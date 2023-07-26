Цена на нефть Urals впервые с начала года превысила 65 долларов за баррель

Tекст: Кристина Цыцура

Ценовой потолок, установленный странами ЕС, Urals превысила 12 июля, передает РБК.

Средняя цена нефти марки Urals в январе–июне 2023 года составила 52,17 доллара за баррель, уже в июне ее стоимость составила 55,28 доллара за баррель. По данным Argus, 14 июля произошло падение цены, но 18 июля она вновь превысили price cap и больше не опускалась.



Ранее страны Европы ввели эмбарго на импорт российской нефти и установили ценовой потолок для третьих стран, запрещая им покупать российскую нефть дороже 60 долларов за баррель, иначе грозил отказ в страховании сырья.



