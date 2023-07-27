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Росавиация назвала условия расширения полетов в Африку
Глава Росавиации Нерадько: Расширение полетов в Африку возможно при гарантиях безопасности самолетов
Увеличение числа полетов российских авиакомпаний в Африку возможно при наличии гарантий безопасности самолетов, заявил глава Росавиации Александр Нерадько в рамках саммита Россия – Африка.
Нерадько подчеркнул, что развитие новых направлений международного авиасообщения, в том числе со странами Африки, возможно при получении гарантий того, что их воздушные суда не будут арестованы, передает ТАСС.
Он напомнил, что Россия начала требовать такие гарантии после ареста в Торонто более года назад самого большого грузового самолета в мире, который принадлежит российской авиакомпании «Волга – Днепр».
Ранее спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов заявил, что Москва намерена работать над запуском прямого авиасообщения с максимальным количеством африканских государств.