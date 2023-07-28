ВСУ обстреляли центр Донецка

  • Киев предупредили о жестком ответе России на обстрел Таганрога
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    Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.

    6 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Западные спортивные функционеры продолжают безнаказанно плевать в сторону России

    Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».

    12 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бундесвер считает, что украинцев погибает недостаточно много

    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

    15 комментариев
    Новости
    21:59Путин отметил сотрудничества России с Ливией в рамках ОПЕК+

    Сотрудничество России с Ливией в рамках ОПЕК+ и форума стран-экспортеров газа способствует стабилизации на энергорынке, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с главой президентского совета этой африканской страны Мухаммедом Менфи.

    21:57В УЕФА решили снять «Ювентус» с матчей еврокубков следующего сезона

    Итальянский футбольный клуб «Ювентус» исключен из матчей еврокубков на следующий сезон 2023/2024, сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

    21:53Российский командир рассказал об отсутствии защиты у натовской техники ВСУ

    Командир подразделения разведки ВС России с позывным Шума рассказал, что техника ВСУ не имеет защиты, в отличие от танков Т-90, она легко поражается противотанковыми средствами ВС РФ.

    21:46Песков оценил работу ПВО по отражению ракетной атаки по Ростовской области

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил работу российской системы противовоздушной обороны (ПВО) по отражению украинской ракетной атаки по Ростовской области.

    21:40На Украине мужчину попытались мобилизовать прямо с пикника

    Украинские полицейские пытались мобилизовать мужчину прямо с пикника на берегу водоема, за это он скинул сотрудника полиции воду, сообщили СМИ.

    21:34ЦБ: Юдаева покидает пост первого зампреда Банка России

    Ксения Юдаева решила покинуть пост первого зампреда Банка России, с 1 августа 2023 года она займет должность советника председателя ЦБ России.

    21:29Легойда назвал главные проблемы современного образования

    Внутренней проблемой образовательной системы является ее узкая специализированная направленность, заявил председатель Синодального отдела РПЦ Владимир Легойда.

    21:23ВСУ обстреляли центр Донецка

    В многоквартирном жилом доме в центре Донецка произошел пожар после обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в экстренных службах региона.

    21:15Лидер ЛДПР Слуцкий ответил на вопросы российской молодежи

    Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий ответил на вопросы блогеров, студентов и школьников в рамках проекта «Прямой эфир ЛДПР», ему поступили разнообразные вопросы, в том числе о домашних делах, о сельской местности и другом.

    21:07Цивилева рассказала об отдыхе детей участников СВО в лагере в Подмосковье

    В детском лагере «Литвиново» в Подмосковье отдыхают дети участников спецоперации. За лето 2023 года его должны посетить около 3 тыс. детей, сообщила председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

    20:59Исполком FIE отменил дисквалификацию украинки Харлан

    Исполнительный комитет Международной федерации фехтования решил отменить дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан на ЧМ в Милане, сообщает газета La Repubblica.

    20:52В России на крупноформатных экранах стали чаще рекламировать недвижимость

    За последние 10 лет изменился список товаров, которые чаще показывают на крупноформатных экранах, к такому выводу пришли аналитики.

    20:45Президент Эритреи Афеворки назвал НАТО ущербной организацией

    Североатлантический альянс – это неполноценная организация, заявил президент Эритреи Исайяс Афеворки в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите Россия – Африка.

    20:38Сенатор: Япония создает потенциальные угрозы безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона

    Именно Япония проводит провокационные учения совместно с американцами и претендует на российские Курилы, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. В пятницу Минобороны Японии опубликовало «Белую книгу», в которой Россия названа «наиболее серьезной» и «непосредственной угрозой Европе».

    20:36Россия и страны Африки договорились работать в Совбезе ООН над отменой санкций

    Россия договорилась со странами Африки работать в Совете Безопасности ООН над смягчением и отменой санкций против африканских государств, говорится в тексте декларации второго саммита «Россия – Африка».

    28 июля 2023, 21:23

    ВСУ обстреляли центр Донецка

    В результате украинского обстрела Донецка загорелся многоквартирный дом

    Tекст: Валентина Григоренко

    В многоквартирном жилом доме в центре Донецка произошел пожар после обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в экстренных службах региона.

    Как указал источник, прилеты в самом центре города. По его словам, есть возгорание многоквартирного дома на проспекте Комсомольский, передает ТАСС.

    В Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что по городу было выпущено три ракеты из реактивных систем залпового огня.

    Как сообщил в своем телеграм-канале врио главы ДНР Денис Пушилин, в результате обстрела ВСУ один человек погиб и восемь человек пострадали.Ранее сообщалось, что в Донецке в результате обстрела со стороны Украины пострадали девять мирных жителей, в том числе дети.

    28 июля 2023, 08:43
    Военкоры показали уничтожение шведской БМП ВСУ из гранатомета

    Российские военкоры показали кадры уничтожения шведской БМП CV-90 ВСУ на Сватово-Кременском направлении

    Военкоры показали уничтожение шведской БМП ВСУ из гранатомета
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Во время наступательной операции гвардейцев 20-й армии на линии Сватово – Кременная точным выстрелом из гранатомета была поражена третья шведская БМП CV-90 ВСУ, сообщили российские военкоры.

    На кадрах две БМП CV-90 предприняли попытку контратаки, но попали в засаду, устроенную российским гранатометчиком, который с 30-40 метров уничтожил шведскую бронемашину и остановил продвижение бронегруппы ВСУ. Видео боя опубликовано в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

    По данным военкоров, штурмовые подразделения ВС России прорвали оборону противника и захватили лесополосу, показанную на видео.

    Ранее военкоры опубликовали видео попытки украинских боевиков эвакуироваться с позиций под Артемовском, где им противостояли бойцы батальона «Призрак».

    Коментарии (5)
    28 июля 2023, 12:08
    Военный эксперт: США снимут с танков Abrams для Украины броню с обедненным ураном

    Военный эксперт Козюлин: США уберут из танков Abrams для ВСУ все секретные технологии

    Военный эксперт: США снимут с танков Abrams для Украины броню с обедненным ураном
    @ U.S. Army/Global Look Press

    Tекст: Дарья Волкова

    Даже на старых танках Abrams, которые США планируют передать Украине, есть секретные технологии, которые в Германии изымут из машин. Кроме того, технику придется отремонтировать перед отправкой ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее стало известно о планах США в сентябре передать Украине танки Abrams.

    «Надо понимать, что планируемые поставки танков Abrams Украине довольно скромные, они не дадут ВСУ серьезным образом изменить ситуацию на поле боя. Для США это своего рода символический жест – оказали помощь противнику России», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Начинает складываться впечатление, что Вашингтон и сам уже не очень-то хочет поддерживать Украину. Вместе с тем модернизация передаваемых танков, которую Штаты решили делать в Германии, будет подразумевать, конечно, изъятие секретных технологий. В первую очередь они снимут броню с обедненным ураном, чтобы эта разработка не попала в руки к российским военным», – полагает эксперт.

    «Такая защита, скорее всего, универсальна и для старых, и для новых моделей. Если Россия затрофеит даже подбитую машину, ее можно будет использовать для изучения и испытаний российских средств поражения. Вашингтон это учитывает и перестраховывается. В целом даже на старых танках достаточно много секретных технологий, которыми американцы, естественно, не хотели бы делиться с нами», – полагает собеседник.

    «Кроме того, я полагаю, что в Германии американцы и немцы попытаются неким образом усилить защиту танков с учетом характера военных действий и активного применения дронов. Также стоит помнить, что танки не новые – а значит, потребуется замена различных деталей, смазка механизмов и другие работы по части технического обслуживания», – добавил Козюлин.

    Ранее стало известно, что в августе США собираются отправить несколько танков Abrams в Германию, а в сентябре их получит Украина. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на свои источники. Отмечается, что в Германии танки «пройдут окончательную модернизацию». При этом речь идет о старой модели M1A1, а не более новой модификации A2. На передачу A2, по мнению издания, потребовались бы годы.

    В первую партию собираются включить «от шести до восьми танков». Всего планируется направить на Украину 31 танк, у которых будут изъяты «наиболее засекреченные технологии», включая «в некоторых случаях секретную броню с обедненным ураном».

    Как пишет Politico, управлять танками Abrams украинские военные смогут после десятинедельного курса подготовки, который должен завершиться в августе. Пентагон заявил, что предпринимает все усилия, чтобы танки попали «на Украину как можно скорее». Однако конкретные сроки ведомство не указало.

    Напомним, в июне администрация Джо Байдена приняла решение поставить Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Об этом пишет издание The Wall Street Journal. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, для чего США идут на столь рискованный шаг и к каким последствиям он может привести.

    Коментарии (17)
    28 июля 2023, 04:29
    Российские военные сбили попытавшийся атаковать Московский регион беспилотник

    Собянин и Минобороны сообщили о попытке украинского беспилотника атаковать Московский регион

    Российские военные сбили попытавшийся атаковать Московский регион беспилотник
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ночью была предпринята попытка атаки вражеским беспилотником, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Минобороны России сообщило, что средства ПВО сбили украинский БПЛА.

    Собянин сообщил в Telegram, что БПЛА «сбит силами Министерства обороны», никто не пострадал. Глава города сообщил, что разрушений также нет.

    Позднее Минобороны России сообщило, что была «пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом» по объектам на территории Московской области. Ведомство сообщило, что беспилотник уничтожен средствами ПВО. Минобороны подтвердило, что пострадавших и разрушений нет, передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник Минобороны России сообщило, что пресечена попытка Украины устроить террористическую атаку в Москве, используя два беспилотника.

    Коментарии (11)
    28 июля 2023, 14:33
    Российские войска захватили ряд опорных пунктов ВСУ на Сватовском направлении

    Минобороны: Российские войска захватили ряд опорных пунктов ВСУ на Сватовском направлении

    Российские войска захватили ряд опорных пунктов ВСУ на Сватовском направлении
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Штурмовые отряды 15-й мотострелковой бригады 2-й армии продолжали развитие успеха на Сватовском направлении и захватили ряд опорных пунктов ВСУ, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    ВС России заняли под Сергеевкой Луганской народной республики (ЛНР) несколько опорных пунктов ВСУ, продвижение вглубь обороны противника составило 1,5 км, следует из данных в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, отряды «Шторм» 252-го и 752-го мотострелковых полков 20-й армии атаковали противника и продвинусь в глубину его обороны на три километра западнее Житловки ЛНР.

    Также в Минобороны сообщили, что подразделениями 21-й и 35-й мотострелковых бригад 2-й и 41-й армий подавлены живая сила и техника 25-й воздушно-десантной, 21-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 100-й бригады теробороны и 5-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины рядом с Торским, Ямполовкой ДНР, Нововодяным, Червоной Дибровой и Кременной ЛНР.

    Потери противника на Краснолиманском направлении за минувшие сутки составили до 90 военнослужащих, две  машины пехоты, три бронемашины, самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

    Российские войска продвинулись вглубь на 1,5 км.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожили 180 украинских военных и пять танков ВСУ.

    Коментарии (3)
    28 июля 2023, 09:59
    ФСБ задержала собравшегося воевать в составе нацбата ВСУ жителя Орловской области

    Дело за подготовку к участию в террористической деятельности в составе ВСУ возбудили против жителя Орловской области

    ФСБ задержала собравшегося воевать в составе нацбата ВСУ жителя Орловской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Житель Орловской области, который собирался вступить в состав украинского военизированного террористического подразделения ВСУ и получить украинское гражданство, задержан сотрудниками ФСБ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    Мужчина поддерживал связь с террористическими подразделениями ВСУ, был сторонником проукраинских взглядов и готов был переехать на Украину, чтобы воевать в одном из таких запрещенных в России военизированных формирований, передает ТАСС.

    По данным ФСБ, он обратился в СБУ, пограничную и миграционную службы и в МИД Украины, которые дали ему инструкции, как въехать на Украину, в результате россиянин был задержан.

    Против него было возбуждено уголовное дело за приготовление к участию в деятельности террористической организации.

    Ранее ФСБ задержала собравшегося воевать за Украину жителя Брянска.

    Коментарии (13)
    28 июля 2023, 14:22
    На Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено 180 украинских военных и пять танков ВСУ
    На Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено 180 украинских военных и пять танков ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    В последние сутки ВСУ продолжили попытки наступать на Южно-Донецком, Краснолиманском и Донецком направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    На Южно-Донецком направлении противник предпринял попытки прорвать оборону российских войск с применением бронетанковой техники, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Около Работино и Успеновки Запорожской области ВСУ силами усиленной танками иностранного производства 47-й механизированной бригады атаковали позиции 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии ЮВО и 810-й бригады морской пехоты ЧФ. Личный состав, проявив выдержку и мужество, отразил все атаки превосходящих сил противника.

    Ликвидированы около 180 военнослужащих, пять танков, в том числе три немецких Leopard и два французских колесных танка AMX, 17 машин пехоты, две бронемашины, американская арт система М777, а также боевая машина ЗРК «Стрела-10» , отчитались в Минобороны.

    На Времевском выступе в районе Старомайорского Донецкой народной республики (ДНР) активными действиями подразделений группировки войск «Восток» отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты ВСУ и уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), сообщил Конашенков.

    Потери противника на этом направлении составили до 110 военнослужащих, две машины пехоты, три бронемашины, а также гаубицы: Д-20, Д-30 и «Мста-Б».

    На Краснолиманском направлении грамотным построением обороны подразделений группировки войск «Центр» за прошедшие сутки отражены четыре атаки штурмовых отрядов 67-й механизированной бригады ВСУ на позиции 228-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии рядом с Червоной Дибровой Луганской народной республики (ЛНР), подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (4)
    28 июля 2023, 03:25
    Politico сообщила о получении Украиной танков Abrams в сентябре

    Politico рассказала о планах США передать танки Abrams Украине через Германию в сентябре

    Politico сообщила о получении Украиной танков Abrams в сентябре
    @ Andres Chandler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В августе США собираются отправить несколько танков Abrams в Германию, а в сентябре их получит Украина, сообщают источники.

    Как пишет Politico, в Германии танки «пройдут окончательную модернизацию». Указывается, что речь идет о старой модели M1A1, а не более новой модификации A2. На передачу A2, по мнению издания, потребовались бы годы, передает ТАСС.

    В первую партию собираются включить «от шести до восьми танков». Всего планируется направить на Украину 31 танк, у которых будут изъяты «наиболее засекреченные технологии», включая «в некоторых случаях секретную броню с обедненным ураном».

    Как пишет Politico, управлять танками Abrams украинские военные смогут после десятинедельного курса подготовки, который должен завершиться в августе. Пентагон заявил, что предпринимает все усилия, чтобы танки попали «на Украину как можно скорее». Однако конкретные сроки ведомство не указало.

    Напомним, СМИ сообщали, что администрация США также приняла решение поставить Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Центр анализа стратегий и технологий указывал, что Украина «наряду с Польшей, станет первым зарубежным получателем снарядов серии М829 с обедненным ураном».

    Коментарии (4)
    28 июля 2023, 01:01
    В результате украинского обстрела Донецка пострадали дети

    В результате украинского обстрела пострадали девять мирных жителей Донецка

    Tекст: Антон Антонов

    В Донецке в результате обстрела, который устроили вооруженные силы Украины, пострадали девять мирных жителей, в том числе дети, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    Представительство ДНР в СЦКК сообщило в Telegram, что в Кировском, Куйбышевском и Киевском районах города пострадали девять гражданских лиц, в том числе дети 2006 года рождения и 2008 года рождения. Повреждены жилые дома и объект гражданской инфраструктуры.

    27 июля в ДНР отмечается День памяти детей-жертв войны в Донбассе, установленный указом в 2022 году с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса.

    Коментарии (0)
    28 июля 2023, 00:49
    Госдеп ушел от ответа на вопрос о гибели Журавлева от кассетных снарядов

    Заместитель представителя Госдепа Пател ушел от ответа на вопрос о гибели военкора Журавлева от кассетных снарядов

    Tекст: Антон Антонов

    Заместитель официального представителя Госдепа Ведант Пател ушел от ответа на вопрос о том, считают ли США приемлемым применение украинскими военными кассетных боеприпасов в случае гибели российского военкора Ростислава Журавлева.

    Представителю Госдепа также был задан вопрос о том, соответствует ли подобное использование кассетных боеприпасов вооруженными силами Украины обещаниям Киева, передает РИА «Новости».

    Пател ответил, что не в курсе «этих конкретных сообщений». По его словам, «очевидно», что необходимо «уважать» безопасность сотрудников СМИ, которые работают в зоне вооруженных конфликтов.

    Напомним, журналисты «Известий» и РИА «Новости» готовили материалы об украинских обстрелах кассетными боеприпасами Запорожской области. ВСУ нанесли по ним удар кассетными боеприпасами. Ранения получили четыре журналиста, Журавлев скончался во время эвакуации. Он посмертно награжден орденом Мужества.

    Коментарии (0)
    28 июля 2023, 07:09
    Российские военные уничтожили РСЗО и танки ВСУ на Запорожском направлении

    Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Чехов сообщил об уничтожении украинских РСЗО, танков и БМП

    Tекст: Антон Антонов

    На Запорожском направлении уничтожены реактивная система залпового огня, танки и БМП вооруженных сил Украины, а также украинская пехота, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов.

    Чехов сообщил, что «успешно отражены атаки» ВСУ в направлении Работино и пресечена попытка ВСУ подвезти резервы к Приютному. «Прибывшая живая сила уничтожена», – приводит его слова РИА «Новости».

    В результате контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли в Малой Токмачке РСЗО. В районе Вольного Поля поражен пункт временной дислокации украинских войск, в Луговском – их опорный пункт. Авиация нанесла удары по украинским позициям в Новоданиловке, Орехове, Малой Токмачке, Комсомольском, а также в районе населенных пунктов Пятихатки, Жеребянки, Новоданиловка и Приютное.

    На Южно-Донецком направлении также отражено несколько атак ВСУ в направлении Урожайного. Артиллерия уничтожила скопление украинских сил у Углесборочной, северо-западнее Шевченко уничтожена разведгруппа ВСУ. Российские ударные беспилотники атаковали ВСУ в районе Старомайорского, где украинские войска пытались собрать силы для наступления. Вертолетами уничтожены танки, БМП, а также поражены районы скопления живой силы ВСУ в Урожайном.

    Кроме того, Чехов рассказал, как рядовой Гаджи Магомедов во время атаки украинских войск на Южно-Донецком направлении уничтожил несколько националистов, получил ранение, но продолжил вести огонь, благодаря чему атака была отражена.

    Начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что ВСУ потеряли до взвода личного состава механизированной бригады и четыре автомобиля в районе Благодатного на Купянском направлении – по ним нанесла удар РСЗО «Торнадо-С», передает ТАСС.

    Кроме того, в районе населенных пунктов Куземовка и Стельмаховка в ЛНР огнем российских танков Т-72 и Т-80, а также ударами из ПТРК уничтожены танк Т-64, гаубицы М777 и «Мста-Б» ВСУ. Украинские войска потеряли до взвода живой силы.

    Экипажи российских вертолетов нанесли девять ударов по скоплениям живой силы и огневых средств украинских подразделений. Российская артиллерия уничтожила два пункта боепитания ВСУ в районе Ивановки и Кисловки.

    Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

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    28 июля 2023, 08:12
    ВСУ подорвались на собственных минах под Угледаром

    Российский военный: Украинская пехота подорвалась на собственных минах на Угледарском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Пехота ВСУ при попытке наступления на Угледарском направлении в ДНР подорвалась вместе с тяжелой техникой на своих же минах, сообщил военнослужащий с позывным «Бука».

    Военнослужащий из 2-го стрелкового батальона имени Дмитрия Донского рассказал, что группа пехоты ВСУ в сопровождении трех единиц тяжелой техники пыталась атаковать на Угледарском направлении, но не успела добраться до российских позиций, подорвавшись на своих же минах, передает РИА «Новости».

    По словам «Буки», российская РСЗО «накинула» ВСУ сверху, и очередная попытка наступления была сорвана. Военный заявил, что украинские войска постоянно предпринимают попытки наступления на российские позиции, но безуспешно.

    Ранее российские военные уничтожили РСЗО и танки ВСУ на Запорожском направлении.

    Коментарии (0)
    28 июля 2023, 12:41
    МВД Литвы потребовало лишить фигуристку Дробязко гражданства

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство внутренних дел Литвы отправило президенту страны Гитанасу Науседе просьбу о лишении фигуристки Маргариты Дробязко литовского гражданства, сообщила вещательная компания LRT.

    В ведомстве считают, что фигуристка, участвуя в шоу Татьяны Навки, помогает формировать образ России как великой страны, передает ТАСС.

    Сейм Литвы поддержал инициативу о лишении Дробязко гражданства, но Департамент госбезопасности Литвы не нашел угрозы для страны в лице Дробязко.

    Ранее президент Литвы Гитанас Науседа за выступление в Сочи в шоу «Лебединое озеро» лишил фигуристов литовских государственных наград, которых они были удостоены в 2000 году. После этого Дробязко и Ванагас решили остаться в шоу Навки.

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    28 июля 2023, 01:55
    Посол Антонов заявил, что отношений России и США «практически нет»

    Посол Антонов заявил о серьезном уроне «останкам» отношений России и США из-за передачи кассетных боеприпасов Киеву

    Tекст: Антон Антонов

    От российско-американских отношений «остались какие-то крохи», но и им нанесен урон из-за поставки Вашингтоном кассетных боеприпасов Украине, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    Антонов сказал, что отношений между двумя странами «практически сегодня уже нет». Ситуация с кассетными боеприпасами «наносит серьезный удар» по «останкам или обломкам» этих отношений. Москва намерена учитывать данный антироссийский шаг, передает ТАСС  со ссылкой на Первый канал.

    Напомним, Украина начала использовать поставленные США кассетные боеприпасы. Президент России Владимир Путин заявлял, что поставку Киеву этих боеприпасов и их использование следует считать преступлением.

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    28 июля 2023, 14:12
    СК заочно предъявил обвинения трем украинским военачальникам

    СК России заочно предъявил обвинения трем украинским военачальникам за обстрелы Донбасса

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет России заочно предъявил обвинения трем украинским военачальникам за обстрелы населенных пунктов Донбасса, гибель и ранение свыше ста человек.

    В ведомстве уточнили, что обвинения предъявлены бывшему командующему оперативно-тактической группировкой «Восток» Игорю Палагнюку, экс-командующему десантно-штурмовыми войсками Украины Евгению Мойсюку, начальнику объединенного оперативного штаба в зоне ООС Андрею Ковальчуку, передает РИА «Новости».

    В 2016, 2017, 2019 годах они давали приказы обстреливать населенные пункты ЛДНР, в результате чего было убито и ранено свыше 100 человек. В настоящее время принимаются меры к их розыску и аресту.

    Ранее глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что за девять лет конфликта в Донбассе Следственный комитет России возбудил более 3,2 тыс. уголовных дел.

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    28 июля 2023, 14:40
    На Донецком направлении за сутки уничтожено более 260 украинских военнослужащих

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные на Донецком направлении отразили семь атак украинских военных за последние сутки, сообщили в Министерстве обороны России.

    Подразделения 7-й, 9-й и 132-й мотострелковых бригад 1-го и 2-го армейских корпусов группировки «Южная» успешно отразили семь атак штурмовиков 53-й механизированной, 59-й мотопехотной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона нападала в районах поселков Белогоровка, Зайцево, Первомайское и Водяное в ДНР.

    Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику подразделений 24-й, 28-й, 43-й, 110-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 3-й десантно-штурмовой и 77-й аэромобильной бригад ВСУ у поселков Авдеевка, Константиновка, Северск, Новгородское и Белая Гора в ДНР.

    Также российские военные сорвали ротацию подразделений ВСУ у Клещеевки в ДНР.

    На этом направлении уничтожено свыше 260 украинских военных, пять БМП, три боевые бронированные машины, два пикапа, американская артиллерийская система М777, САУ «Акация» и гаубица Д-20.

    «Западная» группировка войск на Купянском направлении продолжила наступление к западу от Куземовки (ЛНР) и закрепились на новых позициях.

    Поражены подразделения 14-й, 32-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны у Стельмаховки (ЛНР), Синьковки и Новоосиново (Харьковская область).

    ВСУ потеряли на этом направлении свыше 30 бойцов, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицу Д-30 и две американские РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.

    На Херсонском направлении уничтожено до 20 украинских военных и два автомобиля.

    У поселков Дружковка (ДНР) и Малая Токмачка (Запорожская область) поражены тыловой пункт управления украинской группировки войск «Соледар» и полевой пункт управления 10-го армейского корпуса ВСУ.

    ПВО перехватили за сутки два снаряда РСЗО HIMARS, уничтожено 17 беспилотников у населенных пунктов Кременная (ЛНР), Горловка, Соледар, Волноваха, Новобахмутовка, Невельское (ДНР), Токмак, Ульяновка и Энергодар (Запорожская область) и Алешки (Херсонская область).

    С начала СВО уничтожено: 457 самолетов, 244 вертолета, 5308 беспилотников, 427 ЗРК, 11 010 танков и других боевых бронированных машин, 1140 машин РСЗО, 5646 орудий полевой артиллерии и минометов.

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