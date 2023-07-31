Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.4 комментария
Российские вертолеты уничтожили танк и два БТР ВСУ под Артемовском
Минобороны: Вертолеты группировки «Юг» уничтожили танк и два БТР ВСУ под Артемовском
Экипажи вертолетов группировки «Юг» уничтожили танк и два бронетранспортера вооруженных сил Украины, в том числе один М113 производства США, в районах Клещеевки и Андреевки на Артемовском направлении в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
Астафьев сообщил, что авиация нанесла удары по четырем пунктам временной дислокации подразделений ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении, передает ТАСС.
Кроме того, артиллерия «южной» группировки поразила склад боеприпасов и стартовую площадку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ в районах населенных пунктов Красное и Белая Гора (ДНР).
Накануне сообщалось, что экипаж вертолета Ка-52 точным ударом управляемой ракеты уничтожил БМП противника, ведущую огонь по позициям российских военнослужащих на Южно-Донецком направлении.