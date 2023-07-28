Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».9 комментариев
В результате украинского обстрела Донецка пострадали дети
В результате украинского обстрела пострадали девять мирных жителей Донецка
В Донецке в результате обстрела, который устроили вооруженные силы Украины, пострадали девять мирных жителей, в том числе дети, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Представительство ДНР в СЦКК сообщило в Telegram, что в Кировском, Куйбышевском и Киевском районах города пострадали девять гражданских лиц, в том числе дети 2006 года рождения и 2008 года рождения. Повреждены жилые дома и объект гражданской инфраструктуры.
27 июля в ДНР отмечается День памяти детей-жертв войны в Донбассе, установленный указом в 2022 году с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса.