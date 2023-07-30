Атомоход «Севморпуть» вышел с Камчатки в Мурманск

Российский танк остановил роту ВСУ на Запорожском направлении

В Сети появилось видео того, как российский танк остановил роту ВСУ на Запорожском направлении

Tекст: Ольга Никитина

Видео появилось в Telegram-канале «Повернутые на Z войне» (газета ВЗГЛЯД не может дать прямую ссылку на ролик, так как он содержит ненормативную лексику; публикация от 29 июля).

Telegram-канал «Рыбарь» назвал видео потрясающим и посоветовал слушать комментарии наблюдателей и радиообмен, чтобы «осознать накал и напряжение».

Несмотря на то, что на российские позиции двигались сразу восемь единиц техники противника, экипаж российского танка дал бой. В результате два танка и шесть броневиков ВСУ были уничтожены. После этого российский танк своим ходом отошел для перезарядки.

«Рыбарь» напоминает, как в прошлом году на Херсонском направлении один Т-72Б3 остановил целую колонну противника. Также канал обращает внимание, что с помощью беспилотника командование в режиме реального времени наблюдает за обстановкой, радиообмен ведется постоянно.

«Надеемся, что за такое мастерство танкисты получат государственные награды. Именно железная воля, боевой дух и навыки личного состава раз за разом срывают наступление превосходящих сил противника», – говорится в сообщении.

Журналист ВГТРК Андрей Медведев со своей стороны также предложил наградить экипаж званиями Героев России. Он подчеркнул, что наступление украинских националистов разбилось не об укрепления, а о «стальную волю и мужество русских воинов».

«Техника или укрепления ничто, без мотивации и отваги тех, кто там находится. Очень хочется, чтобы были названы имена русских героев. А видео надо разбирать в деталях в военных училищах», – подчеркнул Медведев.

Журналист отметил, что связка «коптер-танк» является «страшной силой», и высказался за то, чтобы корректировщика также наградили.

Наглядные скриншоты опубликовал Telegram-канал Colonelcassad.

Ранее военкоры показали работу «ореховских спартанцев» на Запорожском фронте.