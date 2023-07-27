На фестивале «Архстояние» представили арт-объект «Умнохранилище»

РУВИКИ представила на «Архстоянии» арт-объект «Умнохранилище»

Tекст: Ольга Иванова

«Мы очень благодарны организаторам фестиваля и авторам «Умнохранилища» за возможность с ювелирной точностью отразить суть нашего проекта. Для нас большая честь начать диалог с нашей аудиторией на «Архстоянии». РУВИКИ объединяет людей в стремлении сохранять и преумножать знания, сочетая традиции и инновационность. «Умнохранилище» – это художественное воплощение энциклопедии, где каждый может стать автором нового массива знаний. Арт-объект подчеркивает преемственность ко всему созданному человечеством, но задает тон будущему», – заявил генеральный директор Интернет-энциклопедии РУВИКИ Владимир Медейко

«Умнохранилище» представляет из себя цельный структурированный объем, который наполнен историческим редким по форме и содержанию контентом. Попадая внутрь, зритель оказывается в пространстве, по конфигурации напоминающим образ традиционной избы-читальни со скатной крышей. Структура информационного пространства в арт-обьекте реализуется в виде кубического объема, который наполнен сетчатой пространственной сеткой. Внутри сетки под углом к земле размещаются глиняные таблички с нанесенными на них символами – это древнейший способ хранения информации. На табличках размещены словесные ребусы, эмодзи, новые и забытые слова из словаря Даля для создания умного взаимодействия посетителей с арт-объектом со всех сторон.

Авторами объекта выступили известные архитекторы Михаил Скворцов, Олег Поддубный, Олег Жуков и Алексей Клинских. Для всех участников фестиваля рядом с арт-объектом пройдет мастер-класс по изготовлению глиняных табличек. Каждый участник может создать свое послание, которое сформирует информационное поле на стенах объекта, по аналогии с тем, как и любой пользователь может стать автором интернет-энциклопедии РУВИКИ.