офис Зеленского: Украина начнет переговоры с США по гарантиям безопасности на следующей неделе

    Tекст: Вера Басилая

    Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности уже на следующей неделе, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    Гарантии представляют собой конкретные и долговременные обязательства, которые обеспечат «способность Украины побеждать» как сейчас, так и в будущем, пояснил Ермак в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    Он также заявил, что эти гарантии будут действовать до обретения Украиной членства в НАТО. По его словам, уже подписана совместная декларация, принятая руководителями государств G7 и Украины в Вильнюсе, «к которой присоединились более десятка других стран».

    Он также отметил, что с участниками этой декларации Украина заключит систему двусторонних договоров, содержащих конкретные гарантии безопасности, четко описанные форматы и механизмы поддержки, в том числе оборонные и финансовые.

    Напомним, на прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО Украину не приняли в состав альянса, однако пообещали киевскому режиму некие «гарантии безопасности», «ядром» которых, как поясняли в Пентагоне, станет «самооборона» Украины.

    Кроме того, Джо Байден ранее заявлял, что США «были бы готовы» предоставить Украине гарантии безопасности «по типу Израиля». Политолог Федор Лукьянов в этой связи отмечал, что «израильские гарантии» подразумевают «неограниченное снабжение вооружением» в период военного конфликта, а также предлагают «политическое прикрытие в любой ситуации». «Видимо, это предлагается и Украине», – предположил он.

    Коментарии (27)
    31 июля 2023, 00:31
    Взрывы прогремели в Харькове и Херсоне

    Tекст: Ольга Никитина

    Взрывы в ночь на понедельник, 31 июля, прогремели в Харькове на востоке Украины, а также в Херсоне, который находится под контролем киевского режима. Об этом сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога в настоящее время действует во всех регионах Украины, в том числе в Киеве, передает ТАСС.

    Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, после взрывов в городе начался пожар. По его словам, повреждения получили нежилые помещения.

    Накануне экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российские военные прорвали оборону ВСУ и приближаются к окружению Харькова после череды поражений украинских военных в зоне боевых действий.

    Коментарии (11)
    30 июля 2023, 16:38
    В Киеве начали демонтаж герба СССР с монумента «Родина-мать»
    В Киеве начали демонтаж герба СССР с монумента «Родина-мать»
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Рабочие в Киеве начали демонтаж герба СССР с монумента «Родина-мать», его заменит изображение трезубца, сообщил бывший министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

    Ко Дню независимости Украины, который отмечают 24 августа, на скульптуре появится новый символ – украинский трезубец, передает ТАСС.

    Ранее гендиректор Музея истории Украины во Второй мировой Савчук заявил, что монумент «Родина-мать» в Киеве переименуют в «Украину-мать».

    Напомним, 13 июля представители киевского режима разрешили заменить герб СССР на статуе «Родина-мать» в Киеве на герб Украины с трезубцем, несмотря на грозящие монументу повреждения.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему монумент попросту не снесли целиком.

    Коментарии (58)
    31 июля 2023, 03:36
    Новый комплекс РЭБ «Сапфир» испытали в зоне СВО

    ТАСС: Новый комплекс радиоэлектронной борьбы «Сапфир» испытали в зоне СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Комплекс радиоэлектронной борьбы для противодействия беспилотным летательным аппаратам «Сапфир» прошел испытания в зоне российской спецоперации, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

    «Сапфир», по данным источника ТАСС, использовали для прикрытия от налета дронов частей, возводивших инженерные сооружения.

    Отмечается, что комплекс показал себя очень хорошо.

    Обнаружив цель, «Сапфир» автоматически классифицирует беспилотник в зависимости от его опасности и подает сигнал тревоги. Комплекс воздействует на электронные системы обнаруженного дрона. Обнаружение осуществляется в радиусе 30 км, противодействие – за 5 км и ближе.

    Кроме того, «Сапфир» способен подавлять наземные станции управления БПЛА.

    В ВСУ ранее признавали, что Россия «далеко опередила» Украину в радиоэлектронной борьбе (РЭБ).

    Коментарии (4)
    31 июля 2023, 03:15
    Британия уничтожила танки Challenger 2 вместо передачи их ВСУ

    Times: Британия уничтожила 43 танка Challenger 2, которые могли передать ВСУ

    Британия уничтожила танки Challenger 2 вместо передачи их ВСУ
    @ UK Ministry of Defence/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Министерство обороны Великобритании утилизировало 43 танка Challenger 2, потратив на это миллионы фунтов стерлингов, хотя могло передать технику вооруженным силам Украины, пишут британские СМИ.

    Как пишет газета The Times со ссылкой на правительственную информацию, ремонт бронемашин был признан экономически нецелесообразным. На утилизацию танков потратили 4,3 млн фунтов, процесс происходил с 2010 по 2014 годы, передает РИА «Новости».

    Военный аналитик и бывший командир Challenger 2 Джастин Крамп пояснил, что данные танки использовались армией реже всего и уже находились на хранении, когда было решено их утилизировать. Крупные наземные конфликты в Европе тогда считались делом прошлого, добавил он.

    Между тем глава комитета по обороне Палаты общин (нижней палаты британского парламента) Тобиас Эллвуд сообщил, что армия королевства может располагать менее чем 50 исправными танками Challenger 2. Он предположил, что речь, скорее всего, идет о 44 исправных танках – одном танковом полке.

    Сейчас британское минобороны планирует сократить число танков с 227 до 148 единиц и их поэтапную замену на новые Challenger 3, передает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как российская спецоперация на Украине изменила мнение Британии, которая еще несколько лет назад хотела отказаться от тяжелой бронетехники, о танках.

    Коментарии (10)
    31 июля 2023, 02:01
    Польские фанаты развернули антибандеровские баннеры во время матча

    Sport.pl: Фанаты польского «Шленска» вывесили антибандеровские баннеры во время матча

    Польские фанаты развернули антибандеровские баннеры во время матча
    @ Lukasz Sobala/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Болельщики «Шленска» из Вроцлава вывесили антиукраинские баннеры о Волынской резне во время матча второго тура чемпионата Польши по футболу с «Заглембе» из Любина, пишут местные СМИ.

    На баннерах были надписи: «Украинцы убивали детей на Волыни» и «80 лет позорного молчания позади. Волынь-43», передает РИА «Новости» со ссылкой на sport.pl.

    Также на плакатах содержался призыв «Остановить украинизацию Польши» и надпись «Бандеровские курвы».

    «Шленск» во время субботней игры уступил «Заглембе» со счетом 1:2.

    В марте этот же футбольный клуб оштрафовали за баннер болельщиков с надписью «Эта не наша война» на одном из матчей. Авторы баннера выступали за то, чтобы Польша прекратила оказывать помощь Украине.

    В октябре 2022 года фанаты «Шленска» вывесили баннер с надписью: «Остановить украинизацию Польши». Тогда команде вынесли предупреждение.

    Коментарии (13)
    30 июля 2023, 16:12
    Asia Times: Зеленский помог России нанести удар по пункту управления в Днепре

    Asia Times: Зеленский своим визитом выдал российской разведке пункт управления в Днепре

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Зеленский мог своим визитом раскрыть местонахождение командного пункта ВСУ в Днепропетровске (украинское название – Днепр), заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times.

    По его словам, за Зеленским внимательно следит российская разведка, а 28 июля перед уничтожением центра принятия решений украинский президент посетил Днепропетровск и представил к награде главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а также встречался с полевыми командирами, в том числе с главой украинской разведки Кириллом Будановым и Александром Сырским, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России вечером в пятницу нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в Днепропетровске.

    Коментарии (3)
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    Кристель Нэан: Для борьбы с украинской пропагандой надо говорить правду

    Есть немало иностранных журналистов, которые готовы говорить правду о ситуации на Украине и бороться с тем потоком дезинформации, которая идет со стороны Запада и киевских властей. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала корреспондент из Франции Кристель Нэан. Ранее стало известно, что военкоры из Канады и Франции, освещающие события в Донбассе, хотели бы получить российское гражданство. Подробности

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    Как громили фашистов советские летчики-торпедоносцы

    30 июля Россия отмечает День Военно-морского флота, чествует и наших моряков, и их боевые корабли. Однако за кадром порой остается род сил, ставший одним из главных ударных инструментов морских сражений – авиация. Свой потенциал морская авиация ВМФ СССР стала раскрывать во времена Великой Отечественной – и ярким воплощением этого стали подвиги торпедоносцев Северного флота. Подробности

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    Геронтократию в США больше невозможно скрывать

    Один из наиболее влиятельных политиков в США Митч Макконнелл стал вести себя на публике, как президент Джо Байден. Выступая перед журналистами, потерял ориентацию в пространстве и «завис», пока его не увели помощники. Похожий случай произошел с 90-летней сенаторшей Файнстайн. До чего доведут Америку старики, из рук которых выпадает все, кроме власти? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Польша готовится к войне

      Серый кардинал польской политики и глава силового блока правительства Ярослав Качиньский заявил о грядущем увеличении польской армии до шести дивизий и 300 тыс. человек, то есть почти вдвое. При этом он намекнул, что это связано с передислокацией в Белоруссию ЧВК «Вагнер». Но на самом деле это очень плохие новости прежде всего для Украины.

    • В Африке свергли врага России

      Одной из немногих африканских стран, бойкотировавших саммит Россия – Африка по требованию Запада, стал Нигер, до сих пор ориентирующийся на Францию и обеспечивающий ее ураном. Но в день открытия саммита президент Нигера Мохамед Базум был свергнут, что стало для французов неприятным сюрпризом. Какое отношение к этому имеет Россия?

    • Слушания об НЛО в Конгрессе США

      В Конгрессе США прошли слушания, на которых бывший правительственный агент объявил об обнаружении внеземных биотехнологий в местах предполагаемых аварий НЛО. Также показания на этот счет дали бывшие военные летчики. У президента Джо Байдена заявили, что относятся к сообщениям об инопланетянах со всей серьезностью. Что вообще происходит?

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