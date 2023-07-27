В упавшем на Алтае Ми-8 были туристы, вертолет полностью выгорел

Tекст: Алексей Дегтярев

При возникшем после крушения пожаре вертолет выгорел целиком, сообщил собеседник ТАСС.

Между тем в Росавиации указали, что, согласно данным регионального центра Единой системы организации воздушного движения, авиакатастрофа произошла на 200 километров к югу от Горно-Алтайска. Там уточнили, что Ми-8 принадлежит «Алтай авиа».

На его борту было три члена экипажа и 12 пассажиров.

Источник в экстренных службах отметил, что пострадавшими числятся восемь человек, из них трое – в тяжелом состоянии, у них ожог 90% тела. Он отметил, что данные о шести погибших уточняются.

В МЧС России подтвердили, что вертолет при посадке, по предварительным данным, задел электрические провода и загорелся.

Ранее в четверг сообщалось, что на Алтае рухнул вертолет Ми-8 с пассажирами на борту, погибли шесть человек.