Эксперт рассказала, как улучшить интернет на даче

  • ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска «Шебекино»
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    Российские флаги в Нигере ставят под вопрос благополучие Франции
    Стали известны результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО
    Исполком FIE отменил дисквалификацию украинки Харлан
    Немецкий генерал пожаловался на обрушившую военный принцип действий НАТО Россию
    Путин заявил, что Запад «плевать хотел на Устав ООН»
    Экс-разведчик США: Зеленский столкнется с двумя плохими вариантами
    Forbes сообщил о новом опасном для ВСУ российском оружии
    США озвучили отношение к украинскому обстрелу Таганрога
    Военкоры показали работу «ореховских спартанцев» на Запорожском фронте
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Готова ли Британия слить проект «Майданная Украина»

    Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.

    7 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Западные спортивные функционеры продолжают безнаказанно плевать в сторону России

    Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».

    14 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бундесвер считает, что украинцев погибает недостаточно много

    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

    17 комментариев
    Новости
    11:42Подозреваемый в диверсии на Куйбышевском НПЗ признал вину

    Мужчина, задержанный по подозрению в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре, полностью признал вину и раскаялся, сообщил адвокат Вячеслав Павелкин.

    11:42Рок-музыкант Гарик Сукачев попал в больницу

    В субботу рок-музыкант, композитор и режиссер театра и кино Гарик Сукачев был госпитализирован из-за ухудшения здоровья, его концерт в Карелии отменили.

    11:29В Дагестане полицейский погиб, перевернувшись на Mercedes

    Автомобиль под управлением сотрудника ППСП перевернулся в Махачкале, водитель погиб, сообщили в МВД региона.

    11:27Пугачеву заметили на фестивале в Юрмале после сообщений об ухудшении здоровья

    Несмотря на появившиеся в СМИ сообщения о резком ухудшении здоровья Аллы Пугачевой, певица появилась перед публикой на проходящем в Юрмале музыкальном фестивале «Рандеву», организованном Лаймой Вайкуле.

    11:08Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН в связи с обстрелом Таганрога

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку в связи с обстрелом ВСУ жилой инфраструктуры Таганрога.

    11:05Гендиректор ЦКБР рассказал о главном преимуществе FPV-дронов в зоне СВО

    FPV-дроны, используемые в зоне СВО, способны оставаться целыми и продолжать полет после тарана беспилотников самолетного типа, рассказал гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

    10:49Запрещен вывоз риса и рисовой крупы из России до конца года

    Правительство ввело временный запрет на вывоз риса и рисовой муки на срок до 31 декабря 2023 года, следует из постановления, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.

    10:49Власти пообещали выплаты пострадавшим при ЧП с украинской ракетой в Таганроге

    Пострадавшие в результате ЧП с украинской ракетой, обломки которой упали в центре Таганрога, получат выплаты, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

    10:44Эксперт рассказала, как улучшить интернет на даче

    Коллективный способ поможет добиться подключения стабильного интернета даже на даче, куда провайдеры не спешат проводить оптоволокно сети, рассказала эксперт по телекоммуникациям Екатерина Кривошеева.

    10:35Австралия приостановила учения с США из-за крушения вертолета

    Австралия приостановила крупные военные учения с США после крушения в водах Тихого океана близ острова Гамильтон вертолета MRH-90 Taipan, сообщил глава австралийского Минобороны Ричард Марлз.

    10:31Подсчитаны потери ВСУ при попытке переправиться через Днепр

    ВС России за сутки остановили попытку ВСУ форсировать Днепр и уничтожили диверсионно-разведывательную группу в зоне острова, затопив три лодки и ликвидировав 17 человек.

    10:20Эксперт: Запад хочет, чтобы Москва пошла на финансовые уступки по Украине

    Запад обсуждает с Россией возможность диалога о завершении конфликта на Украине, но хочет чтобы Москва пошла на финансовые уступки, считает военный эксперт, экс-разведчик, бывший офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

    10:06ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска «Шебекино»

    Вооруженные силы Украины за минувшие сутки выпустили по территории Белгородской области не менее 42 снарядов, 16 из них ударили по автомобильному пункту пропуска «Шебекино», сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    10:00УПЦ отказалась переносить празднование Рождества на 25 декабря

    Каноническая Украинская православная церковь, несмотря на подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон о переносе Рождества на 25 декабря, продолжит отмечать праздник 7 января, заявил глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.

    09:49Военкоры показали работу «ореховских спартанцев» на Запорожском фронте

    Военные корреспонденты показали, как 6-я рота 1429-го мотострелкового полка, в которую входят мобилизованные из Москвы и Подмосковья, уничтожили бронегруппу, пытавшуюся прорвать оборону у деревни Работино на Запорожском фронте.

    29 июля 2023, 10:44

    Эксперт рассказала, как улучшить интернет на даче

    Эксперт рассказала, как можно улучшить интернет на даче

    Tекст: Кристина Цыцура

    Коллективный способ поможет добиться подключения стабильного интернета даже на даче, куда провайдеры не спешат проводить оптоволокно сети, рассказала эксперт по телекоммуникациям Екатерина Кривошеева.

    Так, можно отправить крупному провайдеру заявку на подключение к интернету от всех жителей населенного пункта, чем больше будет обращений, тем больше шансов на успех, передает радио Sputnik слова Кривошеевой.

    Если нет провайдеров, то можно оставить заявки на проведение интернета в крупных компаниях. Часто рассматриваются запросы из разных населенных пунктов, там где больше спрос, туда достраивают сеть.

    Если проводной интернет с роутером – это не вариант, то можно обратить внимание на роутер с поддержкой SIM-карты и внешними антеннами. «Это позволит использовать мобильный интернет максимально эффективно», – рассказала Екатерина Кривошеева.

    В некоторых случаях стабильность интернет-соединения может быть некачественной из-за перебоев с электричеством. Здесь поможет автономный роутер.

    28 июля 2023, 19:46
    Киев предупредили о жестком ответе России на обстрел Таганрога

    Захарова: Россия оставляет за собой право на жесткий ответ на обстрел в Таганроге и атаку БПЛА на Москву

    Киев предупредили о жестком ответе России на обстрел Таганрога
    @ t.me/golubev_vu

    Tекст: Валентина Григоренко

    Россия оставляет за собой право жестко ответить на обстрел ВСУ Таганрога и на атаку беспилотного летательного аппарата на Москву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что Россия решительно осуждает очередные преступные действия Киева против гражданского населения и мирной инфраструктуры. По ее словам, военного смысла они заведомо не имели, поэтому РФ призывает международное сообщество и организации выступить с осуждением применения украинскими властями террористических методов, передает РИА «Новости».

    Она указала, что Москва оставляет за собой право принять жесткие ответные меры.

    Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что число пострадавших от удара украинской С-200 в Таганроге составляет 12 человек.

    Напомним, киевский режим атаковал Таганрог, выпустив по нему ракету С-200, снаряд удалось сбить, но его обломки упали на кафе в городе.

    Коментарии (93)
    28 июля 2023, 17:30
    Минобороны: Украина ударила по Таганрогу модернизированной ракетой С-200
    Минобороны: Украина ударила по Таганрогу модернизированной ракетой С-200
    @ t.me/golubev_vu

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Взрыв в Таганроге в пятницу произошел из-за террористической атаки киевского режима, сообщило Министерство обороны России.

    Украинская сторона ударила модернизированной зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по таганрогской инфраструктуре, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Российские ПВО обнаружили и перехватили ракету, ее обломки упали на территории города. Повреждения получили несколько зданий, есть пострадавшие мирные жители, заключили в министерстве.

    Напомним, в Таганроге произошел взрыв, глава Ростовской области Василий Голубев заявлял, что причиной взрыва могла стать ракета. Сообщалось о 12 пострадавших.

    Коментарии (70)
    28 июля 2023, 20:59
    Исполком FIE отменил дисквалификацию украинки Харлан
    Исполком FIE отменил дисквалификацию украинки Харлан
    @ Tadashi MIYAMOTO/AFLO/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Исполнительный комитет Международной федерации фехтования решил отменить дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан на ЧМ в Милане, сообщает газета La Repubblica.

    Как сообщает издание, Харлан отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой, так как на турнире якобы действует протокол по борьбе с коронавирусом. Теперь представительница Украины сможет принять дальнейшее участие в командном турнире саблисток.

    Напомним, накануне Харлан отказалась пожимать руку Смирной после поединка, направив саблю в сторону россиянки. Согласно правилам FIE, спортсмены должны после поединка пожать друг другу руки. За это украинка была дисквалифицирована.

    Коментарии (75)
    28 июля 2023, 18:10
    Юрист объяснил уголовное дело против нашедшего на улице миллион рублей мужчины

    Юрист Юкша объяснил, почему о найденных на улице деньгах надо сообщать в полицию

    Юрист объяснил уголовное дело против нашедшего на улице миллион рублей мужчины
    @ Silas Stein/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Если кто-то нашел деньги, кошелек, телефон или прочие вещи и не сообщил об этом в полицию или в органы местного самоуправления, а присвоил себе, то такие действия трактуются как кража, сказал газете ВЗГЛЯД кандидат юридических наук, член-корреспондент РАЕН, профессор Янис Юкша.

    В Москве мужчина положил на крышу своей машины миллион рублей, завернутый в сверток, отвлекся на звонок, после чего уехал, а деньги упали на проезжую часть. Позже прохожий родом из ближнего зарубежья нашел на улице этот сверток, присвоил его и даже успел часть средств потратить, но спустя время был за это задержан полицией в общежитии.

    «Налицо 158 статья Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. Это в чистом виде похищение чужого имущества. Любое лицо, которое совершило находку, будь то денежные средства, телефон, кошелек или прочие вещи, обязано заявить об этом либо в правоохранительные органы, либо в органы местного самоуправления. Никаких иных действий по отношению к чужому имуществу совершать нельзя», – говорит Юкша.

    Юрист объясняет: раз мужчина уже начал тратить найденные на улице деньги, то он их самовольно присвоил. Это уже является преступлением. Более того, нашедший не совершал никаких действий, чтобы разыскать владельца свертка, он не обратился в полицию или органы местного самоуправления.

    «Ничейных вещей не бывает. Мы же не можем посчитать машину ничейной, если она открытая стоит на обочине неподалеку от леса, в который за грибами ушли владельцы. Здесь то же самое. Соответственно, подобные действия преступления трактуются как кража, а наказание будет избираться в зависимости от суммы. В данном случае к лицу возможно применение наказания в виде лишения свободы», – рассказывает специалист.

    Мужчина, оставивший на своей машине сверток, также должен был заявить в полицию об утере, продолжает собеседник. Это касается и любых других вещей, которые человек может потерять в общественном месте – необходимо написать соответствующее заявление в полицейском участке либо попросить сотрудника правоохранительных органов составить протокол на месте. Если же этого не сделать, в случае обнаружения пропажи могут быть проблемы с ее получением, поскольку нет никаких доказательств, что что-то было утеряно.

    Ранее в Уфе в женском туалете торгового центра женщина обнаружила подозрительный полиэтиленовый сверток, о чем тут же сообщила охраннику. Тот, опасаясь, что в свертке взрывное устройство, принял все меры предосторожности и, аккуратно развернув сверток, увидел 2 млн рублей. На следующее утро деньги были переданы владельцу.

    Коментарии (31)
    29 июля 2023, 04:04
    Стали известны результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО

    Изучение трофейной бронетехники стран НАТО выявило излишнюю сложность конструкции

    Стали известны результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО
    @ Новости/Первый канал/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Предварительные результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО специалистами российского ОПК показывают, что бронетехника обладает излишней и не всегда рациональной сложностью конструкции, сообщил источник.

    Как рассказал источник РИА «Новости», в изучении участвует широкий пул специалистов из различных компаний. Результаты испытаний «в целом соответствуют ожиданиям».

    По его словам, западная бронетехника имеет «приемлемый уровень бронезащиты» с «наличием большого числа слабых мест из-за не отвечающего требованиям современного боя распределения защиты». При этом у нее «крайне посредственная подвижность и маневренность, особенно на сложных и вязких грунтах, в том числе из-за низкой проходимости».

    Комментируя излишнюю сложность конструкции, источник пояснил, что речь идет «не о сложности освоения техники экипажами». По данному показателю современная техника ведущих производителей, включая Россию, находится приблизительно на одном уровне и «требует относительно длительного освоения».

    Однако ремонтопригодность западной техники «крайне низкая, особенно в полевых условиях». Также ее отличает ресурсозатратное техобслуживание. Такая ситуация вызвана «особенностями конструкции», порой нерациональными, сказал источник.

    Напомним, холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) сообщил, что его специалистам удалось познакомиться с бронемашинами западного образца. Так, специалисты «Курганмашзавода» исследовали шесть типов западных машин, в том числе из Франции, Германии и США, с целью найти слабые места и сильные стороны.

    Коментарии (22)
    28 июля 2023, 17:22
    Депутат Хинштейн сообщил о взрыве на НПЗ в Самаре
    Депутат Хинштейн сообщил о взрыве на НПЗ в Самаре
    @ Алексей Майшев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Самаре в пятницу произошел взрыв, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

    Причиной взрыва стало, по предварительным данным, взрывное устройство, сообщил депутат в своем Telegram-канале, передает ТАСС. В результате подрыва никто не пострадал, серьезных разрушений не последовало, добавил депутат.

    Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, подозреваемый в закладке взрывного устройства задержан, выясняется его мотив.

    Ранее в пятницу в Таганроге произошел взрыв. По словам главы Ростовской области Василия Голубева, причиной взрыва могла стать ракета. Сообщалось о 12 пострадавших.

    Коментарии (19)
    28 июля 2023, 15:21
    Названы запрещенные для ввоза в Россию модели машин из Японии

    Автоэксперт Рогов: Автодилеры и частные продавцы с 9 августа перестанут привозить из Японии некоторые автомобили

    Названы запрещенные для ввоза в Россию модели машин из Японии
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Автодилеры и частные продавцы Дальневосточного федерального округа России перестанут привозить из Японии праворульные большие минивэны, мощные внедорожники, рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.

    По словам автоэксперта, с 9 августа в Россию перестанут поставлять большие праворульные минивэны и микроавтобусы с числом мест восемь и девять, а также мощные хетчбэки, внедорожники, купе и кабриолеты. Автоэксперт считает, что в результате сократится число продавцов таких машин – частных лиц и дилеров, но не в разы, не на 50%, и даже не на 20%, так как участники рынка переориентируются на другие сегменты, сообщает «Газета.Ru».

    Напомним, 18 июля стало известно, что Япония запрещает экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра.

    Коментарии (20)
    28 июля 2023, 21:53
    Российский командир рассказал об отсутствии защиты у натовской техники ВСУ

    Командир подразделения ВС России рассказал об отсутствии защиты у натовской техники ВСУ

    Российский командир рассказал об отсутствии защиты у натовской техники ВСУ
    @ REUTERS/Serhii Nuzhnenko

    Tекст: Кристина Цыцура

    Командир подразделения разведки ВС России с позывным Шума рассказал, что техника ВСУ не имеет защиты, в отличие от танков Т-90, она легко поражается противотанковыми средствами ВС РФ.

    По его словам, натовская техника легко уничтожается, она не имеет тех средств защиты, которые есть у российских танков. Он привел в пример танк Т-90, от которого ракета противника «уходит», так как танк имеет специальные средства защиты, передает РИА «Новости».

     

    «Мое подразделение с начала наступления подбило около 18 единиц различной техники. Что могу сказать. Их техника легко пробивается. Наблюдал также работу противотанковых средств по нашей технике. А конкретно – танк Т-90. Сам в свой прибор наблюдения видел, как ракета уходит от него. Там есть специальные комплексы защиты. У них такого нет. Техника уничтожается легко», – рассказал Шума.

    Ранее сообщалось, что на Запорожском направлении ВС России уничтожили несколько украинских танков Leopard.

    Коментарии (2)
    28 июля 2023, 17:38
    Российские ученые вывели из анабиоза проспавшего 46 тысяч лет червя
    Российские ученые вывели из анабиоза проспавшего 46 тысяч лет червя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ученые смогли оживить червя-нематоду, пролежавшего приблизительно 46 тыс. лет в сибирской вечной мерзлоте, говорится в исследовании, опубликованном на сайте PLOS Genetics.

    После пребывания в криптобиозе были оживлены нематоды из сибирской вечной мерзлоты, принадлежащие к видам Panagrolaimus и Plectus, передает РИА «Новости», со ссылкой на исследование. Ученые представили точное радиоуглеродное датирование, указывающее на то, что особи вида Panagrolaimus находились в криптобиозе с периода позднего Плейстоцена (примерно 46 тыс. лет назад).

    По информации исследователей, образец нематоды был извлечен на северо-востоке Сибири в районе Колымы. Он покоился в вечной мерзлоте на глубине 40 метров. Чтобы оживить червей, им давали воду, они прожили около месяца, но успели произвести на свет более 100 новых поколений. Как заявил руководитель исследования Теймураз Курцчалия, этот маленький червь может встать в очередь на получение рекорда Гиннеса за то, что оставался в состоянии анабиоза намного дольше, чем кто-либо считал возможным.

    Ранее ученые Йельского университета при помощи новой технологии восстановили кровообращение и работу внутренних органов у свиней спустя час после смерти животных.

    Коментарии (23)
    29 июля 2023, 00:58
    Украинские власти заявили об ударе «Искандером» по зданию СБУ в Днепре

    Глава Днепропетровской администрации Лысак заявил об ударе «Искандером» по зданию СБУ в Днепре

    Украинские власти заявили об ударе «Искандером» по зданию СБУ в Днепре
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Ракетный удар по зданию областного управления СБУ в Днепре (Днепропетровске) нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер», заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

    Его слова приводят украинские СМИ.

    Тем временем как в России, так и на самой Украине отмечают, что украинские власти не смогли оперативно отреагировать на ракетный удар. Российский военный корреспондент Александр Коц указал, что «спустя время после удара улица около СБУ даже не перекрыта». «Мы можем получать все новые и новые кадры объективного контроля. Власти в городе не осталось, чтобы отдать приказ на перекрытие? Все были на совещании в СБУ?» – заявил он в Telegram.

    Мэр Днепра Борис Филатов в соцсетях также посетовал на то, что у здания находятся «сотни зевак, когда еще звучит воздушная тревога». «Мы, руководители, должны быть на месте прилета в первые минуты», – потребовал он.

    Напомним, украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что в Днепре зафиксировано «попадание в здание» Службы безопасности Украины. Сообщалось, что воздушная тревога сработала уже после взрывов.

    Коментарии (13)
    28 июля 2023, 22:43
    Ракета поразила здание СБУ в Днепре

    Зеленский подтвердил попадание ракеты в здание СБУ в Днепре

    Ракета поразила здание СБУ в Днепре
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Днепре (Днепропетровске) зафиксировано «попадание в здание» Службы безопасности Украины, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

    Депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщал о взрывах в центре города. При этом воздушная тревога сработала уже после взрывов, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» сообщали, что «в Днепропетровске ракетным ударом уничтожено здание СБУ».

    Напомним, в начале июля Зеленский подтвердил, что был нанесен воздушный удар по зданию СБУ в Сумах. В октябре 2022 года сообщалось о взрывах у здания СБУ в Киеве.

    Коментарии (16)
    28 июля 2023, 21:40
    На Украине мужчину попытались мобилизовать прямо с пикника

    RT: На Украине полицейские попытались забрать в армию мужчину прямо с пикника

    На Украине мужчину попытались мобилизовать прямо с пикника
    @ кадр из видео

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украинские полицейские пытались мобилизовать мужчину прямо с пикника на берегу водоема, за это он скинул сотрудника полиции воду, сообщили СМИ.

    По данным RT, в украинских соцсетях распространились кадры, на которых видно, как военный и полицейский разговаривают с мужчиной во время отдыха на берегу водоема. В какой-то момент начинается потасовка, и мужчина выбивает из рук полицейского папку для документов.

    Сотрудники полиции пытались скрутить мужчину, но ему на помощь приходит другой отдыхающий. После этого полицейского сталкивают в реку, а военком отступает в сторону.

    Где и когда были сняты кадры, неизвестно.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес два законопроекта в Верховную раду, в которых предложил продлить действия военного положения и сроков всеобщей мобилизации.

    Коментарии (9)
    28 июля 2023, 12:08
    Военный эксперт: США снимут с танков Abrams для Украины броню с обедненным ураном

    Военный эксперт Козюлин: США уберут из танков Abrams для ВСУ все секретные технологии

    Военный эксперт: США снимут с танков Abrams для Украины броню с обедненным ураном
    @ U.S. Army/Global Look Press

    Tекст: Дарья Волкова

    Даже на старых танках Abrams, которые США планируют передать Украине, есть секретные технологии, которые в Германии изымут из машин. Кроме того, технику придется отремонтировать перед отправкой ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее стало известно о планах США в сентябре передать Украине танки Abrams.

    «Надо понимать, что планируемые поставки танков Abrams Украине довольно скромные, они не дадут ВСУ серьезным образом изменить ситуацию на поле боя. Для США это своего рода символический жест – оказали помощь противнику России», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Начинает складываться впечатление, что Вашингтон и сам уже не очень-то хочет поддерживать Украину. Вместе с тем модернизация передаваемых танков, которую Штаты решили делать в Германии, будет подразумевать, конечно, изъятие секретных технологий. В первую очередь они снимут броню с обедненным ураном, чтобы эта разработка не попала в руки к российским военным», – полагает эксперт.

    «Такая защита, скорее всего, универсальна и для старых, и для новых моделей. Если Россия затрофеит даже подбитую машину, ее можно будет использовать для изучения и испытаний российских средств поражения. Вашингтон это учитывает и перестраховывается. В целом даже на старых танках достаточно много секретных технологий, которыми американцы, естественно, не хотели бы делиться с нами», – полагает собеседник.

    «Кроме того, я полагаю, что в Германии американцы и немцы попытаются неким образом усилить защиту танков с учетом характера военных действий и активного применения дронов. Также стоит помнить, что танки не новые – а значит, потребуется замена различных деталей, смазка механизмов и другие работы по части технического обслуживания», – добавил Козюлин.

    Ранее стало известно, что в августе США собираются отправить несколько танков Abrams в Германию, а в сентябре их получит Украина. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на свои источники. Отмечается, что в Германии танки «пройдут окончательную модернизацию». При этом речь идет о старой модели M1A1, а не более новой модификации A2. На передачу A2, по мнению издания, потребовались бы годы.

    В первую партию собираются включить «от шести до восьми танков». Всего планируется направить на Украину 31 танк, у которых будут изъяты «наиболее засекреченные технологии», включая «в некоторых случаях секретную броню с обедненным ураном».

    Как пишет Politico, управлять танками Abrams украинские военные смогут после десятинедельного курса подготовки, который должен завершиться в августе. Пентагон заявил, что предпринимает все усилия, чтобы танки попали «на Украину как можно скорее». Однако конкретные сроки ведомство не указало.

    Напомним, в июне администрация Джо Байдена приняла решение поставить Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Об этом пишет издание The Wall Street Journal. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, для чего США идут на столь рискованный шаг и к каким последствиям он может привести.

    Коментарии (17)
    29 июля 2023, 07:43
    ВСУ заполучили произведенные Северной Кореей ракеты

    Financial Times рассказала о передаче Украине «дружественной страной» северокорейских ракет

    Вооруженные силы Украины используют для РСЗО «Град» северокорейские ракеты, которые Киев получил от «дружественной страны», сообщили СМИ.

    Как пишет Financial Times со ссылкой на украинских солдат, неназванная страна перехватила судно с грузом боеприпасов производства КНДР. Корреспонденту издания боеприпасы показали в одном из артиллерийских подразделений ВСУ на линии фронта. Кроме того, пишет издание, северокорейские снаряды можно увидеть на снимках, сделанных в июне на позициях ВСУ в Запорожской области, передает ТАСС.

    Солдаты ВСУ говорят, что боеприпасы произвели в 1980–1990-х годах. Военные жалуются на их низкую надежность. Отмечается, что из-за этого украинские военные не любят использовать северокорейские снаряды, но, как заявил командир артподразделения, сейчас ВСУ нуждаются в любых боеприпасах.

    США ранее уже передавали Украине оружие и боеприпасы иранского производства, которые были перехвачены на пути из Ирана в Йемен, пишет «Московский комсомолец».

    Напомним, New York Times со ссылкой на данные разведки США сообщила, что Россия якобы закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи. Москва и Пхеньян опровергали информацию о том, что КНДР поставляет вооружение России.

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    29 июля 2023, 08:56
    Forbes сообщил о новом опасном для ВСУ российском оружии

    Forbes: Российские ракеты «Изделие 305» представляют серьезную угрозу для украинских войск

    Tекст: Алина Власенко

    Высокоэффективные ракеты «Изделие 305», применяемые в том числе с вертолетами Ка-52М, представляют серьезную угрозу для Вооруженных сил Украины, говорится в статье Forbes.

    Согласно отчету министерства обороны Великобритании, одним из основных улучшений Ка-52 является его интеграция с новой ракетой, радиус действия которой составляет 15 километров.

    Как пишет автор статьи Forbes, новое оружие значительно улучшает боевые возможности российской армии. Вертолеты, такие как Ка-52, оснащены противотанковыми управляемыми ракетами «Вихрь» с лазерным наведением и «Атака» с дальностью действия около 10 и шести километров соответственно.

    Тем временем ЛМУР находится в другом классе.Ракета использует не только лазерное наведение, но и комбинацию тепловизора и спутниковой навигации. Для атак на дальние дистанции оператор может запустить ракету по координатам вне зоны видимости, а затем использовать тепловизор ракеты, чтобы найти цель, передает РИА «Новости».

    Ракету «305», известную и как «Изделие 305», впервые представили на выставке «Армия – 2021». Боеприпас предназначен для поражения одиночных и групповых неподвижных и движущихся целей в любое время суток. Газета ВЗГЛЯД писала, как «Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий.

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