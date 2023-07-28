Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.0 комментариев
Похитившего утерянный сверток с 1 млн рублей задержали в Москве
Подозреваемый в хищении утерянного свертка с 1 млн рублей задержан в Москве
Полицейские задержали приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в хищении утерянного свертка с 1 млн рублей в Москве, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Владимир Васенин.
Мужчина, потерявший сверток с 1 млн рублей на одной из парковок, обратился в полицию. По его словам, он положил деньги, завернутые в бумагу, на крышу внедорожника, отвлекся на телефонный разговор и уехал. Сверток упал на дорогу, его увидел проходивший мимо мужчина, и забрал его себе, передает ТАСС.
Полицейские задержали подобравшего пакет с деньгами мужчину в одном из общежитий, им оказался уроженец ближнего зарубежья, временно проживающий в Москве. Мужчина уже потратил часть суммы, у него было изъято более 600 тыс. рублей, которые полиция вернет потерявшему деньги.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже, он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Ранее охранник ТЦ в Уфе вернул хозяину найденный сверток с 2 млн рублей.