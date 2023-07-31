Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.8 комментариев
Стало известно об отказе солдат ВСУ от наступления в Запорожской области
Балицкий рассказал об отказе украинских военных от наступления в Запорожской области
Украинские военные отказываются наступать на Запорожском направлении, опасаясь за свою жизнь, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, украинские военные отказываются идти в наступление, многие сдаются в плен. Балицкий написал в Telegram, что потери у ВСУ колоссальные, а действия противника неслаженные.
Ранее Балицкий сообщил, что две штурмовые бригады Вооруженных сил Украины предприняли попытку атаковать российские позиции на Времевском направлении в районе населенного пункта Старомайорское, но потерпели неудачу.