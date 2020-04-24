В Конго убили 13 сотрудников заповедника Вирунга и четверых посетителей

Боевики террористической группировки «Демократические силы за освобождение Руанды» убили на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) 13 сотрудников национального парка Вирунга и четверых гражданских лиц. Об этом сообщила конголезская радиостанция «Окапи».

«Мы потеряли 13 рейнджеров в результате нападения членов FDLR», – передает ТАСС слова генерального директора Конголезского института охраны природы Косма Вилунгула.

Уточняется, что бандиты пытались остановить автомашину с гражданскими лицами, которая передвигалась по одной из дорог на территории заповедника.

«Наши рейнджеры бросились на место происшествия, когда услышали выстрелы, – отметил Вилунгула. – Они попали в засаду и были убиты террористами из FDLR».

Также он добавил, что отряд боевиков насчитывал около 60 человек.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что в заповеднике Вирунга, оказавшемся в центре гражданской войны, горные гориллы находились под угрозой полного исчезновения – военные действия угрожают жизни около 350 горных горилл.