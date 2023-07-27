Путин начал встречу с руководителями региональных организаций Африки

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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бундесвер считает, что украинцев погибает недостаточно много

    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нельзя требовать от женщины рожать, не требуя от мужчины быть верным

    Требование рожать в атмосфере, когда она-то должна, а вот ей мало кто должен, воспринимается как оскорбительная несправедливость. Разрушение уважения к семье – вообще признак распада общества в целом, будь то у них или у нас.

    19 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Русские слишком много дали Польше, чтобы еще и щадить ее чувства

    Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.

    26 комментариев
    Новости
    17:29На фестивале «Архстояние» представили арт-объект «Умнохранилище»

    Открытая интернет-энциклопедия РУВИКИ совместно с архитекторами фестиваля «Архстояние» представила новый арт-объект. «Умнохранилище» расположено на территории парка Никола-Ленивец и станет частью фестиваля в 2023 году, а затем останется на территории парка до конца года.

    17:23В Москве несовершеннолетнего заподозрили в подготовке теракта

    Несовершеннолетнего молодого человека из столицы заподозрили в подготовке теракта, заведено уголовное дело, сообщила старший помощник главы московского ГСУ СК Юлия Иванова.

    17:15Путин: Россия выступает за сотрудничество с Африкой в борьбе с терроризмом

    Российская сторона выступает за сотрудничество в борьбе с терроризмом и экстремизмом, заявил президент Владимир Путин на встрече с главами ведущих региональных организаций Африки.

    17:07Украинских спортсменов решили пригласить на «Игры дружбы» в Россию

    Украинские спортсмены будут приглашены для участия во Всемирных играх дружбы, им будет обеспечена безопасность, заявил министр спорта России Олег Матыцин.

    16:59Путин начал встречу с руководителями региональных организаций Африки

    Президент Владимир Путин и руководители региональных организаций Африканского континента начали встречу в формате рабочего завтрака.

    16:53Путин предоставил российское гражданство хоккеисту из США Менеллу

    Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство родившемуся в США хоккеисту московского «Динамо» Бреннану Менеллу.

    16:45Эксперт: Смена власти в Нигере может способствовать сближению страны с Россией

    Нигер после переворотов в Мали и Буркина-Фасо был ключевым ориентиром Франции в районе Сахеля. Поэтому смена руководства в Ниамее может ослабить позиции Парижа и повернуть африканское государство в сторону Москвы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала африканист Тамара Андреева. Ранее военные Нигера объявили об отстранении президента республики Мохамеда Базума.

    16:40Не пожавшая руку россиянке украинская саблистка получила черную карту

    Украинская саблистка Ольга Харлан получила черную карту и будет дисквалифицирована на срок до двух месяцев из-за своего отказа от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане.

    16:32Лавров анонсировал расширение присутствия российских СМИ в Африке

    В скором времени в африканских странах откроются новые представительства российских медиа, заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе обращения к участникам Второго медиафорума руководителей ведущих информационных агентств Россия – Африка.

    16:24Путин назвал Бурунди надежным партнером в Африке

    Россия считает Бурунди своим надежным другом на Африканском континенте, сегодняшние переговоры предоставляют еще одну возможность для обсуждения планов по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, сказал президент Владимир Путин на встрече с коллегой из Бурунди Эваристом Ндайишимийе.

    16:15Цена нефти марки Brent превысила 84 доллара за баррель впервые с апреля

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре на лондонской бирже ICE превысила 84 доллара за баррель впервые с 19 апреля 2023 года.

    16:07АвтоВАЗ решил возобновить сборку Lada в Египте

    Российская компания «АвтоВАЗ» намерена возобновить сборку автомобилей Lada в Египте, заявил глава компании Максим Соколов.

    15:59Путин заявил о награждении отличившихся на Запорожском направлении военных

    Отличившиеся в боях в зоне специальной военной операции на Запорожском направлении получат государственные награды, заявил президент Владимир Путин на саммите Россия – Африка.

    15:52В Музее Победы поименно вспомнили детей-жертв войны в Донбассе

    В Музее Победы поименно вспомнили детей-жертв войны в Донбассе. В пространстве экспозиции «Обыкновенный нацизм» государственные и общественные деятели зачитали имена погибших на территории Донецкой народной республики детей.

    15:44Херш: США уже не делают прогнозы по контрнаступлению Украины

    Военные в США и на Украине уже даже не делают никаких прогнозов по украинскому контрнаступлению, баланс сил на стороне России, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на чиновника из США.

    27 июля 2023, 16:59

    Путин начал встречу с руководителями региональных организаций Африки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин и руководители региональных организаций Африканского континента начали встречу в формате рабочего завтрака.

    До этого российский президент на полях саммита Россия – Африка провел переговоры с главой Африканского союза, президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани и главой комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом, передает ТАСС.

    В графике Путина на четверг остаются встречи с лидерами Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, Уганды Йовери Кагутой Мусевени и Эритреи Исайясом Афеворки.

    На вечер запланирована церемония официальной встречи политиков и торжественный прием.

    27 июля 2023, 02:03
    Выдавшую «ордер» на арест президента России судью МУС объявили в розыск

    Судья МУС Томоко Аканэ, выдавшая ордер на арест президента России, объявлена в розыск

    Выдавшую «ордер» на арест президента России судью МУС объявили в розыск
    @ icc-cpi.int

    Tекст: Ольга Никитина

    Судья Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, которая выдала «ордер на арест» российского лидера Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлена в розыск МВД России.

    В базе уголовного розыска МВД сказано, что японка Томоко Аканэ разыскивается по статье УК РФ. По какой именно, не уточняется, передает ТАСС.

    Напомним, МУС выдал «ордер на арест» Владимира Путина. В Кремле подчеркивали, что Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые решения подобного рода являются для Москвы с точки зрения права ничтожными.

    Как рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров, прокурор МУС принял решение об «ордере» на арест президента России в результате давления со стороны англосаксов. Данный «документ», по словам главы российского внешнеполитического ведомства, «состряпан» в обход всех процедур и с небывалой скоростью.

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    27 июля 2023, 11:18
    Гвинейский дипломат прибыл на саммит Россия – Африка в кофте с фото Путина

    Гвинейский дипломат прибыл на саммит Россия – Африка в Петербурге в кофте с фото Путина и рассказал, что это его душа

    Гвинейский дипломат прибыл на саммит Россия – Африка в кофте с фото Путина
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Сотрудник гвинейского посольства в Москве прибыл на форум Россия – Африка в кофте с изображением российского президента Владимира Путина.

    Дипломат рассказал РИА «Новости», что приобрел предмет одежды в российской столице, и ему даже пришло конкурировать за покупку с женщиной, которая также хотела приобрести кофту с изображением Путина.

    «Это моя душа», – рассказал гвинейский дипломат, указывая на фото российского президента на своей кофте.

    Второй саммит Россия – Африка проходит в Санкт-Петербурге 27–28 июля.

    Коментарии (4)
    27 июля 2023, 15:07
    Путин заявил о готовности России безвозмездно поставить зерно шести странам Африки

    Путин: Россия готова безвозмездно поставить по 25-50 тыс. тонн зерна шести странам Африки

    Путин заявил о готовности России безвозмездно поставить зерно шести странам Африки
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Россия готова в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно поставить шести африканским государствам по 25-50 тыс. тонн зерна, сообщил президент Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.

    Глава государства уточнил, что зерно может быть поставлено в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканскую Республику и Эритрею. При этом президент пообещал обеспечить бесплатную доставку, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что западные страны препятствуют поставке зерна и удобрений, при этом лицемерно обвиняют Россию в мировом продовольственном кризисе.

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    27 июля 2023, 15:21
    Путин: ВСУ потеряли больше 200 человек в последней атаке
    Путин: ВСУ потеряли больше 200 человек в последней атаке
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил о значительных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) при последней атаке.

    По его словам, у ВСУ потери свыше 200 человек, передает ТАСС. Президент рассказал, что в среду шли серьезные бои в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа.

    «Противник применил большое количество бронетехники, это 50 единиц. Из них 39 единиц, включая 26 танков и 13 бронемашин, были уничтожены. Причем 60% были уничтожены силами личного состава вышеназванного подразделения, а 40% – летчиками боевой авиации», – сказал Путин.

    «К сожалению, без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная – в разы, более чем в 10 раз у нас [потери] меньше, чем у противника», – добавил Путин.

    Он также заявил об активизации боевых действий на Запорожском направлении. «Действительно, мы подтверждаем, что боевые действия активизированы, и существенным образом. Основные боестолкновения проходили на направлении, как говорят на Западе, основного, главного удара – на Запорожском направлении», – сказал Путин.

    Он отметил, что «ни на одном из участков боестолкновения противник успеха не имел, все попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен с большими потерями». По словам Путина, сегодня украинские военные пытались подобрать брошенную подбитую технику, раненых и тела погибших, «которые они оставили вчера на поле боя», но были рассеяны российскими войсками.

    Ранее Минобороны России заявило, что украинские военные при попытке наступления в Запорожской области понесли большие потери.

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    26 июля 2023, 21:36
    Путин отметил мощные проекты с Египтом в области энергетики

    Путин провел встречу с президентом Египта

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, отметив особый характер отношений между странами и мощные общие проекты.

    Глава государства напомнил о 80-летии установления дипотношений между Россией и Египтом, передает ТАСС.

    «За эти годы, за эти десятилетия отношения между Россией и Египтом приобрели особый характер, особый статус. Многое сделано и под вашим руководством, господин президент. У нас большие, мощные проекты в области энергетики, в частности, имею в виду известный проект по строительству атомной электростанции, все развивается по плану», – сказал Путин.

    Товарооборот между странами вырос на 28,8% в 2022 году. Одна треть торгового оборота России с Африкой приходится на Египет.

    «В этом году проходят мероприятия в рамках Года гуманитарного сотрудничества с Россией, что, безусловно, будет и дальше сближать народы наших стран», –  отметил российский лидер.

    Ранее Владимир Путин в Петербурге начал саммит Россия – Африка.

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    26 июля 2023, 19:14
    Путин назвал доллар инструментом политической борьбы

    Путин: Доллар используется в качестве инструмента политической борьбы

    Tекст: Ольга Иванова

    Доллар в мировых финансах используется в качестве инструмента политической борьбы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф.

    Путин заявил о важности развития этого финансового института БРИКС, а также добавил, что «в сегодняшних условиях это сделать непросто, имея в виду то, что происходит в мировых финансах, и использования доллара в качестве инструмента политической борьбы», передает ТАСС.

    Кроме того, Путин отметил, что страны БРИКС «не дружат против кого-то, они работают в интересах друг друга. Это касается и финансовой сферы».

    Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что мечтает о создании общей валюты БРИКС, которая позволит избавиться от зависимости от доллара, а также призвал возобновить работу единого совета южноамериканских государств по обороне.

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    27 июля 2023, 11:27
    Путин выразил надежду, что Африканский союз станет членом G20 уже в сентябре

    Путин выразил надежду, что Африканский союз в сентябре станет полноправным членом «Большой двадцатки»

    Путин выразил надежду, что Африканский союз станет членом G20 уже в сентябре
    @ Saqib Majeed/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Президент России Владимир Путин в рамках переговоров с представителями делегаций африканских стран выразил надежду, что Африканский союз уже в сентябре станет полноправным членом «Большой двадцатки».

    Путин в четверг утром проводит встречу с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и главой комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

    По итогам переговоров запланировано выступление президента на пленарном заседании форума, после чего Путин продолжит переговоры с представителями африканских государств. В частности, в графике российского лидера запланированы переговоры с президентами Мозамбика, Бурунди, Зимбабве, Уганды и Эритреи.

    Кроме того, Путин намерен провести рабочий завтрак с главами региональных организаций Африки, передает ТАСС.

    Второй саммит Россия – Африка продлится в Санкт-Петербурге до конца пятницы.

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    26 июля 2023, 18:12
    Путин поручил представить предложения о льготной ипотеке для учителей

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручил правительству представить до 1 ноября предложения о дополнительных мерах социальной поддержки школьных учителей, в том числе о предоставлении им льготной ипотеки.

    Поручение дано по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, состоявшегося 18 апреля 2023 года, сообщает ТАСС.

    Ранее Путин поручил правительству своевременно индексировать зарплаты специалистов бюджетной сферы.

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    27 июля 2023, 10:45
    Песков анонсировал заявление Путина для СМИ по итогам саммита Россия – Африка

    Песков: Путин в пятницу по итогам саммита Россия – Африка сделает заявление для прессы

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин в пятницу, 28 июля, в заявлении для журналистов расскажет об итогах работы форума и саммита Россия – Африка, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что сам саммит пройдет в пятницу. Путин в тот же день в заявлении для СМИ расскажет об его итогах, передает ТАСС.

    Песков также сообщил, что ситуация в Нигере, где военнослужащие президентской гвардии объявили о смещении президента страны Мохамеда Базума, будет активно обсуждаться на саммите и форуме Россия – Африка.

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    27 июля 2023, 12:02
    Путин пообещал сохранить надежный экспорт продовольствия в Африку

    Путин: Россия не перестанет быть надежным поставщиком продовольствия в африканские страны

    Tекст: Алина Власенко

    Россия продолжит оставаться надежным поставщиком продовольствия в страны Африки, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и главой комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

    Российский лидер в ходе переговоров уточнил, что в 2022 году продуктовый экспорт российских товаров составил 4,7 млрд долларов, передает ТАСС.

    Ранее Путин в рамках переговоров с представителями делегаций африканских стран выразил надежду, что Африканский союз уже в сентябре станет полноправным членом «Большой двадцатки».

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    27 июля 2023, 12:41
    Путин: Запад препятствует поставкам зерна, но в продовольственном кризисе обвиняет Россию

    Tекст: Алина Власенко

    Западные страны препятствуют поставкам зерна и удобрений, при этом лицемерно обвиняют Россию в мировом продовольственном кризисе, заявил президент Владимир Путин в рамках саммита Россия – Африка.

    Российский лидер указал, что для ряда западных стран в последние десятилетия и столетия характерно говорить неправду, передает ТАСС.

    Он также пообещал, что Россия будет поддерживать нуждающиеся государства и регионы, способствовать справедливому распределению ресурсов. В частности, указал президент, Россия в течение четырех месяцев готова бесплатно направить Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали и Эритрее по 25–50 тыс. тонн зерна.

    Путин подчеркнул, что именно Россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность. Так, по словам президента, доля России на мировом рынке пшеницы составляет 20%, в то время как доля Украины – менее 5%.

    Глава государства также сообщил, что Россия за первые шесть месяцев 2023 года экспортировала в Африку 10 млн тонн зерновых, а в 2022 году поставила 11,5 млн тонн.

    Ранее Путин заявил, что ни одно из российских условий по зерновой сделке не было выполнено, а помощью беднейшим странам по зерновой сделке было бы снятие ограничений на экспорт российского зерна и удобрений.

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    27 июля 2023, 13:15
    Путин призвал перейти в расчетах с Африкой на национальные валюты

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо активнее переходить в расчеты на национальные валюты со африканскими странами, в том числе на рубль, заявил президент Владимир Путин на форуме Россия – Африка.

    «Для дальнейшего расширения спектра торгово-экономических связей важно энергичнее переходить в расчетах по торговым сделкам на национальные валюты, включая рубль», – цитирует Путина ТАСС.

    Москва готова помогать странам Африки с развитием финансовой инфраструктуры, подключением банковских учреждений к системе передачи финансовых сообщений, позволяющей проводить трансграничные платежи.

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    27 июля 2023, 12:28
    Путин: Ни одно из российских условий по зерновой сделке не было выполнено

    Tекст: Алина Власенко

    Ни одно из российских условий по зерновой сделке не было выполнено, а помощью беднейшим странам по зерновой сделке было бы снятие ограничений на экспорт российского зерна и удобрений, заявил президент Владимир Путин в рамках саммита Россия – Африка.

    Так, Путин напомнил, что зерновая сделка содержала обязательства по снятию незаконных препятствий для поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки. «Ни одно из условий сделки … выполнено не было», – заявил президент.

    Глава государства уточнил, что на беднейшие страны Африки в рамках зерновой сделки ушло менее 1 млн тонн грузов по зерновой сделке, в то время как в целом за год зерновой сделки с Украины было вывезено 32,8 млн тонн грузов, из них более 70% поступило в богатые страны.

    Путин также добавил, что из 262 тыс. тонн заблокированных в Европе удобрений из России удалось отправить только две небольшие партии – 20 тыс. тонн в Малави и 34 тыс. тонн Кению, передает ТАСС.

    Москва исключила возможность восстановления зерновой сделки без России. В Кремле объяснили это невыполнением зафиксированных в соглашении условий России.

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    27 июля 2023, 12:39
    Путин: Торговля продукцией АПК между Россией и Африкой в 2022 году выросла на 10%

    Путин: Торговля товарами АПК между Россией и Африкой в 2022 году выросла на 10%, а с начала 2023 года увеличилась на 60%

    Tекст: Алина Власенко

    Торговля продукцией агропромышленного комплекса между Россией и странами Африки в 2022 году выросла на 10%, а с начала 2023 года увеличилась на 60%, заявил президент Владимир Путин в рамках саммита Россия – Африка.

    Путин уточнил, что в прошлом году торговля агропродукцией между Россией и странами Африки составила 6,7 млрд долларов. Российский лидер также добавил, что российско-африканский товарооборот составил 18 млрд долларов, и назвал это результатом саммита, который прошел в Сочи в 2019 году, передает ТАСС.

    По словам Путина, потенциал африканских стран не вызывает сомнений, а среднегодовые темпы роста ВВП континента превышают общемировые показатели. «Так, среднегодовые темпы роста ВВП Африканского континента за последние 20 лет составили 4–4,5% в год», – уточнил президент.

    В четверг Путин принимает участие в пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка. Перед заседанием глава Российского государства провел встречу с главой Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

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    27 июля 2023, 13:23
    Путин оценил значение коридора Север – Юг

    Путин заявил о важности коридора Север – Юг для поставок товаров из России в Африку

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Международный транспортный коридор Север – Юг даст возможность установить удобные поставки российских товаров на Африканский континент и африканской продукции на российский рынок, заявил президент Владимир Путин на саммите Россия – Африка.

    «Россия … активно занимается переориентацией транспортно-логистических потоков в сторону государств Глобального Юга, включая, разумеется, Африку. Международный транспортный коридор Север – Юг, который мы развиваем, имеет целью обеспечить российским товарам выход в Персидский залив и Индийский океан, откуда они смогут кратчайшим морским маршрутом поступать в том числе на Африканский континент», – цитирует Путина ТАСС.

    Этот коридор можно будет использовать и в обратном направлении для поставок товаров из Африки на рынок России, подчеркнул он.

    Также Путин на саммите отмечал, что торговля продукцией агропромышленного комплекса между Россией и странами Африки в 2022 году выросла на 10%, а с начала 2023 года увеличилась на 60%.

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    • Байдену грозит импичмент

      Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти пригрозил президенту Джо Байдену импичментом. До того в Конгрессе выслушали показания агентов налоговой службы, из которых следует причастность Байдена-старшего к махинациям его сына-наркомана на Украине и в Китае. И хотя импичмент – дело серьезное, происходящее все больше напоминает цирк.

    • «Альтернатива для Германии» стала первой

      Партия «Альтернатива для Германии», выступающая за восстановление отношений с Россией и за противодействие миграции, стала самой популярной в ФРГ: ее рейтинг достиг 22%. На этом фоне Фридрих Мерц, возглавляющий партию ХДС, допустил сотрудничество с «Альтернативой». Это вызвало такой скандал, что он отказался от своих слов. Но вряд ли надолго.

    • У ВСУ проблема с ремонтом техники

      После опустошения своих арсеналов страны НАТО планируют сосредоточиться на ремонте той техники, которая была поставлена в войска Украины ранее. Проблема с «логистическим плечом» до сих пор не решена и стала для ВСУ по-настоящему критичной.

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