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В МЧС уточнили число погибших при крушении вертолета на Алтае
МЧС: По уточненным данным, жертвами крушения вертолета на Алтае стали четыре человека
По уточненным данным, жертвами падения вертолета Ми-8 в Республике Алтай стали четыре человека, двое считавшихся погибшими ранее покинули борт самостоятельно, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
В ведомстве уточнили, что двое пострадавших, считавшихся погибшими, покинули борт и самостоятельно обратились к медикам, в то время как спасатели считали, что они находятся под обломками вертолета. В МЧС добавили, что у пострадавших травмы средней тяжести, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что при крушении вертолета на Алтае погибли шесть человек. В четверг на Алтае рухнул вертолет Ми-8 с туристами на борту. При посадке воздушное сколько задело бетонный столб.