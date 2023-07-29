Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.4 комментария
Президент Буркина-Фасо заявил о поддержке спецоперации на Украине
Президент переходного периода Буркина-Фасо Траоре заявил о поддержке спецоперации на Украине
Народ Буркина-Фасо поддерживает проводимую Россией спецоперацию на Украине, заявил президент переходного периода африканской страны Ибраим Траоре.
«Будьте уверены, что наш народ вас поддерживает», – сказал Траоре в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».
В свою очередь Путин сообщил, что товарооборот России с Буркина-Фасо пока скромный «даже по российско-африканскому измерению», но есть над чем работать.