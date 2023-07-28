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Белый дом оценил возможность помилования Байденом его сына Хантера
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер исключила вариант помилования Байденом его сына Хантера
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отрицательно ответила на вопрос о том, есть ли шансы, что глава американского государства Джо Байден помилует своего сына Хантера, против которого идет судебный процесс.
На соответствующий вопрос Жан-Пьер ответила: «Нет». Она отказалась подробнее обсуждать вопрос. По словам Жан-Пьер, ситуация вокруг сделки Хантера Байдена со следствием – это «частное дело», а Белый дом «уважает верховенство закона» и поддерживает право министерства юстиции «быть независимым». При этом семья, по словам Жан-Пьер, поддерживает Хантера Байдена в стремлении наладить его жизнь, передает ТАСС.
Напомним, Хантер Байден в среду предстал перед судом американского штата Делавэр. Он должен был признать вину по делу об умышленной неуплате налогов, но его сделка с обвинением сорвалась. В итоге Хантер Байден вину не признал. Тем временем спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти, заслушав показания агентов, которым разные влиятельные силы мешали заниматься расследованием по делу Хантера и Джо Байденов, выступил за начало процедуры импичмента.