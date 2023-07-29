Президент Гвинеи-Бисау назвал русских братьями

Юрист объяснил уголовное дело против нашедшего на улице миллион рублей мужчины

Юрист Юкша объяснил, почему о найденных на улице деньгах надо сообщать в полицию

Tекст: Татьяна Косолапова

В Москве мужчина положил на крышу своей машины миллион рублей, завернутый в сверток, отвлекся на звонок, после чего уехал, а деньги упали на проезжую часть. Позже прохожий родом из ближнего зарубежья нашел на улице этот сверток, присвоил его и даже успел часть средств потратить, но спустя время был за это задержан полицией в общежитии.



«Налицо 158 статья Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. Это в чистом виде похищение чужого имущества. Любое лицо, которое совершило находку, будь то денежные средства, телефон, кошелек или прочие вещи, обязано заявить об этом либо в правоохранительные органы, либо в органы местного самоуправления. Никаких иных действий по отношению к чужому имуществу совершать нельзя», – говорит Юкша.

Юрист объясняет: раз мужчина уже начал тратить найденные на улице деньги, то он их самовольно присвоил. Это уже является преступлением. Более того, нашедший не совершал никаких действий, чтобы разыскать владельца свертка, он не обратился в полицию или органы местного самоуправления.

«Ничейных вещей не бывает. Мы же не можем посчитать машину ничейной, если она открытая стоит на обочине неподалеку от леса, в который за грибами ушли владельцы. Здесь то же самое. Соответственно, подобные действия преступления трактуются как кража, а наказание будет избираться в зависимости от суммы. В данном случае к лицу возможно применение наказания в виде лишения свободы», – рассказывает специалист.

Мужчина, оставивший на своей машине сверток, также должен был заявить в полицию об утере, продолжает собеседник. Это касается и любых других вещей, которые человек может потерять в общественном месте – необходимо написать соответствующее заявление в полицейском участке либо попросить сотрудника правоохранительных органов составить протокол на месте. Если же этого не сделать, в случае обнаружения пропажи могут быть проблемы с ее получением, поскольку нет никаких доказательств, что что-то было утеряно.

Ранее в Уфе в женском туалете торгового центра женщина обнаружила подозрительный полиэтиленовый сверток, о чем тут же сообщила охраннику. Тот, опасаясь, что в свертке взрывное устройство, принял все меры предосторожности и, аккуратно развернув сверток, увидел 2 млн рублей. На следующее утро деньги были переданы владельцу.