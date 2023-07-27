Росавиация назвала условия расширения полетов в Африку

Глава Росавиации Нерадько: Расширение полетов в Африку возможно при гарантиях безопасности самолетов

Tекст: Алина Власенко

Нерадько подчеркнул, что развитие новых направлений международного авиасообщения, в том числе со странами Африки, возможно при получении гарантий того, что их воздушные суда не будут арестованы, передает ТАСС.



Он напомнил, что Россия начала требовать такие гарантии после ареста в Торонто более года назад самого большого грузового самолета в мире, который принадлежит российской авиакомпании «Волга – Днепр».

Ранее спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов заявил, что Москва намерена работать над запуском прямого авиасообщения с максимальным количеством африканских государств.