Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.0 комментариев
В МИД заявили о зацикленности Украины на логике ультиматумов России
МИД: Украина отвергают идеи мирному урегулированию и зациклена на логике ультиматумов России
В Киеве отвергают все предложения по мирному урегулированию конфликта и зациклены на логике ультиматумов Москве, которые пытаются представить как «формулу мира» Зеленского, сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
Дипломат указал, что Москва ценит стремление друзей из стран Глобального Юга способствовать мирному урегулированию кризиса на Украине. По словам Полищука, с такими инициативами уже выступили около 20 стран и объединений, передает РИА «Новости».
Полищук указал, что в предложениях стран Глобального Юга много рациональных положений. В их числе приверженность международному праву, отказ от ментальности «холодной войны», недопустимость односторонних санкций. Он добавил, что Москва разделяет их убежденность в том, что главным итогом переговорного процесса должно стать создание новой системы безопасности и формирование неконфронтационных отношений между Россией и Североатлантического альянса.
При этом дипломат добавил, что все предложения о диалоге в Киеве отвергают, поскольку зациклены на логике ультиматумов России, которые «пытаются упаковать в эффектную обертку «формулы мира» Зеленского». Дипломат отметил, что страны Глобального Юга не поддаются на такую «форму мошенничества международного уровня».
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Вашингтон и Североатлантический альянс отказываются от переговоров с Москвой, а президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией.