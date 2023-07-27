Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».7 комментариев
Путин начал встречу с руководителями региональных организаций Африки
Президент Владимир Путин и руководители региональных организаций Африканского континента начали встречу в формате рабочего завтрака.
До этого российский президент на полях саммита Россия – Африка провел переговоры с главой Африканского союза, президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани и главой комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом, передает ТАСС.
В графике Путина на четверг остаются встречи с лидерами Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, Уганды Йовери Кагутой Мусевени и Эритреи Исайясом Афеворки.
На вечер запланирована церемония официальной встречи политиков и торжественный прием.