Путин: Россия выступает за сотрудничество с Африкой в борьбе с терроризмом

Tекст: Алексей Дегтярев

В четверг планируется одобрить масштабный совместный российско-афросоюзовский план действий до 2026 года, сказал глава российского государства, передает РИА «Новости».

«Этот комплексный документ принимается в развитие Меморандума о взаимопонимания между правительством Российской Федерации и комиссией Африканского союза об основах взаимоотношений и сотрудничестве от 2019 года. И предусматривает активизацию контактов по вопросам мира и безопасности, разрешении кризисных ситуаций», – уточнил президент.

Дополнить взаимодействие России и Африканского союза могло бы создание нового постоянно работающего диалогового механизма по консультациям на такие темы, как борьба с терроризмом и экстремизмом, обеспечение продовольственной, информационной и экологической безопасности.

Напомним, в четверг Путин и руководители региональных организаций Африканского континента начали встречу в формате рабочего завтрака.