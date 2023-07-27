Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».4 комментария
Херш: США даже не делают никаких прогнозов по контрнаступлению на Украине
Американский журналист Херш: Военные США и Украины уже не делают прогнозов по контрнаступлению, баланс сил на стороне России
Военные в США и на Украине уже даже не делают никаких прогнозов по украинскому контрнаступлению, баланс сил на стороне России, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на чиновника из США.
По его словам, американские и украинские военные больше не делают каких-либо прогнозов, потому что реальность в том, что баланс сил решен в пользу России, у президента Владимира Путина есть то, что он хочет, передает РИА «Новости».
Ранее Херш сообщил, что американские СМИ не пишут про контрнаступление ВСУ по причине его провала.