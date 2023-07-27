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В Музее Победы поименно вспомнили детей-жертв войны в Донбассе
В Музее Победы поименно вспомнили детей-жертв войны в Донбассе. В пространстве экспозиции «Обыкновенный нацизм» государственные и общественные деятели зачитали имена погибших на территории Донецкой народной республики детей.
Герой России, член наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Алексей Романов принял участие в мемориальном мероприятии, посвященном Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе, говорится в Telegram-канале фонда.
В мероприятии также принял участие герой России, член наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества», первый заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации, вице-президент Паралимпийского комитета России Вячеслав Бочаров.
На площади перед Музеем Победы участники детского городского клуба «Лето Побед» провели памятный флешмоб. Они выстроились в форме большого сердца в знак единения и скорби детских сердец всей страны.
27 июля в Донецкой народной республике отмечается День памяти детей-жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена указом главы республики Дениса Пушилина 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса.