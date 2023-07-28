Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».9 комментариев
Путин пообещал продолжить подготовку силовиков из Африки в российских вузах
Путин: Россия продолжит подготовку военнослужащих и полицейских стран Африки в своих вузах
Россия продолжит подготовку военнослужащих и сотрудников органов правопорядка африканских стран в своих специализированных учебных заведениях, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии саммита Россия – Африка.
«Развитию континента мешают терроризм, экстремистская идеология, транснациональная преступность, пиратство. В противостоянии этим угрозам Россия также предлагает содействие. Мы заинтересованы в самом тесном сотрудничестве между правоохранительными структурами и спецслужбами Российской Федерации и стран Африки. Настроены и в дальнейшем вести подготовку военнослужащих и сотрудников органов правопорядка африканских стран в российских специализированных учебных заведениях», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее президент Владимир Путин предложил рассмотреть возможность открытия в африканских странах школ с преподаванием предметов на русском языке.