В МИД заявили о зацикленности Украины на логике ультиматумов России

МИД: Украина отвергают идеи мирному урегулированию и зациклена на логике ультиматумов России

Tекст: Алина Власенко

Дипломат указал, что Москва ценит стремление друзей из стран Глобального Юга способствовать мирному урегулированию кризиса на Украине. По словам Полищука, с такими инициативами уже выступили около 20 стран и объединений, передает РИА «Новости».



Полищук указал, что в предложениях стран Глобального Юга много рациональных положений. В их числе приверженность международному праву, отказ от ментальности «холодной войны», недопустимость односторонних санкций. Он добавил, что Москва разделяет их убежденность в том, что главным итогом переговорного процесса должно стать создание новой системы безопасности и формирование неконфронтационных отношений между Россией и Североатлантического альянса.

При этом дипломат добавил, что все предложения о диалоге в Киеве отвергают, поскольку зациклены на логике ультиматумов России, которые «пытаются упаковать в эффектную обертку «формулы мира» Зеленского». Дипломат отметил, что страны Глобального Юга не поддаются на такую «форму мошенничества международного уровня».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Вашингтон и Североатлантический альянс отказываются от переговоров с Москвой, а президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией.