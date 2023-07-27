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ДРК обвинила Руанду в попытке «интервенции»
Вооруженные силы ДРК заявили о пересечении руандийскими военными конголезской границы
Военные Руанды пересекли конголезскую границу, но вооруженные силы Демократической Республики Конго вытеснили их с территории страны, заявили военные ДРК (FARDC).
FARDC сообщает, что в 9.00 (11.00 мск) «силы обороны Руанды» нарушили границу с целью «продолжить попытки дестабилизации и намеренного нарушения территориальной целостности» ДРК. Однако, как заявили в ДРК, в ответ на «интервенцию» «руандийских террористов» вытеснили после атаки FARDC, передает РИА «Новости».
Reuters сообщает, что руандийские подразделения атаковали позиции сил безопасности ДРК. Численность войск, пересекших границу, не приводится, нет также данных о жертвах или пострадавших, передает ТАСС.
Напомним, ситуация в регионе обострилась в 2021 году, когда «Движение 23 марта» начало активные боевые действия на востоке ДРК. ДРК обвиняет Руанду в поддержке группировки. В 2020 году боевики террористической группировки «Демократические силы за освобождение Руанды» убили на востоке ДРК 13 сотрудников национального парка Вирунга и четверых гражданских лиц.
Руанда не раз заявляла о поддержке властями Киншасой «Демократических сил освобождения Руанды» – организацию этнических хуту, пишет «Российская газета».
«Движение 23 марта» представляет конголезских тутси. В 1994 году в Руанде произошел конфликт между двумя этническими группами, населяющими страну. Тогда было убито, по разным оценкам, от 500 тыс. до 1,1 млн человек, в основном принадлежащих к тутси.