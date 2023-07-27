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Путин поблагодарил участников форума «Россия – Африка» за приезд
Путин поблагодарил участников форума «Россия – Африка» за приезд в Россию
Президент Владимир Путин на форуме «Россия – Африка» поблагодарил участников за приезд в Россию и заявил, что они находятся среди единомышленников.
«Хотел бы сердечно поприветствовать вас всех в Санкт-Петербурге. Благодарю за то, что откликнулись на приглашение приехать к нам, в нашей стране вы находитесь среди друзей и единомышленников», – передает РИА «Новости» слова Путина на пленарном заседании форума «Россия – Африка».
Президент Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка». Модератором мероприятия выступает директор Института Африки РАН Ирина Абрамова. Перед заседанием глава Российского государства на полях стартовавшего в четверг двухдневного саммита Россия – Африка провел встречу с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом. После завершения заседания российский лидер, как ожидается, проведет переговоры с лидерами Мозамбика, Бурунди, Зимбабве, Уганды и Эритреи.
Помимо этого, в сегодняшнем графике президента запланирован рабочий завтрак с руководителями региональных организаций Африки. Вечером состоятся церемония официальной встречи глав государств и руководителей делегаций саммита и торжественный прием.