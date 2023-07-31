В Грузии устроили протест против прибытия лайнера с россиянами

  • В ООН выступили против атак беспилотников на Москву
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    Как громили фашистов советские летчики-торпедоносцы
    Офицер ВСУ: Россия научилась глушить связь Starlink
    Эксперт: ВС России захватили чертовски интересную шведскую БМП
    ВС России накрыли прибывших на поле боя военных ВСУ (видео)
    На Украине анонсировали переговоры по гарантиям безопасности с США
    Названы признаки подготовки Китая к войне
    Польские фанаты развернули антибандеровские баннеры во время матча
    В Эстонии полиция задержала бывшего российского журналиста Бабченко
    СМИ: Генералы ВСУ рассказали ЦРУ о краже денежных средств Зеленским
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Помощь нашим ребятам – такая же естественная потребность, как дышать

    Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.

    4 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Выбитое окно в «Москва-Сити» никак не поможет украинцам в Запорожье

    Удар по небоскребам – это, конечно, такое себе. Салам Усама, салам «Аль-Каида». С другой стороны, это что первый теракт что ли, совершенный Украиной?

    19 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский «Квартал 95» превратился в фабрику по производству ненависти

    Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.

    21 комментарий
    Новости
    02:35В Грузии устроили протест против прибытия лайнера с россиянами

    Граждане Грузии собрались на протест вблизи порта Батуми, куда в ночь на понедельник, как ожидается, прибудет круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту, сообщают местные СМИ.

    02:01Польские фанаты развернули антибандеровские баннеры во время матча

    Болельщики «Шленска» из Вроцлава вывесили антиукраинские баннеры о Волынской резне во время матча второго тура чемпионата Польши по футболу с «Заглембе» из Любина, пишут местные СМИ.

    01:35В Эстонии полиция задержала бывшего российского журналиста Бабченко

    Полиция Эстонии задержала бывшего российского журналиста Аркадия Бабченко (признан в РФ иноагентом) после того, как он забросал яйцами стену посольства России в Таллине, пишут эстонские СМИ.

    01:07Водитель чудом спасся при столкновении автомобилей на МКАД

    На внешней стороне 51-го километра МКАД столкнулись несколько автомобилей, движение на трассе затруднено, сообщили в столичном департаменте транспорта.

    00:31Взрывы прогремели в Харькове и Херсоне

    Взрывы в ночь на понедельник, 31 июля, прогремели в Харькове на востоке Украины, а также в Херсоне, который находится под контролем киевского режима. Об этом сообщают украинские СМИ.

    00:07В ООН выступили против атак беспилотников на Москву

    Организация Объединенных Наций выступает против ударов по гражданской инфраструктуре, заявил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, комментируя украинскую атаку дронов на Москву в ночь на воскресенье.

    23:52Празднование Дня ВМФ в Петербурге завершилось салютом

    В Санкт-Петербурге и Кронштадте вечером воскресенья состоялся салют в ознаменование Дня военно-морского флота России, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

    23:30Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено

    Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту поздним вечером воскресенья, 30 июля, временно перекрыто.

    22:57Беспилотник западной коалиции опасно сблизился с российским Су-34 в Сирии

    Беспилотник MQ-9 проамериканской коалиции утром воскресенья, 30 июля, допустил опасное сближение с истребителем Су-34 ВКС России, дистанция по высоте сократилась до менее 100 метров, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

    22:42Европу предупредили о катастрофе в случае попытки напасть на Крым

    Попытка коллективного Запада осуществить «захват» Крыма обернется катастрофой для всей Европы и тем более для Украины, заявил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

    22:07Беспилотник упал в хуторе Дарагановка под Таганрогом

    Беспилотный летательный аппарат вечером воскресенья, 30 июля, упал в хуторе Дарагановка Неклиновского района, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

    21:51CT24: Власти Чехии арестовали активы российского бизнесмена Евтушенкова

    Управление финансового анализа Чехии заблокировало счета компаний российского миллиардера Владимира Евтушенкова и наложило арест на его пятизвездный отель в Карловых Варах Savoy Westend, сообщил телеканал CT24.

    21:42Число погибших во время взрыва в Пакистане достигло 44 человек

    В результате взрыва в Пакистане, устроенного террористом-смертником на съезде партии «Собрание исламских богословов», погибли 44 человека, еще 100 получили ранения, сообщила газета Dawn.

    21:29Al Mayadeen: Генералы ВСУ рассказали ЦРУ о краже денег Запада Зеленским

    Генералы Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли передать Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США информацию о краже президентом страны Владимиром Зеленским финансовой помощи, предоставленной Вашингтоном Киеву, сообщил портал Al Mayadeen.

    21:20Музей Военно-морской славы открылся в Кронштадте

    В Кронштадте на территории кластера «Остров фортов» открылся музей Военно-морской славы, главным экспонатом экспозиции стала отреставрированная подлодка К-3 «Ленинский комсомол».

    31 июля 2023, 02:35

    В Грузии устроили протест против прибытия лайнера с россиянами

    Batumelebi: К порту Батуми пришли протестующие против прибытия лайнера с россиянами

    В Грузии устроили протест против прибытия лайнера с россиянами
    @ кадр «Россия 1»

    Tекст: Ольга Никитина

    Граждане Грузии собрались на протест вблизи порта Батуми, куда в ночь на понедельник, как ожидается, прибудет круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту, сообщают местные СМИ.

    Все дороги к порту перекрыты сотрудниками полиции, участники протеста собрались вблизи территории гавани. Как отмечает местное информационное агентство Batumelebi, меры безопасности, которые приняты в этот раз, правоохранители не применяют даже в случае захода в порт военных кораблей, передает РИА «Новости».

    В сообщении издания говорится, что лайнер прибудет около 5.00 по местному времени (4.00 мск). По информации грузинского ТВ, для участия в акции в Батуми съезжаются жители разных регионов Грузии, включая Тбилиси.

    27 июля несколько сотен граждан Грузии провели акцию протеста у порта Батуми, символически проводив заходивший туда круизный лайнер Astoria Grande с туристами из России на борту.

    30 июля 2023, 16:05
    Эксперт: ВС России захватили чертовски интересную шведскую БМП

    Военный эксперт Васильев: ВС России захватили чертовски интересную шведскую БМП

    Эксперт: ВС России захватили чертовски интересную шведскую БМП
    @ REUTERS/Ints Kalnins

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российским инженерам будет крайне полезно изучить захваченную бойцами шведскую БМП СV90. Это одна из лучших боевых машин пехоты в мире, заявил автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев. Ранее военнослужащие ЗВО на Краснолиманском направлении впервые захватили шведскую БМП CV90.

    «В месте поражения видно, что борт прикрыт экраном из текстолита на арамидной основе и вроде бы керамических плит большого размера. Чертовски интересно для наших разработчиков, очень полезно изучить материалы и конструкции. Плюс пушка с дистанционным подрывом снарядов, очень хороший двигатель, система управления огнем», – написал автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

    Он также отметил, что это «хороший улов». По словам эксперта, шведская БМП CV90 – «одна из лучших БМП в мире, сбалансированная по характеристикам, 2018 года, современнейшая». Васильев подчеркнул, главное, чтобы машина сразу попала в руки российских инженеров, а затем ее можно отправить в музей, но «потом, разобрав на винтики и после тщательного изучения», – заключил он.

    Схожего мнения придерживаются и авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь». Эксперты отмечают, что «трофей оказался в руках бойцов 252-го полка неслучайно». «Они намеренно поджидали две CV90 в конкретном месте и устроили на них засаду, поразив одну с дистанции около 50 метров. Хорошая иллюстрация того, что победа любит подготовку», – подчеркнули авторы.

    Ранее стало известно, что российские военнослужащие во время боя на Краснолиманском направлении впервые захватили шведскую боевую машину пехоты Combat Vehicle 90 (CV90). Один из солдат 20-й армии Западного военного округа рассказал РИА «Новости», что две БМП CV90 выскочили на российский опорный пункт и открыли огонь. Одну машину российским военнослужащим удалось подбить из РПГ на подходе. Кумулятивной струей гранаты убило командира машины, остальной экипаж убежал, сообщил источник.

    А вторая БМП покинула местность. Брошенную украинскими националистами машину обнаружили и оттащили в тыл. Боец рассказал, что, судя по номеру, CV90 была выпущена в 2018 году. Кроме того, он обратил внимание, что часть шведских надписей дублируется на русском языке.

    Кроме того, военкоры сообщали, что во время наступательной операции гвардейцев 20-й армии на линии Сватово – Кременная точным выстрелом из гранатомета была поражена третья шведская БМП CV90 ВСУ.

    Коментарии (24)
    30 июля 2023, 14:12
    ВС России нанесли удар по прибывшим на поле боя военным ВСУ
    ВС России нанесли удар по прибывшим на поле боя военным ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Опубликованы кадры, на которых можно увидеть удары Вооруженных сил (ВС) России по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя.

    На видео, которое опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель», попала высадка бойцов ВСУ из M2 «Брэдли», сразу же после прибытия украинских боевиков по ним нанесли удар российские военные.

    Ранее в Сети появилось видео того, как российский танк остановил роту ВСУ на Запорожском направлении.

    Коментарии (17)
    30 июля 2023, 06:47
    Военкор объяснил Киеву последствия медийного эффекта от атак дронами на Москву

    Поддубный: Киев ради медийного эффекта от повреждения фасадов «Москва-Сити» попрощается с критической инфраструктурой

    Военкор объяснил Киеву последствия медийного эффекта от атак дронами на Москву
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Повреждение фасадов высотных зданий в комплексе «Москва-Сити» в результате атаки беспилотников даст исключительно медийный эффект, за который киевскому режиму придется поплатиться критически важной инфраструктурой двойного назначения, заявил российский военкор Евгений Поддубный.

    Поддубный в своем Telegram-канале написал, что российские ракеты рутинно и буднично, в ежедневном режиме уничтожают потенциал противника.

    Направляемые в Москву беспилотники ВСУ являются частью информационно-психологического воздействия, пояснил военкор. «И не замечать трудно, и отвлекаться не стоит», – отметил он.

    По словам Поддубного, киевский режим не проявляет никакого здорового прагматизма, стремясь на фоне огромных потерь контрнаступления, к которому ВСУ готовили «всем натовским миром», выдать «хоть что-то».

    Напомним, ранним утром воскресенья киевский режим совершил попытку террористической атаки в Москве с помощью трех беспилотников. Один из них был уничтожен системой ПВО, еще два – подавлены средствами РЭБ. Жертв нет, пострадал один человек. Повреждения получили фасады на двух офисных башнях Сити.

    Коментарии (32)
    30 июля 2023, 05:25
    Появилось видео момента попадания дрона в высотку в «Москва-Сити»
    Появилось видео момента попадания дрона в высотку в «Москва-Сити»
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Ольга Никитина

    СМИ опубликовали видео с камер видеонаблюдения, на котором запечатлен момент попадания украинского беспилотника в одну из высоток комплекса «Москва-Сити».

    Короткий ролик опубликован в Telegram-канале телеканала RT.

    Также опубликовано видео последствий попадания в здание.

    Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в ночь на воскресенье была совершена атака украинских БПЛА, в результате которой повреждения получили фасады на двух офисных башнях Сити. При атаке никто не погиб и не пострадал. Во всех зданиях комплекса «Москва-Сити» объявлена эвакуация.

    Аэропорт Внуково закрыли на вылет и прилет.

    Коментарии (38)
    30 июля 2023, 13:03
    СМИ: Британия готовит спецназ ВСУ к вторжению в Крым

    Daily Express: Британия готовит украинскую армию к вторжению в Крым

    СМИ: Британия готовит спецназ ВСУ к вторжению в Крым
    @ Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Британия готовит спецназ Вооруженных сил Украины (ВСУ) к вторжению в Крым до Рождества, сообщили местные СМИ.

    Как пишет Daily Express со ссылкой на источники, операция будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря, при этом «украинские спецназовцы используют технику для подрыва и паралича российских войск». Отмечается, что в других местах бронетанковые подразделения будут пробивать оборону, а операция будет поддерживаться новым запасом ракет большой дальности, поставляемых из Британии, США и Германии, передает Lenta.Ru.

    Отмечается, что обучение проводится в боевом лагере в Окхэмптоне (Девон), который закрыт для всех других воинских частей и представителей общественности. Один высокопоставленный британский военный источник сообщил, что упор делается на использование гибкой тактики НАТО, чтобы помочь украинским войскам «сформировать поле боя, прежде чем нанести удар в самое сердце врага».

    По его словам, операция будет представлять собой многократные удары по российским силам, а ее успех будет зависеть «от собственной способности украинцев быстро адаптироваться и преодолевать трудности».

    Ранее сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что в результате «вторжения» в регион, которое обещают представители киевского режима, власти Украины получат «дырку от бублика».

    Коментарии (52)
    30 июля 2023, 07:51
    У Зеленского появилось новое прозвище

    Рогов: Православные на подконтрольной Киеву территории называют Зеленского «слугой Ирода»

    У Зеленского появилось новое прозвище
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Верующие жители подконтрольной киевскому режиму территории прозвали президента Украины, лидера партии «Слуга народа» Владимира Зеленского, устраивающего гонения на православие, «слугой Ирода», рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов сообщил РИА «Новости», что Зеленского все чаще зовут не «слугой народа», а «слугой Ирода».

    Глава движения «Мы вместе с Россией» сравнил Зеленского с царем Иродом за то, что он любой ценой пытается удержаться у власти, а также отменяет традиционные праздники православных.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что киевский режим уничтожает церковь.

    Напомним, Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества на Украине на 25 декабря. Каноническая УПЦ отказалась исполнять этот указ.

    Коментарии (68)
    30 июля 2023, 18:19
    На Украине предрекли социальный взрыв из-за мобилизации

    Экс-советник Кучмы Соскин: Украине из-за мобилизации угрожает социальный взрыв

    Tекст: Вера Басилая

    Продолжение мобилизации приведет к социальному взрыву на Украине, ситуация становится неконтролируемой, заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

    Он обратил внимание на растущее сопротивление людей против военкомов, которых «скоро будут отстреливать». Соскин заявил, что Зеленскому стоит задуматься, потому что напряжение и дальше будет нарастать, передает РИА «Новости».

    Как отметил бывший советник Кучмы, ВСУ не удастся пробить мощные оборонительные укрепления ВС России, а западное вооружение у Киева заканчивается.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес два законопроекта в Верховную раду, в которых предложил продлить действия военного положения и сроков всеобщей мобилизации.

    Как объяснил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, инициативы Зеленского направлены на отмену выборов президента Украины, поскольку он опасается поражения.

    Коментарии (42)
    30 июля 2023, 07:17
    Крым ночью пытались атаковать 25 беспилотниками

    Минобороны: Киев ночью пытался атаковать Крым 25 беспилотниками

    Крым ночью пытались атаковать 25 беспилотниками
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В ночь на воскресенье, 30 июля, киевский режим пытался осуществить террористическую атаку с использованием 25 беспилотников самолетного типа, нанеся удары по объектам в Крыму, сообщили в Минобороны России.

    В сообщении военного ведомства говорится, что 16 украинских беспилотников были уничтожены огнем средств ПВО. Еще девять – подавлены средствами РЭБ, в результате чего, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут.

    В Минобороны добавили, что террористическая атака была пресечена, пострадавших и разрушений нет.

    Кроме того, утром воскресенья киевский режим совершил попытку террористической атаки в Москве с помощью трех беспилотников. Один из них был уничтожен системой ПВО, еще два – подавлены средствами РЭБ. Погибших нет, пострадал один человек. Повреждения получили фасады на двух офисных башнях Сити.

    Коментарии (54)
    30 июля 2023, 05:32
    Минобороны сообщило детали отражения атаки украинских дронов на Москву

    Минобороны: Киевский режим пытался атаковать объекты в Москве тремя беспилотниками

    Минобороны сообщило детали отражения атаки украинских дронов на Москву
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим утром воскресенья, 30 июля, предпринял попытку террористической атаки беспилотниками по объектам в Москве, сообщило Минобороны России.

    В заявлении военного ведомства в Telegram говорится, что один украинский дрон был уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области.

    Еще два украинских беспилотника были подавлены средствами РЭБ. Потеряв управление, БПЛА потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити», сообщает МО РФ.

    Между тем в экстренных службах ТАСС сообщили, что в результате хлопка, произошедшего в башне «Око-2» в «Москва-Сити», пострадал один человек – охранник. В здании выбиты стекла с первого по четвертый этажи.

    В столичном департамента транспорта в свою очередь сообщили о перекрытии движения по Тестовской улице в районе «Москва-Сити».

    Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, в ночь на воскресенье была совершена атака украинских БПЛА, при которой повреждения получили фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв нет.

    Аэропорт Внуково закрывали на вылет и прилет. К 5.30 мск поступило сообщение, что воздушная гавань возобновила работу.

    Коментарии (38)
    30 июля 2023, 19:46
    В США предрекли окружение российскими войсками Харькова

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Прорыв россиянами обороны ВСУ в ЛНР грозит окружением Харькова

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные прорвали оборону ВСУ, и приближаются к окружению Харькова после череды поражений украинских военных в зоне боевых действий, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Американский военный в своем блоге на YouTube предрек, что взятие ВС России под контроль дороги в направлении Купянска и Лимана, позволит им двигаться либо на запад, либо на северо-запад для окружения Харькова, передает РИА «Новости».

    Макгрегор считает, что ВСУ никогда не смогут прорваться сквозь российскую систему укреплений, а сложившуюся ситуацию назвал безнадежной для украинских военных.

    В середине июля бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил о своей уверенности в том, что ВС России смогут освободить Днепропетровск, Одессу и Харьков.

    Коментарии (17)
    30 июля 2023, 18:48
    Офицер ВСУ: Россия научилась глушить связь Starlink

    Украинский офицер пожаловался на то, что российские военные глушат связь Starlink на фронте

    Офицер ВСУ: Россия научилась глушить связь Starlink
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные получили технологию, которая вносит сбои в работу спутниковой сети Starlink, рассказал офицер ВСУ «Мадьяр».

    По его словам, ВС России уже глушат Starlink на «нуле», технология уже успешно используется на фронте. Украинский военный пожаловался, что без Starlink очень трудно, потому что ВСУ буквально «оглохли и ослепли», передает Ura.ru.

    Ранее СМИ писали, что американский предприниматель Илон Маск ответил отказом на запрос украинских военных о включении его сети спутниковой связи Starlink в районе Крыма.

    До этогов США заявили о секретном оружии России для нарушения работы Starlink на Украине.

    Коментарии (31)
    30 июля 2023, 17:32
    Власти ДНР решили наградить остановивший атаку роты ВСУ экипаж танка

    Пушилин поручил наградить остановивший атаку роты ВСУ экипаж российского танка

    Власти ДНР решили наградить остановивший атаку роты ВСУ экипаж танка
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российский экипаж танка, остановивший атаку противника из восьми единиц натовской техники, поручено представить к госнаградам Донецкой народной республики, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    Атака была отражена на Запорожском направлении, но командир данной дивизии имеет самое прямое отношение к освобождению населенных пунктов на севере ДНР, следует из сообщения Пушилина в Telegram.

    «С учетом героизма экипажа танка, считаю необходимым отметить их государственными наградами Донецкой Народной Республики. Дал поручение по этому поводу, работа уже ведется», – написал врио главы ДНР.

    Ранее блогеры опубликовали видео того, как один российский танк на Запорожском направлении остановил целую роту вооруженных сил Украины, в составе которой было восемь единиц техники.

    Коментарии (22)
    30 июля 2023, 04:11
    Фасады зданий «Москва-Сити» повреждены при атаке украинских дронов

    Здания «Москва-Сити» повреждены при атаке украинских дронов на Москву

    Фасады зданий «Москва-Сити» повреждены при атаке украинских дронов
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Система противовоздушной обороны сбила на западе Подмосковья два беспилотника, участвовавших в попытке атаковать столицу, сообщили в силовых структурах.

    Источник ТАСС сообщил, что атаку пытались совершить два БПЛА самолетного типа.

    В экстренных службах сообщили, что в 50-этажном здании «IQ-квартала», расположенного в «Москва-Сити», произошел хлопок на уровне пятого-шестого этажа. Выбиты стекла. Пострадавших нет. Пожара не последовало. Башню эвакуировали.

    Причиной взрыва в «IQ-квартале» в «Москва-Сити», по предварительным данным, стал беспилотник, добавили в экстренных службах.

    На месте работают оперативные службы, а также правоохранители.

    Очевидцы тем временем сообщают, что слышали звуки взрыва на западе столицы.

    В Московской воздушной зоне введено временное ограничение на нахождение любых воздушных судов.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что в ночь на воскресенье была совершена атака украинских беспилотников, в результате которой были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Градоначальник уточнил, что жертв и пострадавших нет.

    Коментарии (29)
    30 июля 2023, 11:50
    ВС России ударили по пункту ремонта дронов в Днепропетровской области

    МО: ВС России ударили по пункту обслуживания БПЛА ВСУ в Днепропетровской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России нанесли удар по центру переучивания и пункту хранения, обслуживания и ремонта беспилотников ВСУ в районе Могилевки Днепропетровской области, а также по пункту управления 100-й бригады теробороны в Ямполе в ДНР, сообщили в Минобороны России.

    По данным ведомства, авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России в течение суток поразили 102 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, живую силу и военную технику в 108 районах.

    В Минобороны добавили, что в районе Могилевки Днепропетровской области были уничтожены центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов ВСУ, а в районе Ямполя ДНР был поражен пункт управления 100-й бригады теробороны, передает РИА «Новости».

    Напомним, ранним утром воскресенья киевский режим совершил попытку террористической атаки в Москве с помощью трех беспилотников. Один из них был уничтожен системой ПВО, еще два – подавлены средствами РЭБ. Жертв нет, пострадал один человек. Повреждения получили фасады на двух офисных башнях Сити. Кроме того, Крым ночью пытались атаковать 25 беспилотниками.

    Коментарии (12)
    30 июля 2023, 20:30
    The Economist назвал признаки подготовки Китая к войне

    The Economist: Закупки нефти и соевых бобов могут быть признаками подготовки Китая к войне

    Tекст: Вера Басилая

    Китай потратил десятилетия на совершенствование своих вооруженных сил, укрепил свою экономику против возможных санкций. При этом закупки сырья и продовольствия могут говорить о подготовке Пекина к войне, сообщил журнал The Economist.

    После развала СССР США доминировали в мире несколько десятидетий, но «угроза со стороны Китая» может привести к мировой войне, передает РБК со ссылкой на The Economist. Издание отмечает, что горячей точкой может стать Тайвань, который поддерживает США.

    По мнению авторов, Китай много лет укреплял свою экономику, а также армию, и обеспечил себе продовольственную безопасность. В статье также отмечается, что западные спецслужбы должны обратить внимание на возможные признаки подготовки Китая к войне: это закупки сырьевых товаров, продуктов питания и металлов. По словам аналитиков, данные о торговле «являются полезным индикатором намерений правительства».

    The Economist отмечает, что Китай импортирует почти три четверти потребляемой нефти, в случае, если бы Пекин начал наращивать свои резервы – это было бы одним из лучших показателей того, что он готовится к войне. Еще один важный маркер – потребление угля. Если бы страна начала сжигать его больше, чем обычно, это может привести к закупкам газа, из боязни быть отрезанным от поставок из-за рубежа.

    При этом запасов пшеницы Китая хватит 18 месяцев, а в случае подготовки к войне Пекин начал бы закупать еще больше сельхозпродукции, в особенности соевых бобов, большая часть которых идет на корм свиньям, ведь на свинину приходится 60% всего потребления мяса в стране.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему Китай зовет Россию вместе управлять миром.

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