Очевидец рассказал, как вертолет на Алтае задел бетонный столб и упал

Tекст: Алексей Дегтярев

Вертолет пролетел над полем, зашел на второй круг, в ходе посадки он увидел, что на площадке уже стоит вертолет, сказал собеседник «Газеты.Ru».

Он уточнил, что Ми-8 попытался приземлиться на поле, но при развороте задел хвостом электрический столб, от чего тот разлетелся на части.

По словам источника, есть несколько выживших, погибли шестеро.

Между тем в администрации Усть-Коксинского района, где произошло крушение, сообщили ТАСС, что травмы получили десять человек.

Источник агентства в экстренных службах указал, что семерых пострадавших при авиакатастрофе доставят в больницу Усть-Коксы, оттуда их на вертолете отвезут в Барнаул. У всех диагностировали ожоги разной степени.

В пресс-службе МЧС России указали, что пожар на месте крушения воздушного судна потушен в 12.36 мск.

Ранее в четверг сообщалось, что на Алтае рухнул вертолет Ми-8 с пассажирами на борту, погибли шесть человек. Источник указывал, что борт перевозил туристов.