Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».9 комментариев
Зеленский посетил Одессу
Зеленский посетил Николаев и Одессу
В ходе рабочей поездки на юг Украины президент страны Владимир Зеленский посетил Николаев, Одессу и Очаков, сообщил его офис.
Сообщается, что Зеленский посетил медицинские учреждения – на Украине День медицинского работника впервые отмечают 27 июля, прежде, как и в России, он отмечался в третье воскресенье июня. Также Зеленский посетил Спасо-Преображенский собор в Одессе, передает ТАСС.
Напомним, российские войска нанесли мощные удары по портам Одессы и Николаева. В Одессе в результате работы украинского ЗРК оказался разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор. Однако Киев утверждает, что собор якобы мог быть задет российским оружием. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российские Вооруженные силы никогда не наносят удары по социальной инфраструктуре и украинским храмам.