Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.0 комментариев
Россия выразила заинтересованность в расширении импорта фруктов из Африки
Замглавы Минсельхоза Левин заявил о заинтересованности России в расширении импорта тропических фруктов из Африки
Россия заинтересована в расширении закупок африканских продуктов, в том числе тропических фруктов и какао-бобов, сообщил замминистра сельского хозяйства Сергей Левин в ходе выступления на саммите Россия – Африка.
Левин заявил, что Россия и страны Африки прекрасно дополняют друг друга по своим природно-климатическим условиям. Как отметил замминистра сельского хозяйства, то, что хорошо растет и производится в России, не очень хорошо растет в Африке, и наоборот. Замглавы Минсельхоза подчеркнул, что Россия заинтересована в расширении закупок африканских продуктов – и тропических фруктов, и какао-бобов, и многой другой продукции, передает ТАСС.
Замминистра подчеркнул, что у России большой потенциал в расширении торговли со странами Африки. Несмотря на сложности последних лет, экспорт российского продовольствия в африканские страны продолжает стабильно расти, отметил Левин. «За первое полугодие 2023 года он существенно вырос, мы увеличили практически все товарные группы, которые поставляем в страны Африки. Считаем, что можем и дальше наращивать эти поставки», – добавил он.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия будет и дальше оставаться международным поставщиком сельскохозяйственных товаров, в том числе продолжит безвозмездно передавать зерно и другие продукты нуждающимся странам.