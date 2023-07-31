Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.7 комментариев
Глава Буркина-Фасо назвал приоритетом военное сотрудничество с Россией
Глава Буркина-Фасо Траоре назвал приоритетом военное сотрудничество с Россией
Президент переходного периода Буркина-Фасо Ибраим Траоре счел приоритетом военное сотрудничество с Россией, высоко оценив его уровень.
Как отметил Траоре, из ситуации в Буркина-Фасо, власти которой борются с терроризмом, вытекает приоритетный характер военных связей с Россией.
По его словам, что бы Буркина-Фасо ни хотели купить, Россия согласна это продать, и ограничений никаких нет, при том, что с другими странами это не так, передает РИА «Новости».
Траоре заявил также, что Россия готова бесплатно поставлять оружие, чтобы поддержать Буркина-Фасо в войне.
Ранее Траоре заявил, что народ Буркина-Фасо поддерживает проводимую Россией спецоперацию на Украине.