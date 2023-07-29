Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.0 комментариев
ВСУ попытались атаковать российские позиции на Времевском направлении
Врио Запорожского губернатора Балицкий: ВСУ попытались атаковать российские позиции на Времевском направлении
Две штурмовые бригады Вооруженных сил Украины предприняли попытку атаковать российские позиции на Времевском направлении в районе населенного пункта Старомайорское, но потерпели неудачу, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
«Наши ребята в ходе боя откинули противника назад», – написал Балицкий в Telegram, добавив, что украинские силы понесли значительные потери.
По словам врио губернатора, ВСУ рассчитывали занять позиции в Старомайорском, чтобы иметь преимущество для наступления в направлении Урожайного и Старомлыновки. Однако, указал Балицкий, сил ВСУ недостаточно для таких выпадов.
Ранее Балицкий сообщил, что российские войска контролируют Времевское направление, противник пытается удержаться в северо-западной части села Старомайорское, обстановка напряженная.