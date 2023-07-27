Активисты «Единой России» и МГЕР почтили в Москве память детей-жертв войны в Донбассе

Сотни активистов «Единой России» и МГЕР почтили в Москве память детей-жертв войны в Донбассе

Tекст: Алина Власенко

«Преступления против детей не имеют срока давности. Почти 300 погибших детей, 700 – кто получил тяжелые ранения. Малыши, которые только начинали жить, у которых все было впереди. Которые мечтали жить в счастливых семьях, в счастливой стране, развиваться, путешествовать, учиться. И все это прервалось взрывами мин и артиллерийскими обстрелами», – заявила замсекретаря Генсовета «Единой России» Дарья Лантратова.



Случившееся она назвала трагедий и заветом для взрослых, которые должны сделать так, чтобы об этих преступлениях знал весь мир, и эти трагедии не повторились, сообщает Telegram «Единой России».

«Мы чтим память детей Донбасса, которые погибли от обстрелов украинских нацистов. И призываем украинские власти и страны Запада задуматься о последствиях и прекратить обстрелы гражданского населения Донбасса и других новых регионов России», – сказал председатель МГЕР Антон Демидов.

Он заявил, что страны Запада должны помнить, что оружие, которое они поставляют украинскому режиму, применяется против мирного населения.