Путин поблагодарил участников форума «Россия – Африка» за приезд в Россию

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Хотел бы сердечно поприветствовать вас всех в Санкт-Петербурге. Благодарю за то, что откликнулись на приглашение приехать к нам, в нашей стране вы находитесь среди друзей и единомышленников», – передает РИА «Новости» слова Путина на пленарном заседании форума «Россия – Африка».

Президент Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка». Модератором мероприятия выступает директор Института Африки РАН Ирина Абрамова. Перед заседанием глава Российского государства на полях стартовавшего в четверг двухдневного саммита Россия – Африка провел встречу с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом. После завершения заседания российский лидер, как ожидается, проведет переговоры с лидерами Мозамбика, Бурунди, Зимбабве, Уганды и Эритреи.

Помимо этого, в сегодняшнем графике президента запланирован рабочий завтрак с руководителями региональных организаций Африки. Вечером состоятся церемония официальной встречи глав государств и руководителей делегаций саммита и торжественный прием.