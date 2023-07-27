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Путин заявил о планах России запустить индустриальную зону у Суэцкого канала
Путин заявил о планах России запустить свою индустриальную зону у Суэцкого канала
Российская сторона намерена в скором времени провести запуск индустриальной зоны у Суэцкого канала в Египте, сообщил президент Владимир Путин на форуме Россия – Африка.
«В Египте, мы вчера с коллегой, президентом (Абдель Фаттахом) ас-Сиси обсуждали, в ближайшее время, надеюсь, запустим в районе Суэцкого канала создание российской индустриальной зоны. Рассчитываю, что уже в этом году начнется строительство первых производственных мощностей, а в дальнейшем выпущенные там товары будут экспортироваться по всей Африке», – цитирует Путина ТАСС.
Также глава государства в ходе саммита заявлял, что торговля продукцией агропромышленного комплекса между Россией и африканскими государствами в 2022 году выросла на 10%, а с начала 2023 года увеличилась на 60%.