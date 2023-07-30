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Атомоход «Севморпуть» вышел с Камчатки в Мурманск
Губернатор Камчатки: Полностью загруженный атомоход «Севморпуть» вышел с Камчатки в Мурманск
Атомный контейнеровоз «Севморпуть», доставивший ранее на Камчатку металл, дерево и генеральный груз, вышел в сторону Мурманска с рыбной продукцией, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Это последний отрезок первого субсидируемого рейса контейнеровоза на Дальний Восток.
По словам Солодова, от берегов Камчатки отходит лихтеровоз «Севморпуть», который доставил на полуостров пиломатериалы, металл и генеральный груз, на обратный путь полностью загружены все 204 контейнера, передает РИА «Новости». Он уточнил, что на запад страны отправилось около 5 тыс. тонн рыбопродукции.
Напомним, судно ФГУП «Атомфлота» вышло из порта Петербурга 24 июня и пошло в первый субсидируемый каботажный рейс в рамках федерального проекта «развитие Северного морского пути».