Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.6 комментариев
ВСУ обстреляли центр Донецка
В результате украинского обстрела Донецка загорелся многоквартирный дом
В многоквартирном жилом доме в центре Донецка произошел пожар после обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в экстренных службах региона.
Как указал источник, прилеты в самом центре города. По его словам, есть возгорание многоквартирного дома на проспекте Комсомольский, передает ТАСС.
В Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что по городу было выпущено три ракеты из реактивных систем залпового огня.
Как сообщил в своем телеграм-канале врио главы ДНР Денис Пушилин, в результате обстрела ВСУ один человек погиб и восемь человек пострадали.Ранее сообщалось, что в Донецке в результате обстрела со стороны Украины пострадали девять мирных жителей, в том числе дети.