Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.15 комментариев
В Москве прошел сильнейший с конца XIX века ливень
В Москве в среду прошел сильнейший с конца XIX века ливень, за несколько часов выпало до 46 мм осадков, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.
«Наибольший объем зафиксирован в Можайском районе Западного округа», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение. Предыдущий рекорд фиксировался 26 июля 1894 года, тогда выпало 42,5 мм осадков.
Так, на ВДНХ выпало 26 мм осадков к 18.00 мск, в Строгино выпало 19 мм осадков, в Тушино – 40 мм, а в Толстопальцево – 42 мм. В Подмосковье наибольшее количество осадков выпало в Талдоме и Волоколамске – 34 мм и 36 мм соответственно. Синоптики сообщают, что в ближайшее время сильные дожди продолжатся.