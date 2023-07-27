Требование рожать в атмосфере, когда она-то должна, а вот ей мало кто должен, воспринимается как оскорбительная несправедливость. Разрушение уважения к семье – вообще признак распада общества в целом, будь то у них или у нас.3 комментария
Рособоронэкспорт: Россия достигла советских объемов торговли вооружением с Африкой
Гендиректор Рособоронэкспорта Михеев заявил о достижении советских объемов торговли вооружением с Африкой
Россия, несмотря на санкции, развивает военно-техническое сотрудничество с африканскими государствами и уже достигла масштаба присутствия на рынке вооружения времен Советского Союза, заявил гендиректор Рособоронэкспорта (входит в Ростех) Александр Михеев.
По его словам, объемы взаимодействия с африканскими странами с 2000 года выросли многократно. Сейчас партнерами Рособоронэкспорта являются уже 43 страны – это сопоставимо масштабами присутствия на континенте во времена СССР, передает ТАСС.
Михеев уточнил, что у африканских государств особенно востребованы российские вертолеты, бронетехника, стрелковое оружие, а также подводные лодки, танки и системы ПВО.
В свою очередь врио руководителя Федеральной таможенной службы России (ФТС) Руслан Давыдов сообщил, что доля африканских стран во внешнеторговом обороте России выросла с 2,3% в 2022 году до 3,7% в 2023 году.
Второй саммит Россия – Африка проходит в Санкт-Петербурге 27–28 июля, параллельно с ним состоятся экономический и гуманитарный форум.