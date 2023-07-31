Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.4 комментария
В Грузии устроили протест против прибытия лайнера с россиянами
Batumelebi: К порту Батуми пришли протестующие против прибытия лайнера с россиянами
Граждане Грузии собрались на протест вблизи порта Батуми, куда в ночь на понедельник, как ожидается, прибудет круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту, сообщают местные СМИ.
Все дороги к порту перекрыты сотрудниками полиции, участники протеста собрались вблизи территории гавани. Как отмечает местное информационное агентство Batumelebi, меры безопасности, которые приняты в этот раз, правоохранители не применяют даже в случае захода в порт военных кораблей, передает РИА «Новости».
В сообщении издания говорится, что лайнер прибудет около 5.00 по местному времени (4.00 мск). По информации грузинского ТВ, для участия в акции в Батуми съезжаются жители разных регионов Грузии, включая Тбилиси.
27 июля несколько сотен граждан Грузии провели акцию протеста у порта Батуми, символически проводив заходивший туда круизный лайнер Astoria Grande с туристами из России на борту.