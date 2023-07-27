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Путин: Россия выступает за сотрудничество с Африкой в борьбе с терроризмом
Российская сторона выступает за сотрудничество в борьбе с терроризмом и экстремизмом, заявил президент Владимир Путин на встрече с главами ведущих региональных организаций Африки.
В четверг планируется одобрить масштабный совместный российско-афросоюзовский план действий до 2026 года, сказал глава российского государства, передает РИА «Новости».
«Этот комплексный документ принимается в развитие Меморандума о взаимопонимания между правительством Российской Федерации и комиссией Африканского союза об основах взаимоотношений и сотрудничестве от 2019 года. И предусматривает активизацию контактов по вопросам мира и безопасности, разрешении кризисных ситуаций», – уточнил президент.
Дополнить взаимодействие России и Африканского союза могло бы создание нового постоянно работающего диалогового механизма по консультациям на такие темы, как борьба с терроризмом и экстремизмом, обеспечение продовольственной, информационной и экологической безопасности.
Напомним, в четверг Путин и руководители региональных организаций Африканского континента начали встречу в формате рабочего завтрака.