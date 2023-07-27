Оппозиция в Батуми митингом проводила туристический лайнер с россиянами

  • В ВСУ признали блокировку Россией украинских портов
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    Демпартия США научилась использовать инопланетян в трудные времена
    Украинцы начали угрожать российской саблистке Смирновой
    В России резко выросло число аварий с электросамокатами
    Шойгу посетил дом Ким Ир Сена
    Путин африканской поговоркой охарактеризовал развитие отношений с Африкой
    Херш: Украина использовала зерновую сделку для поставки в Европу наркотиков
    За теракта на корабле ЧФ Киев обещал российскому военному гражданство Украины
    Россия запросила заседание СБ ООН по украинскому гостерроризму
    Московский подросток планировал взорвать газопровод
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бундесвер считает, что украинцев погибает недостаточно много

    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нельзя требовать от женщины рожать, не требуя от мужчины быть верным

    Требование рожать в атмосфере, когда она-то должна, а вот ей мало кто должен, воспринимается как оскорбительная несправедливость. Разрушение уважения к семье – вообще признак распада общества в целом, будь то у них или у нас.

    30 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Русские слишком много дали Польше, чтобы еще и щадить ее чувства

    Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.

    27 комментариев
    Новости
    21:59Эксперты: Освобождение от налога на гранты стимулирует развитие общественно-значимых проектов

    Проект федерального закона , который вносит справедливость, предоставляя налоговые преференции физическим лицам, принимающим участие в конкурсных процедурах на получение грантов в денежной или натуральной форме, давно назрел, заявила председатель комиссии ОП России по развитию некоммерческого сектора Елена Тополева-Солдунова.

    21:54Оппозиция в Батуми устроила протест во время «проводов» лайнера с россиянами

    Несколько сотен граждан Грузии провели акцию протеста у порта Батуми, символически проводив заходивший туда круизный лайнер Astoria Grande с туристами из России на борту, сообщает телекомпания Mtavari Arxi.

    21:48Путин оценил прибытие в Россию делегаций из почти всех африканских стран

    Россия рада прибытию на саммит делегаций почти из всех стран Африки, такой состав участников свидетельствует о желании углублять контакты, заявил президент России Владимир Путин на торжественном приеме для почетных гостей саммита «Россия – Африка».

    21:37«Автоваз» готов делать праворульные машины для рынка ЮАР

    Российский автопроизводитель «Автоваз» заявил, что может модернизировать свои автомобили для рынка ЮАР, сообщил глава компании Максим Соколов.

    21:29Эксперт: Россия помогает Африке не на словах, а на деле

    Зерновая сделка показала, что обязательства, связанные с продовольственной безопасностью африканских стран, Западом не соблюдаются. При этом Россия продолжает оказывать помощь бедным странам континента, сказал газете ВЗГЛЯД социолог Виктор Потуремский. В четверг Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка» пообещал поставить зерно особо нуждающимся африканским странам.

    21:27Путин африканской поговоркой охарактеризовал развитие отношений с Африкой

    Россия с оптимизмом смотрит на отношения со странами Африки и будет способствовать предотвращению конфликтов на Африканском континенте, заявил президент России Владимир Путин на торжественном приеме в честь участников саммита Россия – Африка.

    21:15Россия запланировала открыть школы на базе приходов РПЦ в Африке

    Россия планирует создать школы на базе приходов РПЦ в Африке, а также открыть приюты для сирот и гуманитарные центры, сообщила полпред при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова на саммите «Россия – Африка».

    21:06В Роскосмосе рассказали об укреплении сотрудничества со странами Африки

    Сотрудничество между Россией и некоторыми странами Африки в космической сфере будет укрепляться, сообщили в госкорпорации на полях саммита Россия – Африка.

    20:57Россиянин Колесников установил мировой рекорд в заплыве на 50 метров

    На соревнованиях в Казани был установлен новый мировой рекорд, российский пловец Климент Колесников за 23,55 секунды на спине проплыл 50 метров.

    20:48На форуме Россия-Африка обсудили развитие атомных технологий на континенте

    Госкорпорация «Росатом» предложила странам Африки новые проекты и включение их в технологические цепочки развития атомной отрасли, которые создает Россия, заявил генеральный корпорации Алексей Лихачев.

    20:47Депутат объяснил выгоду для страны от открытия в Африке российских вузов и школ

    Открытие филиалов российских вузов на африканском континенте – это взаимовыгодный процесс. Африканские страны получат высококвалифицированные кадры, а наши предприятия смогут продвигать там необходимые технологии, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Мажуга. В четверг президент России РФ Владимир Путин выступил с рядом предложений в сфере образования на открывшемся форуме «Россия – Африка».

    20:40Путин подарил вертолет президенту Зимбабве

    Президент России Владимир Путин подарил коллеге из Зимбабве Эммерсону Мнангагве вертолет, сообщило министерство информации африканской республики.

    20:32Президент Уганды предложил России участвовать в разведке нефти на востоке Африки

    Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени предложил российским энергетическим компаниям участвовать в разведке и освоении нефтяных месторождений в Восточной Африке.

    20:23Путин отметил вклад советских военных в разгром противника в Корейской войне

    Президент России Владимир Путин направил поздравление лидеру КНДР Ким Чен Ыну с 70-летием победы корейского народа в Отечественной освободительной войне, в котором обратил внимание на вклад советских военных в разгром противника.

    20:14В России резко выросло число аварий с электросамокатами

    Более 1040 аварий в России с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) зарегистрировали с начала года, что почти на 182% больше показателей 2022 года, следует из обзора Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ.

    27 июля 2023, 21:54

    Оппозиция в Батуми митингом проводила туристический лайнер с россиянами

    Tекст: Кристина Цыцура

    Несколько сотен граждан Грузии провели акцию протеста у порта Батуми, символически проводив заходивший туда круизный лайнер Astoria Grande с туристами из России на борту, сообщает телекомпания Mtavari Arxi.

    Лайнер покинул страну на фоне шума и под звуки гимна страны. По данным телеканала, люди собрались «опротестовать политику русификации», передает РИА «Новости».

    Судно зашло в Батуми в 17.00 (16.00 мск), на его борту находились около 800 туристов из России, которые могли за несколько часов ознакомиться с достопримечательностями города.

    Оппозиция посчитала, что судно компании Miray Cruises, вышедшее из Сочи, может подпадать под международные санкции.

    27 июля 2023, 07:02
    В подполье сообщили детали об ударах возмездия за теракт на Крымском мосту

    Николаевское подполье сообщило подробности о российских ударах возмездия за теракт на Крымском мосту

    В подполье сообщили детали об ударах возмездия за теракт на Крымском мосту
    @ Cover Images/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия в ответ на теракт на Крымском мосту уничтожила по меньшей мере четыре места расположения иностранных наемников на южном побережье Украины, сообщил активист подполья.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее говорил об одном попадании – по гостинице «Ингул», в которой базировались иностранные наемники, а также украинские военнослужащие. Однако источник РИА «Новости» сообщил о трех аналогичных базах, которые были ликвидированы в результате российских ударов.

    В частности, прилет был зафиксирован по курорту Коблево, расположенному в Николаевской области на побережье Черного моря между Одессой и Очаковом. По информации активиста подполья, с началом СВО туда заселили иностранных наемников и «нациков с Западной Украины».

    Еще одно попадание произошло в районе отеля «Кристалл» и базы отдыха «Голубой Факел» в том же районе на черноморском побережье Николаевской области. По словам источника, дорогу к месту разбитого расположения боевиков перекрыли, но разбирать завалы не решились, поскольку опасались нового прилета. Ждали, как сообщил активист, несколько часов, в результате чего число жертв возросло в разы.

    Трупы, по его словам, вывозили в тентовых грузовиках на протяжении двух дней, их отправляли в Одессу. Причем, как рассказали в подполье, «с упаковкой трупов никто не заморачивался», тела складывали, «как мешки с картошкой, друг на друга».

    Говоря об ударе по расположению наемников в гостинице «Ингул» 20 июля, источник сообщил, что туда «прилетела четко российская ракета, а потом ракета украинского ПВО». Завалы, по его словам, тоже разбирали долго.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях российских ударов возмездия за теракт на Крымском мосту.

    Коментарии (36)
    27 июля 2023, 02:03
    Выдавшую «ордер» на арест президента России судью МУС объявили в розыск

    Судья МУС Томоко Аканэ, выдавшая ордер на арест президента России, объявлена в розыск

    Выдавшую «ордер» на арест президента России судью МУС объявили в розыск
    @ icc-cpi.int

    Tекст: Ольга Никитина

    Судья Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, которая выдала «ордер на арест» российского лидера Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлена в розыск МВД России.

    В базе уголовного розыска МВД сказано, что японка Томоко Аканэ разыскивается по статье УК РФ. По какой именно, не уточняется, передает ТАСС.

    Напомним, МУС выдал «ордер на арест» Владимира Путина. В Кремле подчеркивали, что Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые решения подобного рода являются для Москвы с точки зрения права ничтожными.

    Как рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров, прокурор МУС принял решение об «ордере» на арест президента России в результате давления со стороны англосаксов. Данный «документ», по словам главы российского внешнеполитического ведомства, «состряпан» в обход всех процедур и с небывалой скоростью.

    Коментарии (38)
    27 июля 2023, 14:01
    Япония сочла «несправедливым» решение России объявить в розыск судью МУС

    Япония сочла «несправедливым» решение России объявить в розыск судью МУС Аканэ, выдавшую «ордер» на арест Путина

    Япония сочла «несправедливым» решение России объявить в розыск судью МУС
    @ Koen van Weel/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Японское правительство считает «несправедливым» решение МВД России объявить в розыск судью Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, которая выдала «ордер» на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

    Генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно, в частности, назвал несправедливым решение предпринимать меры в отношении связанных с МУС лиц. Он добавил, что Токио проведет с МУС консультации по вопросу того, как реагировать на действия России, передает РИА «Новости».

    Ранее судья Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, которая выдала «ордер на арест» российского лидера Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, была объявлена в розыск МВД.

    В Кремле не раз подчеркивали, что Россия не признает юрисдикцию МУС и любые его решения являются для Москвы ничтожными с точки зрения права.

    Коментарии (27)
    27 июля 2023, 03:04
    В США рассказали о судьбе Львова в случае атаки со стороны Польши

    Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что польская армия сравняет Львов с землей

    В США рассказали о судьбе Львова в случае атаки со стороны Польши
    @ Markus Rauchenberger/Us Army/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Польская армия сравняет украинский город Львов с землей, если Варшава получит одобрение такой операции с американской стороны, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    «Если мы (США – прим. ВЗГЛЯД) решим шепнуть полякам: мол, хорошо, за дело, пересеките границу, идите до Львова… Что произойдет?» – спросил Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted и сам же ответил на этот вопрос, выразив уверенность в том, что город «легко сравняют с землей».

    Украинских военных, по мнению Макгрегора, «разнесут в пух и прах», если ВСУ не предоставят мощную противовоздушную и противоракетную оборону, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о возможных сценариях вторжения Польши на Украину.

    Коментарии (11)
    26 июля 2023, 23:39
    Зеленский рассказал о последствиях ударов по территории Украины

    Зеленский заявил о попаданиях на территории Украины после серии взрывов

    Зеленский рассказал о последствиях ударов по территории Украины
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором рассказал, что после серии взрывов по стране зафиксировано несколько попаданий.

    Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что «есть несколько попаданий». Других подробностей он не привел.

    В свою очередь глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что над территорией региона была сбита ракета. Из-за падения обломков произошел пожар, никто не пострадал, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось о мощном взрыве в Киеве. Кроме того, взрывы раздались в Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Хмельницкой областях.

    Воздушная тревога, действовавшая по всей стране вечером среды, к 23.30 мск отменена. Такие данные опубликованы на официальном украинском сайте для оповещения населения.

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    27 июля 2023, 08:48
    В порту Одессы повредили оборудование грузового терминала

    Командование «Юг»: В одном из портов Одесской области повреждено оборудование грузового терминала

    В порту Одессы повредили оборудование грузового терминала
    @ State Emergency Service of <br>Ukraine in Odesa region/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Производственное оборудование повреждено в одном из портов Одесской области на юге Украины, сообщили в оперативном командовании «Юг» ВСУ.

    Согласно сообщению командования, было повреждено производственное оборудование одного из грузовых терминалов. Кроме того, зафиксирован взрыв в административном здании в порту, передает ТАСС.

    При этом там не стали уточнять, об инфраструктуре какого именно порта идет речь.

    Ранее в Одесской области поразили важный объект инфраструктуры.

    Напомним, российские войска в последние дни нанесли серию мощных ударов по портам Одессы и Николаева.

    Коментарии (14)
    27 июля 2023, 07:32
    В США сообщили о начале основной фазы контрнаступления ВСУ

    NYT: Украина начала основную фазу контрнаступления

    В США сообщили о начале основной фазы контрнаступления ВСУ
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина начала «основной удар своего контрнаступления», пишут американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне. Сообщается, что в бой брошены тысячи украинских военнослужащих, которые находились в резерве.

    По информации The New York Times, многие из военных, которые вступили в бой, обучались на Западе.

    Источники газеты говорят, что в случае успеха новая операция будет продолжаться от одной до трех недель, передает РИА «Новости».

    Газета The Washington Post в свою очередь пишет, что «цель таких шагов» украинского руководства пока «неясна». Неназванный американский чиновник сказал изданию, что нет уверенности в том, что действия украинской стороны являются важным шагом.

    Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что впервые за несколько недель ВСУ начали атаковать не «пушечным мясом», а подразделениями с бронетехникой, но в итоге им пришлось отступить.

    Коментарии (21)
    27 июля 2023, 16:40
    Не пожавшая руку россиянке украинская саблистка получила черную карту

    Судьи дисквалифицировали на 60 дней отказавшуюся пожать руку россиянке украинскую саблистку Харлан

    Не пожавшая руку россиянке украинская саблистка получила черную карту
    @ Tadashi Miyamoto/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская саблистка Ольга Харлан получила черную карту и будет дисквалифицирована на срок до двух месяцев из-за своего отказа от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане.

    Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил, что FIE отклонила протест, а ФФР добивается отмены результата поединка между россиянкой и украинкой из-за того, что последняя нарушила регламент и не пожала сопернице руку. По его словам, в результате Харлан получила черную карту, передает РИА «Новости».

    Согласно регламенту FIE, в случае получения черной карты спортсмен будет исключен из соревнований до конца турнира, а также дисквалифицирован на 60 дней.

    Ранее Харлан выиграла у российской спортсменки Анны Смирновой со счетом 15:7. После поединка россиянка подошла к сопернице, чтобы пожать руку, но Харлан направила в ее сторону саблю.

    После этого украинка развернулась и ушла с площадки. Смирнова обратилась к судьям и подала протест на нарушение регламента. Протест отклонили.

    Коментарии (16)
    27 июля 2023, 13:38
    ФСБ сорвала попытку спецслужб Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота

    ФСБ пресекла попытку теракта Киева на несущим высокоточное ракетное оружие корабле Черноморского флота

    ФСБ сорвала попытку спецслужб Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Сотрудники ФСБ предотвратили попытку украинских спецслужб организовать террористический акт на корабле Черноморского флота, оснащенном высокоточным ракетным вооружением, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    В рамках проведенных мероприятий задержан завербованный украинской спецслужбой военнослужащий Военно-морского флота России, у которого обнаружены две самодельные бомбы мощностью 1 кг тротила, передает ТАСС.

    Мужчина планировал совершить теракт на одном из кораблей Черноморского флота, несущем высокоточное ракетное вооружение. Ранее ФСБ предотвратила готовившийся россиянкой по заданию спецслужб Украины теракт в городе Углич Ярославской области.

    Коментарии (39)
    27 июля 2023, 18:23
    Украинцы начали угрожать российской саблистке Смирновой

    Российской саблистке Смирновой поступили угрозы из-за скандала на ЧМ по фехтованию

    Украинцы начали угрожать российской саблистке Смирновой
    @ Tadashi Miyamoto/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    После скандала на чемпионате мира по фехтованию российской саблистке Анне Смирновой и ее семье в социальных сетях поступают угрозы смерти с Украины.

    Как пишет РИА «Новости», под постами россиянки в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) большая часть комментариев с угрозами написана на украинском языке. Саблистка уже отключила возможность оставлять комментарии под фотографиями.

    Ранее украинская саблистка Ольга Харлан выиграла у российской спортсменки Анны Смирновой со счетом 15:7. После поединка россиянка подошла к сопернице, чтобы пожать руку, но Харлан направила в ее сторону саблю. После этого украинка развернулась и ушла с площадки. Смирнова обратилась к судьям и подала протест на нарушение регламента. Протест отклонили.

    Позже стало известно, что Харлан получила черную карту и будет дисквалифицирована на срок до двух месяцев из-за своего отказа от рукопожатия.

    Коментарии (30)
    27 июля 2023, 01:51
    Лидер республиканцев в Сенате «завис» на 20 секунд во время ответа журналистам

    Лидер республиканцев в Сенате США Макконнелл «завис» на 20 секунд во время ответа журналистам

    Лидер республиканцев в Сенате «завис» на 20 секунд во время ответа журналистам
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидера республиканцев в Сенате США Митча Макконнелла увели с пресс-конференции после того, как во время выступления он замер на середине фразы, а затем молчал около 20 секунд.

    Помощники объяснили произошедшее легким головокружением 81-летнего законодателя, пишет Telegram-канал «РИА Новости США».

    Придя в себя, Макконнелл заверил, что с ним все в порядке. Он добавил, что способен исполнять возложенные на него обязанности.

    Вскоре после инцидента Макконнелл сообщил, что президент США Джо Байден справлялся о его самочувствии. Сенатор повторил, что он «в порядке», но на вопросы о том, осматривал ли его врач, не ответил, передает ТАСС.

    Ранее Макконнелл почти шесть недель отсутствовал в Сенате после падения, в результате которого получил сотрясение мозга.

    Добавим также, что регулярно вызывает вопросы состояние здоровья действующего президента США Джо Байдена, который является самым пожилым президентом за всю историю США. Несмотря на критику в этой связи, он собирается баллотироваться на второй срок.

    Коментарии (20)
    27 июля 2023, 14:29
    ВС РФ нанесли сосредоточенные удары по аэродромам и местам дислокации ВСУ

    Минобороны: Российские силы нанесли сосредоточенные удары по аэродромам и местам дислокации ВСУ

    ВС РФ нанесли сосредоточенные удары по аэродромам и местам дислокации ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алина Власенко

    Российские военные за последние сутки нанесли сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности по аэродромам и пунктам управления и дислокации Вооруженных сил Украины.

    Кроме того, удары были нанесены по сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Евросоюза и США, сообщает Минобороны в Telegram.

    Оборонное ведомство отмечает, что все назначенные объекты были поражены.

    Ранее сообщалось, что военнослужащие 110-й отдельной мотострелковой бригады поразили украинский взвод, разместившийся вдоль лесополосы на Невельском направлении (ДНР).

    Коментарии (8)
    27 июля 2023, 10:17
    ФСБ обнаружила в Керченском проливе новый сухогруз со следами взрывчатки

    ФСБ обнаружила следы взрывчатки на борту сухогруза ВМО River, следовавшего через Керченский пролив

    ФСБ обнаружила в Керченском проливе новый сухогруз со следами взрывчатки
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Сотрудники ФСБ выявили следы взрывчатых веществ в трюме иностранного сухогруза, следовавшего через один из портов Украины и Керченский пролив в Ростов-на-Дону, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    Сотрудники ФСБ 26 июля обнаружили очередное иностранное гражданское судно, которое могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на Украину, передает ТАСС со ссылкой на ЦОС.

    Следы взрывчатки – динитротолуола и тротила – были найдены в трюме и на поверхности спасательной шлюпки сухогруза ВМО River, который следовал из турецкого порта Синоп через Керченский пролив в Ростов-на-Дону, где на судно должны были загрузить зерно. По данным ФСБ, с начала лета сухогруз дважды заходил в украинский порт Рени в Одесской области.

    После обнаружения следов взрывчатки судну запрещен проход под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив.

    Ранее на борту иностранного сухогруза, следовавшего из турецкого порта в Ростов-на-Дону за зерном, также были обнаружены следы взрывчатки, при этом в мае судно находилось в украинском порту Килия.

    Коментарии (10)
    27 июля 2023, 17:38
    Вассерман разъяснил доклад об НЛО на публичных слушаниях в Конгрессе США

    Депутат Госдумы Анатолий Вассерман: Надежда на инопланетян сейчас в моде

    Вассерман разъяснил доклад об НЛО на публичных слушаниях в Конгрессе США
    @ ABeitia Archives/DIGITAL PRESS/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Депутат Госдумы Анатолий Вассерман не доверяет американцам, которые рассказывают о неопознанных летающих объектах и инопланетянах. Об этом он заявил газете ВЗГЛЯД, комментируя первые открытые слушания об НЛО в США, на которых стало известно об авариях инопланетных кораблей и обнаруженных биоматериалах представителей внеземных цивилизаций.

    «В американской юриспруденции приняты очень жесткие наказания за дачу ложных показаний. К слову, лжесвидетельствование карается куда сильнее, нежели в отечественной юриспруденции. Поэтому там традиционно намного больше, чем у нас, доверяют показаниям. Но у этого есть побочный эффект: если человек более-менее уверен, что его показания проверить трудно, он будет лгать с легкостью, ибо наказания он не опасается, зато уверен в том, что его словам будут доверять», – говорит Вассерман.

    Он подчеркивает, что именно по этой причине совершенно не доверяет американцам, которые рассказывают о неопознанных летающих объектах и инопланетянах, поскольку это практически не поддается проверке. Однако многие люди действительно верят в существование НЛО не только потому, что есть такого рода «показания под присягой», но и из-за нарастающего интереса к этой теме – «надежда на инопланетян сейчас в моде».

    На ваш взгляд
    Вы верите в существование внеземных цивилизаций?



    Результаты


    «Знаете, какой неопознанный летающий объект чаще всего наблюдается в крупных городах? Планета Венера. Дело в том, что эта планета вращается ближе к Солнцу, чем Земля, поэтому она видна только по утрам и вечерам, когда условия освещения не очень удобные для наблюдения. Поэтому мало кто ее замечал достаточно многократно. Соответственно те, кто ее все-таки видит, чаще всего не могут опознать и называют неопознанным летающим объектом», – рассказывает публицист.

    Собеседник уверен, что неопознанные летающие объекты всегда были и будут, но только потому, что человек не всегда в силах опознать то, что он увидел в небе.

    Напомним, в Конгрессе США прошли первые публичные слушания об НЛО, в рамках которых экс-агент ЦРУ Дэвид Груш рассказал, что в зонах, где происходили инциденты с НЛО, обнаружены биоматериалы, которые не принадлежат человеку. Под присягой он также заявил, что знает о секретных программах, связанных с внеземными технологиями, во многом превосходящими возможности США, однако рассказывать о них публично он не может.

    Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что американский лидер Джо Байден со всей серьезностью относится к сообщениям о НЛО, ведь в ином случае он не давал бы Пентагону поручения создать офис управления по разрешению аномалий во всех областях (AARO). Российские блогеры в свою очередь высмеяли заявления американцев о контактах с инопланетянами.

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    27 июля 2023, 00:07
    Появилось видео уничтожения танков Leopard «Ланцетами» в Запорожской области

    ВС России уничтожили несколько танков Leopard боеприпасами «Ланцет» в Запорожской области

    Появилось видео уничтожения танков Leopard «Ланцетами» в Запорожской области
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Ольга Никитина

    В Сети опубликовано видео из Запорожской области, где российскими беспилотными барражирующими боеприпасами «Ланцет» были уничтожены поставленные западными странами украинским националистам танки Leopard.

    Кадры публикует РИА «Новости».

    Также операторы дрона засняли отражение бойцами 58-й армии Южного военного округа атаки ВСУ в районе села Работино.

    Газета ВЗГЛЯД писала о резком обострении обстановки на линии фронта в Запорожской области и переходе ВСУ ко второму этапу контрнаступления.

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