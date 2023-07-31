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Российские силы уничтожили Leopard на Запорожском направлении
Минобороны: Российские силы уничтожили на Запорожском направлении Leopard, несколько БМП и гаубицу ВСУ
Подразделения группировки войск «Восток» за минувшие сутки уничтожили на Запорожском направлении танк Leopard, несколько БМП, гаубицу M777 и станцию РЭБ вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
Чехов уточнил, что станцию РЭБ уничтожили в районе Работино. Танк Leopard, по его словам, уничтожили противотанковых ракетным комплексом, передает РИА «Новости».
Кроме того, российские силы гаубичной артиллерией поразили склад боеприпасов ВСУ в Малых Щербаках.
Российскими «Ланцетами» уничтожены буксируемая гаубица M777 и Д-20 в районах Орехово и восточнее Павловки, сообщил Чехов, добавив, что несколько БМП противника удалось подбить в районе Новоданиловки.
Ранее сообщалось, что экипажи вертолетов группировки «Юг» уничтожили танк и два бронетранспортера вооруженных сил Украины, в том числе один М113 производства США, в районах Клещеевки и Андреевки на Артемовском направлении в ДНР.