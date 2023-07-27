Требование рожать в атмосфере, когда она-то должна, а вот ей мало кто должен, воспринимается как оскорбительная несправедливость. Разрушение уважения к семье – вообще признак распада общества в целом, будь то у них или у нас.0 комментариев
Умер сенатор от Тульской области Игорь Панченко
Сенатор от Тульской области Игорь Панченко умер на 61-м году жизни
Сенатор от Тульской области, входивший в состав комитета по экономической политике, Игорь Панченко умер в возрасте 60 лет после продолжительной болезни, сообщили в аппарате Совета Федерации.
По словам источника в Совфеде, у скончавшегося сенатора были проблемы со здоровьем.
Как сообщил глава комитета верхней палаты парламента по регламенту Вячеслав Тимченко, Совфед в пятницу на пленарном заседании рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий Панченко, передает РИА «Новости».
Прощание с Панченко пройдет в пятницу в Свято-Никольском храме в городе Алексин Тульской области, передает ТАСС.